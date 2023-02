HEAVY RAIN ALERT NUMBER TWO

HEAVY RAIN ALERT NUMBER TWO ISSUED BY THE SOLOMON ISLANDS METEOROLOGICAL SERVICE AT 7:00 AM THIS MORNING ON THURSDAY, 16TH FEBRUARY 2023.

A HEAVY RAIN ALERT IS ENFORCED FOR TEMOTU, MAKIRA AND RENNELL/BELLONA PROVINCES WITHIN THE NEXT 24 TO 36HOURS.

SITUATION: A TROUGH LIES JUST SOUTH OF SOLOMON ISLANDS.

ASSOCIATED CLOUDS AND HEAVY RAIN WITH THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO AFFECT TEMOTU MAKIRA AND RENNELL/BELLONA PROVINCES WITHIN THE NEXT 24 TO 36 HOURS.

SUCH LOCALISED HEAVY RAIN MAY LEAD TO POSSIBLE LANDSLIDE AND FLASH FLOODING OVER COMMUNITIES LIVING NEAR HILL SLOPES, CLOSE TO LARGE RIVERS, STREAMS AND LOW-LYING AREAS.

SEA TRAVELERS ARE URGED TO CONSIDER SAFETY ACTIONS AS SUCH HEAVY RAIN CAN REDUCE VISIBILITY.

PEOPLE ARE THEREFORE STRONGLY ADVISED TO TAKE SAFETY MEASURES TO AVOID DANGER AND LOSS OF LIVES.

NEXT UPDATE WILL BE ISSUED AT 7:00 PM THIS EVENING.

PIDGIN VERSION

HEVI REN ALET NAMBA TU

HEVI REN ALET NAMBA TU HEM KAM FROM WEDA OFIS LO 7.00 KILOK DISFALA MONING LO TESDE 16TH FEBRUARI 2023.

DIS FALA HEVI REN ALET HEM GO FO TEMOTU, MAKIRA AND RENNELL/BELLONA PROVINSIS.

WEDA DIS TAEM: WAN FALA ERIA BLO BAD WEDA NAO HEM KAVAM ERIA LO SOUTH BLO IUMI.

ERIA LO STAKA KLAOD WETEM REN AN TANDA STOM HEM STAP LO TEMOTU, MAKIRA AND RENNELL/BELLONA PROVINSIS.

DIS KAEN BIKI REN OSEM HEM SAVVY KOSIM PLANDE NOGUD SAMTING OSEM LANSLAED, RIVA FO FLAD LO OLOKETA PLES KOLSAP SAED HIL AN RIVA.

OLKETA PIPOL WEA GO AOT LO SOLWATA MAS TING TING GUD BIKOS DIS KAEN BIKI REN OSEM SAVVY MEKEM PIPOL FO NO LUK FARAWEI.

PIPOL MAS NO KROSIM RIVA TAEM HEMI FLAD.

PIPOL MAS TING TING GUD AN HEREM OKETA TOKTOK WEA HEM KAM FROM WEDA OFIS.

PLIZ TALEM DIS FALA TOKTOK FO OLOKETA PIPOL WEA NIDIM HELP.

NARA HEVI REN ALET BAE KAM AOT LO 7 KILOK DIS IVINING

