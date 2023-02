Westport voldoet opnieuw aan de minimum biedplicht van Nasdaq

/EIN News/ -- VANCOUVER, British Columbia, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ('Westport' of de 'Onderneming') (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), wereldleider op het gebied van alternatieve brandstoftransporttechnologieën met lage emissies, kondigde vandaag aan dat het een Bid Price Compliance Letter (brief inzake biedprijs) heeft ontvangen van het Nasdaq Listing Qualifications Staff van de Nasdaq Stock Market LLC ('Nasdaq'). In deze brief wordt het bedrijf meegedeeld dat het opnieuw voldoet aan de vereiste minimum biedprijs onder Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) voor verdere notering op The Nasdaq Capital Market®.



Op 14 februari 2023 heeft Nasdaq vastgesteld dat gedurende de laatste 10 opeenvolgende werkdagen, van 31 januari 2023 tot 13 februari 2023, de slotbiedprijs van de gewone aandelen van het bedrijf $1,00 per aandeel of meer bedroeg. Bijgevolg heeft het bedrijf opnieuw voldaan aan Listing Rule 5450(a)(1), en beschouwt deze zaak nu als gesloten.

Over Westport Fuel Systems

Bij Westport Fuel Systems bevorderen we innovatie voor een schonere toekomst. Wij zijn een toonaangevende leverancier aan de wereldwijde transportsector van geavanceerde brandstofcomponenten en -systemen voor schone, koolstofarme brandstoffen zoals aardgas, hernieuwbaar aardgas, propaan en waterstof. Onze technologie levert de prestaties en brandstofefficiëntie die vereist zijn voor transporttoepassingen, evenals de milieuvoordelen inzake klimaatverandering en de stedelijke luchtkwaliteit. Met het hoofdkantoor in Vancouver, Canada, en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika bedienen wij klanten in meer dan zeventig landen met toonaangevende wereldwijde transportmerken. Bij Westport Fuel Systems zijn we toekomstgericht. Ga voor meer informatie naar www.wfsinc.com .

