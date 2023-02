Westport ripristina la conformità al requisito di quotazione minima del Nasdaq

/EIN News/ -- VANCOUVER, British Columbia, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" o la "Società") (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), leader globale nelle tecnologie di trasporto con carburanti alternativi a basse emissioni, ha annunciato oggi di aver ricevuto una Lettera di conformità al prezzo d'offerta da parte del Dipartimento ammissioni alla quotazione di Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq"), che notifica alla Società di aver ripristinato la conformità al requisito del prezzo minimo d’offerta ai sensi della Regola di quotazione del Nasdaq 5450(a)(1) per continuare a essere quotata su The Nasdaq Capital Market®.



Il 14 febbraio 2023, il Nasdaq ha accertato che negli ultimi 10 giorni lavorativi consecutivi, dal 31 gennaio 2023 al 13 febbraio 2023, il prezzo di offerta di chiusura delle azioni ordinarie della Società è stato pari o superiore a 1,00 USD per azione. Di conseguenza, la Società ha ripristinato la conformità con la Regola di quotazione 5450(a)(1) e considera chiusa la vicenda.

Informazioni su Westport Fuel Systems

In Westport Fuel Systems, promuoviamo l'innovazione per realizzare un futuro più pulito. Siamo un fornitore leader di componenti e sistemi avanzati per l'erogazione di carburanti puliti e a basse emissioni di carbonio, come il gas naturale, il gas naturale rinnovabile, il propano e l'idrogeno, per l'industria globale dei trasporti. La nostra tecnologia offre le prestazioni e l'efficienza del carburante richieste dalle applicazioni di trasporto oltre ai benefici ambientali che rispondono alle sfide del cambiamento climatico e della qualità dell'aria urbana. La nostra sede centrale è a Vancouver, in Canada, e le nostre attività sono presenti in Europa, Asia, Nord America e Sud America; serviamo i nostri clienti in oltre 70 Paesi, con marchi leader nel settore del trasporto globale. In Westport Fuel Systems pensiamo al futuro. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.wfsinc.com .

