FEMSA Forward: FEMSA anuncia resultados de su revisión estratégica

/EIN News/ -- MONTERREY, Mexico, Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañia”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció el día de hoy que su Consejo de Administración aprobó un nuevo plan a largo plazo para maximizar la creación de valor, así como ciertas decisiones derivadas de su revisión estratégica.



Durante 2022, FEMSA realizó una revisión estratégica exhaustiva de su plataforma de negocios, incluyendo la definición bottom-up de planes a largo plazo para cada unidad de negocio, así como el análisis top-down para lograr una estructura corporativa y de capital óptimas, con el fin de garantizar que el Consejo de Administración y el equipo directivo estén totalmente alineados a efecto de buscar y maximizar la creación de valor.





En línea con esta visión, FEMSA ha determinado que el mejor camino para maximizar la creación de valor a largo plazo es enfocarse en sus verticales clave de negocio, las cuales tienen la mayor relevancia estratégica, potencial de crecimiento, fortalezas financiera y competitiva:



Retail, con excelentes oportunidades de crecimiento a largo plazo, conformado por Proximidad, Salud y Combustibles. Coca-Cola FEMSA, aprovechando su posición líder en el mercado y excelente ejecución operativa, combinada con su solidez financiera y oportunidades estratégicas. Digital, construyendo un potente ecosistema financiero de valor agregado, jugando un papel clave apalancando la conexión entre las unidades de negocio clave de FEMSA.





Las decisiones anunciadas el día de hoy, al igual que el resultado de la estructura corporativa y de capital, están alineadas con las prioridades estratégicas de FEMSA para impulsar el crecimiento a largo plazo, habilitado cada vez más por capacidades digitales, siempre dentro de sus principales verticales de negocio, con un enfoque disciplinado en la asignación de capital.



José Antonio Fernández Carbajal, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, comentó:

“Después de analizar a fondo nuestras plataformas de negocio, incluyendo sus oportunidades estratégicas, planes a largo plazo, y la mejor estrategia para continuar impulsando el crecimiento y la asignación de capital a futuro, el Consejo de Administración de FEMSA ha aprobado una serie de acciones decisivas. Una vez completadas, estas acciones simplificarán de forma importante la estructura corporativa de FEMSA, brindando mayor claridad y enfoque estratégico. Adicionalmente, nos permitirán hacer retornos de capital a nuestros accionistas a lo largo del tiempo.”

Daniel Rodríguez Cofré, Director General de FEMSA, comentó:

“Tras la definición y aprobación del plan a largo plazo de FEMSA, estamos convencidos de que la mejor manera de continuar creando valor en FEMSA es mediante una estructura centrada únicamente en los negocios que son clave para nosotros, donde hemos construido plataformas líderes, con capacidades comprobadas, solidez financiera y avenidas dinámicas de crecimiento. De la misma forma, estamos proporcionando el marco estratégico, las prioridades y los parámetros de la estructura de capital que aumentarán la visibilidad hacia FEMSA para los inversionistas y participantes del mercado. Estamos seguros de que la visión FEMSA Forward anunciada hoy posicionará a nuestra compañía para crear un importante valor económico, social, y sostenible a largo plazo para todos nuestros accionistas.”

Siguientes acciones a tomar

Como resultado del análisis estratégico, el Consejo de Administración de FEMSA ha aprobado una serie de acciones y desinversiones que conducirán a lograr este plan estratégico en los siguientes 24 a 36 meses:

Desinversión en Heineken, sujeta a condiciones de mercado. Derivado de esta desinversión, los consejeros designados por FEMSA renunciarán a los Consejos de Heineken.

FEMSA explorará alternativas estratégicas para Envoy Solutions, así como para su otra inversión minoritaria y demás unidades de negocio no estratégicas y no esenciales.

FEMSA reducirá su deuda existente para lograr un apalancamiento de aproximadamente 2x Deuda Neta/EBITDA ex-KOF 1 , para así mantener una calificación crediticia de grado de inversión sólida.

, para así mantener una calificación crediticia de grado de inversión sólida. El capital excedente al que se requiere para el crecimiento orgánico e inorgánico de nuestras principales verticales de negocio será devuelto a los accionistas de FEMSA a lo largo del tiempo.

Eventos Recientes

Basado en cifras preliminares no auditadas para el cuarto trimestre de 2022, los ingresos totales consolidados de FEMSA aumentaron 23%, impulsados por el crecimiento en todas las unidades de negocio de FEMSA. Durante el mismo período, la utilidad bruta aumentó 21% y la utilidad de operación creció un 12%. La utilidad neta consolidada fue de Ps. 9,257 millones.





El equipo directivo de FEMSA llevará a cabo una conferencia telefónica el 17 de febrero, a las 9:00 AM EST (8:00 AM tiempo del centro de México) para discutir el anuncio de hoy con mayor detalle. Para participar, puede registrarse usando el siguiente link.





Este comunicado contiene información financiera preliminar no auditada que ha sido preparada en conformidad con las NIIF/IFRS. Tal como las emitió el IASB. Esta información financiera preliminar no auditada no ha sido auditada o revisada por nuestros auditores independientes y pueden resultar diferencias materiales después de dicha auditoria o revisión.



Este comunicado también contiene información financiera que no se calcula ni se reconoce en conformidad con las NIIF/IFRS. Esta información financiera no IFRS se basa o deriva de nuestros libros y registros contables. La información financiera no IFRS puede ser útil como información complementaria, pero puede calcularse de manera diferente o no ser comparable con información financiera similar utilizada por otras compañías en las mismas industrias o industrias similares.

Pronósticos y Proyecciones

Este comunicado contiene pronósticos, proyecciones y declaraciones prospectivas. Los pronósticos y proyecciones son información de naturaleza no histórica o que se relacionan con eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres. No se puede garantizar que los planes y transacciones descritos en este documento se consumaran, o los términos finales de dichos planes o transacciones. FEMSA no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ningún pronósticos, proyección o declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros o por cualquier otra razón.

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de la División Proximidad, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, OXXO Gas, una cadena de estaciones de servicio, y Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y food service. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y de la División Digital@FEMSA, que incluye Spin by OXXO y OXXO Premia, además de otras iniciativas de lealtad y servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor accionista de Heineken, una de las principales empresas cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA también participa en la industria de logística y distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 350 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.

____________________

1 Deuda Neta / EBITDA ex-KOF: (Deuda Financiera Total ex-KOF + Pasivos de Arrendamiento ex-KOF – Total Efectivo ex-KOF) / (EBITDA de negocios Retail de FEMSA + dividendos recibidos de Coca-Cola FEMSA)