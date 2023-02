Symposium Grossophobie et image corporelle : S’informer pour mieux intervenir

Plus de 2 000 personnes attendues pour prévenir la grossophobie et promouvoir une image corporelle positive

MONTRÉAL, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En partenariat avec l'Association pour la santé publique du Québec et ÉquiLibre, la Table québécoise sur la saine alimentation offrira demain une formation auprès de plus de 2 000 professionnelles et professionnels issus entre autres de la petite enfance, des milieux scolaires, de la santé et des services sociaux, des loisirs et des sports. Ce symposium virtuel vise à sensibiliser sur les enjeux liés à l'image corporelle et la grossophobie.



Déconstruire les préjugés à l’égard du poids

La grossophobie est une forme de stigmatisation basée sur la corpulence des corps. Celle-ci entraîne de nombreux impacts négatifs qui affectent les relations sociales ainsi que la santé physique et mentale. Au Québec, il s’agit d’un enjeu important : un adulte sur quatre dit avoir déjà été personnellement victime de discrimination à l’égard de son poids1.

La grossophobie se nourrit principalement des nombreux préjugés liés au poids bien ancrés dans la société.

« On croit souvent à tort que si une personne est grosse, c’est parce qu’elle manque de volonté, qu’elle mange trop ou mal ou qu’elle ne fait pas assez d’activité physique. Pourtant, de nombreux facteurs peuvent influencer le poids. Il est important de former les professionnelles et les professionnels afin de déconstruire les fausses croyances à l’égard du poids et d’agir pour prévenir la grossophobie! », explique Charlène Blanchette, chargée des dossiers en alimentation au sein de l’Association pour la santé publique du Québec.

Depuis le début de la pandémie, la préoccupation à l’égard du poids a augmenté, ce qui contribue au développement de troubles alimentaires, de symptômes dépressifs et d’une faible estime de soi.

« On doit parler davantage de l’importance de l’image corporelle pour aider la population à développer une relation positive avec le corps, la nourriture et l’activité physique puisqu’à long terme, c’est gagnant autant pour la santé physique que mentale! C’est par des prises de conscience, notamment par l’entremise de ce symposium, que les mentalités pourront évoluer et que chaque personne, peu importe son poids, pourra exister librement, être respectée et s’épanouir! », souligne Andrée-Ann Dufour Bouchard, nutritionniste et cheffe de projets chez ÉquiLibre.

Des spécialistes de différents horizons

Le jeudi 16 février à 8h30, le Symposium sera lancé avec une allocution officielle du Dr. Horacio Arruda, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. Durant cet avant-midi de formation, plusieurs conférencières et conférenciers partageront leurs savoirs scientifiques et expérientiels :

Andrée-Ann Dufour Bouchard, Dt.P., M. Sc., cheffe de projet chez ÉquiLibre ;

; Pr. Benoit Arsenault, chercheur au Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ;

Édith Bernier, vulgarisatrice, autrice et consultante à l’origine du site d’information grossophobie.ca ;

; Sarah Wickert, créatrice de contenu et activiste, connue sous le compte Instagram @corpsgros ;

; Dre Stéphanie Léonard, psychologue et fondatrice de l’organisme Bien avec son corps .



La programmation complète du Symposium est téléchargeable ici .

NOUVEAU ! Une boîte à outils à découvrir !

Développée par ÉquiLibre et l’Association pour la santé publique du Québec avec l’implication de groupes de travail de la Table québécoise sur la saine alimentation, la nouvelle boîte à outils Grossophobie et image corporelle : S’outiller pour mieux intervenir vise à favoriser le développement d’une image corporelle positive et à prévenir la grossophobie.

Gratuite et accessible à toutes et à tous, elle contient des infographies, des bandes dessinées, des capsules vidéo ainsi qu’un modèle de résolution et est disponible sur le site Web de la Table québécoise sur la saine alimentation ici .

« Quelle belle réalisation issue du travail collaboratif des membres de la Table québécoise sur la saine alimentation et de la Table sur le mode de vie physiquement actif! La prévention de la grossophobie et la promotion d’une image corporelle positive sont des thématiques d’importance ayant interpellé d’emblée les membres des tables de concertation nationales sur les saines habitudes de vie. Toute personne qui désire agir concrètement pour faire la différence est invitée à découvrir et à partager la boîte à outils! » indique Sylvie Bernier, présidente de la Table québécoise sur la saine alimentation et de la Table sur le mode de vie physiquement actif.

Cette initiative a été rendue possible grâce à l’appui financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les journalistes peuvent assister au Symposium

Pour participer au Symposium, les médias peuvent s’inscrire ici .

À propos de la Table québécoise sur la saine alimentation

Au Québec, des efforts importants ont été déployés au cours des dernières années afin de créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Que ce soit au palier national, régional ou local, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour favoriser la saine alimentation en mobilisant de multiples acteurs issus de divers secteurs d’activité. La création de la Table québécoise sur la saine alimentation (TQSA) s’inscrit dans cette lignée. Son objectif : optimiser les retombées potentielles des actions présentes et futures en saine alimentation. C’est donc dans ce contexte que la TQSA a vu le jour en 2015 à l’initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Pour plus de détails, tqsa.ca .

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyennes et citoyens ainsi que des partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à toutes et tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. Pour plus de détails, aspq.org .

À propos d’ÉquiLibre

ÉquiLibre a comme mission de favoriser le développement d’une image corporelle positive chez les individus et de créer des environnements inclusifs qui valorisent la diversité corporelle, par des actions de sensibilisation et de soutien au changement de pratiques. L’organisme propose une multitude d’outils de sensibilisation et d’intervention, de conférences, de formations continues et encore plus sur leur site web. Pour plus de détails, equilibre.ca .

1 Sondage Léger pour le compte de l’Association pour la santé publique du Québec, mené du 18 au 27 mars 2021, auprès de 1500 Québécois.es.