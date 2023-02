eGain s'intègre avec Microsoft Teams™ pour accroître la productivité des employés

Share This Article

/EIN News/ -- SUNNYVALE, Californie, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), la principale plateforme de gestion des connaissances pour l'engagement client, a annoncé aujourd'hui que sa solution eGain Knowledge Hub est désormais intégrée avec Microsoft Teams™. Le connecteur certifié s'appuie sur l'architecture BYO (Bring Your Own) d'eGain pour une intégration no-code et un déploiement facile.



D'après McKinsey, les employés dans le domaine des connaissances perdent 19 % de leur journée de travail à chercher des informations, sans compter le temps supplémentaire qu'ils consacrent à recréer des connaissances qu'ils n'ont pas pu trouver.

Intégrée avec Microsoft Teams™, la solution eGain Knowledge Hub automatise les requêtes routinières des employés sur les politiques, les procédures et le savoir-faire fonctionnel. Alimenté par l'IA (intelligence artificielle) et l'AM (apprentissage machine), l'eGain Virtual Assistant pose des questions de clarification, lorsque cela est nécessaire, afin de mieux comprendre l'intention de l'utilisateur et génère des réponses personnalisées issues de l'eGain Knowledge Base qui fédère également plusieurs référentiels SharePoint. La solution permet à la conversation d'être modifiée avec le contexte complet dans une conversation en direct, où des experts du sujet en question traitent les requêtes sur l'Advisor Desktop d'eGain, tandis que l'utilisateur reçoit des réponses à ses questions depuis Microsoft Teams.

« L'un des plus grands enjeux qui sapent les performances est le temps que consacrent les employés à la recherche de connaissances », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « L'eGain Knowledge Hub aidera à résoudre cette perte de productivité pour les utilisateurs de Microsoft Teams. »

Renseignements complémentaires

Lien d'eGain sur Microsoft AppSource : http://bit.ly/40NWzQI

eGain Knowledge Hub : https://www.egain.com/products/knowledge-hub/

Aperçu de l'intégration : https://bit.ly/3lhhn2A

À propos d'eGain

L'eGain Knowledge Hub automatise et orchestre l'engagement client entre les points de contact. Alimentée par l'IA et l'analytique, notre solution cloud sécurisée offre des expériences numériques personnalisées, une valeur commerciale rapide et une innovation facile. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

