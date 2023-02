L'ANCA accueille le premier forum des employeurs visant à promouvoir le travail décent chez les jeunes autochtones vivant en milieu urbain

/EIN News/ -- OTTAWA, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours des deux prochains jours, l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) accueillera des employeurs, des jeunes, des représentants du gouvernement, des praticiens et des dirigeants communautaires sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine anichinabée pour Faire avancer le succès : Un forum d'employeurs sur les jeunes autochtones vivant en milieu urbain et le marché du travail au Hilton Lac-Leamy de Gatineau, au Québec.



Ce Forum constitue une plateforme pour entamer le dialogue national sur le travail décent pour les jeunes autochtones vivant en milieu urbain, en s'alignant sur l'initiative Emploi décent des jeunes , qui joue un rôle catalyseur pour favoriser une action collaborative sur la valorisation de l’emploi chez les jeunes. Cet événement vise à mettre en évidence le besoin pressant de s'attaquer aux obstacles se croisant auxquels les jeunes autochtones en milieu urbain sont confrontés pour trouver et conserver un emploi. Les activités prévues permettront aux participants d'explorer et de découvrir le point de vue des jeunes autochtones en milieu urbain; d’entrer en contact et de créer des liens avec des demandeurs d’emploi, des communautés et des organisations autochtones; en plus de partager des connaissances entre pairs. Le Forum s'appuiera sur les connaissances, la collaboration et les ressources pour créer des actions qui mèneront à des résultats concrets pour l'emploi des jeunes autochtones en milieu urbain.

L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) est un réseau de plus de 100 Centres d'amitié et associations provinciales/territoriales qui font partie du Mouvement des centres d'amitié . Il s'agit du plus important réseau national d’organisations communautaires autogérées de la société civile. Appartenant à des Autochtones et exploités par eux, ces Centres offrent des programmes, des services et du soutien aux Autochtones. Depuis plus de 50 ans, les Centres d’amitié aident les Autochtones à avoir accès à des programmes et à des services culturellement pertinents pour s'orienter dans les milieux de l'emploi et de l'éducation dans le cadre d'un modèle de statut inclusif qui soutient les Autochtones vivant en milieu urbain, rural ou éloigné, et plus particulièrement les membres des Premières Nations vivant hors réserve, les Métis vivant en dehors de leurs terres ancestrales et les Inuit vivant dans le sud. Les Centres d’amitié continuent d'être en première ligne avec les Autochtones vivant en milieu urbain dans tout le pays, s'efforçant d'acquérir des compétences fondamentales et transférables pour réussir sur le marché du travail en proposant des programmes axés sur les compétences, des formations professionnelles et des mesures de soutien globales connexes.

« Nous sommes heureux d'organiser cet événement inaugural pour mettre en lumière les points de vue et les besoins des jeunes autochtones vivant en milieu urbain sur le marché du travail », a déclaré Jocelyn Formsma, présidente-directrice générale de l'ANCA. « Les jeunes autochtones connaissent une croissance quatre fois plus rapide que la population non autochtone et représentent un afflux vital d'entrepreneurs, d'innovateurs, de gestionnaires et de propriétaires d'entreprises pour les années à venir. Nous espérons que le Forum donne lieu à un dialogue continu sur les façons dont le Canada peut promouvoir des stratégies et des interventions efficaces, innovantes et fondées sur des données probantes pour relever le défi de l'emploi des jeunes autochtones en milieu urbain. »

