Cürex kondigt toevoeging van nieuwe bank aan zijn peer-to-peer-matching-platform voor buy-side-instellingen aan

/EIN News/ -- NEW YORK, Feb. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- De Cürex Group, een in New York City gevestigde institutionele onderneming die diensten verleent op het gebied van valutatransacties en gegevensanalyse, heeft vandaag aangekondigd dat het Société Générale heeft toegevoegd aan haar peer-to-peer-matching-platform. Cürex blijft zijn peer-to-peer-platform uitbreiden met klanten, een verhoogd handelsvolume en een betere verbinding met de handelsalgoritmen van banken. Met de recente toevoeging van Société Générale kunnen de buy-side-klanten van Cürex hun FX-transacties nu naadloos uitvoeren in de peer-to-peer-pool met behulp van de handelsalgoritmes van zeven grote FX-banken. Cürex verwacht de komende maanden nog meer banken aan het platform toe te voegen.



Het peer-to-peer-platform van Cürex stelt de buy-side in staat om anoniem mid-point matching transacties uit te voeren, die zijn afgeleid van de FTSE Russell/Cürex benchmarktarieven in een 'no market impact' omgeving. Buy-side-klanten kunnen ervoor kiezen om hun handelsinteresses openbaar te maken binnen de peer-to-peer-pool via hun bankalgoritmes. Terwijl de zichtbaarheid op het peer-to-peer-platform van Cürex wordt vergroot, kunnen de algoritmische transacties ongestoord worden voortgezet.

James Singleton, voorzitter en CEO van Cürex: "Het buy-side-klantenbestand en handelsvolume van ons peer-to-peer-platform blijft groeien. We zijn dan ook verheugd om Société Générale toe te voegen aan de lijst van wereldwijde FX-banken die via hun handelsalgoritmen toegang bieden tot de peer-to-peer-liquiditeitspool. Wij hebben de handen ineen geslagen met onze bankpartners en klanten om een buy-side-only peer-to-peer-matching-platform te ontwikkelen dat anonieme transacties biedt tegen een mid-point referentietarief, zonder wijzigingen in de handelsworkflows, kredietrelaties of processen van onze klanten. Handelaren kunnen hun blootstelling binnen het peer-to-peer-platform beheren en tegelijkertijd de parameters van hun algoritmische transacties vaststellen met behulp van een steeds langere lijst van wereldwijde bankhandelsalgoritmen. Onze buy-side-klanten ontvangen anonieme, mid-point matching zonder marktimpact en onze bankpartners kunnen de beschikbare liquiditeit en matchingmogelijkheden verbeteren via hun FX-handelsalgoritmen. Dit is dubbel positief voor de buy-side-klanten van Cürex en onze algoritmische bankpartners."

Franz Schmidpeter, Senior Managing Director van Cürex: "De interesse in tweerichtingsverkeer op het peer-to-peer-platform blijft toenemen en de toevoeging van Société Générale zal de matchingmogelijkheden onder onze buy-side-klantenkring nog verder doen toenemen. Toegang tot de peer-to-peer-liquiditeitspool van Cürex vereist geen wijzigingen in krediet- of clearingrelaties. Onze klanten ontvangen een eerlijke en transparante mid-point prijs voor hun transacties, afgeleid van de FTSE Russell/Cürex-benchmarktarieven. Klanten kunnen eenvoudigweg verzoeken om toevoeging van het peer-to-peer-platform aan hun bestaande bankalgoritmefunctionaliteit en toegang krijgen tot deze omgeving zonder marktimpact."

Over Cürex Group

Cürex Group Holdings, LLC is een leverancier van uitvoeringsdiensten en gegevensanalyse voor vreemde valuta. Onze belangrijkste focus is het verbeteren van de FX-ervaring van buy side-instellingen. Cürex beheert een FX ECN met robuuste "no last look"-liquiditeit en volledige transparantie. Onze unieke markt- en handelsanalyses voorzien onze klanten van betekenisvolle gegevens. Onze FTSE Russell/Cürex FX benchmarks bieden realtime metingen om handelsresultaten te beoordelen en verstrekken waarderingsmaatstaven. Het is onze missie om samen met onze klanten te werken aan een oplossing die een ongeëvenaard overzicht biedt van al hun wisselkoersactiviteiten. Ons proces en onze aanpak leveren aantoonbare "best execution"-resultaten op die meetbaar zijn, evenals de de inspanningen van onze klanten ondersteunen om betere handelsbeslissingen te nemen. Cürex heeft zijn hoofdkantoor in New York City en wordt onafhankelijk beheerd. Ga voor meer informatie naar www.curexgroup.com .