Cürex annuncia un'ulteriore partecipazione bancaria alla sua piattaforma di matching peer to peer per le istituzioni lato acquisto

/EIN News/ -- NEW YORK, Feb. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Il Gruppo Cürex, una società di servizi istituzionali di esecuzione di cambi di valuta estera e analisi dei dati con sede a New York, ha annunciato oggi l'aggiunta di Societe Generale alla sua piattaforma di matching peer to peer. Cürex continua a far crescere la sua piattaforma peer to peer con una maggiore partecipazione dei clienti, un incremento del volume di trading e un'ulteriore connettività agli algoritmi di trading bancario. Con la recente aggiunta di Societe Generale, i clienti lato acquisto di Cürex possono ora eseguire senza problemi le loro negoziazioni FX nel pool peer-to-peer attraverso gli algoritmi di trading di sette importanti banche FX. Cürex prevede di aggiungere nei prossimi mesi altre banche alla sua piattaforma.



La piattaforma peer-to-peer di Cürex consente agli acquirenti di confrontarsi in modo anonimo l'uno con l'altro al punto medio derivato dai tassi di riferimento FTSE Russell/Cürex in un ambiente senza impatto sul mercato. I clienti lato acquisto possono scegliere di mostrare il loro interesse commerciale al pool peer to peer attraverso i loro algoritmi bancari, che possono continuare a eseguire le loro negoziazioni algoritmiche mentre guadagnano esposizione sulla piattaforma peer to peer di Cürex.

James Singleton, Presidente e CEO di Cürex, ha commentato: "La nostra piattaforma peer to peer continua a far crescere la base di clienti lato acquisto e il volume degli scambi: siamo lieti di aggiungere Societe Generale all'elenco delle banche FX globali che forniscono l'accesso al pool peer to peer di liquidità attraverso i loro algoritmi di trading. Abbiamo lavorato con i nostri partner bancari e clienti per progettare una piattaforma di matching peer-to-peer, solo lato acquisto, che fornisca esecuzioni anonime a un tasso di riferimento medio senza modifiche ai flussi di lavoro di trading, alle relazioni o ai processi di credito dei nostri clienti. I trader possono gestire la loro esposizione nel pool peer to peer mentre impostano i parametri delle loro negoziazioni algoritmiche con un elenco crescente di algoritmi di trading bancario globale. I nostri clienti lato acquisto ricevono abbinamenti anonimi a medio punto senza alcun impatto sul mercato e i nostri partner bancari sono in grado di migliorare la liquidità e le opportunità di abbinamento disponibili attraverso i loro algoritmi di trading FX. È vantaggioso sia per i clienti lato acquisto di Cürex che per i nostri partner bancari che impiegano algoritmi”.

Franz Schmidpeter, Consigliere Delegato Senior di Cürex, ha aggiunto: “Continuiamo a far crescere l'interesse per il trading bidirezionale sulla piattaforma peer to peer e l'aggiunta di Societe Generale aumenterà ulteriormente le opportunità di abbinamento tra la nostra base di clienti lato acquisto. L'accesso al pool di liquidità peer to peer di Cürex non richiede alcuna modifica ai rapporti di credito o di compensazione. I nostri clienti ricevono un prezzo medio equo e trasparente per le loro negoziazioni, derivato dai tassi di riferimento FTSE Russell/Cürex. I clienti possono semplicemente richiedere l'aggiunta della piattaforma peer to peer alla funzionalità dell'algoritmo bancario esistente e ottenere l'accesso a questo ambiente senza impatto sul mercato.”

Informazioni sul Gruppo Cürex

Cürex Group Holdings, LLC è un fornitore di servizi di esecuzione focalizzati sui cambi e analisi dei dati. Il nostro unico obiettivo è migliorare l'esperienza FX per tutte le istituzioni lato acquisto. Cürex gestisce un FX ECN con una solida liquidità "no last look" e con completa trasparenza. La nostra esclusiva analisi di mercato e di trading fornisce informazioni significative ai nostri clienti. I nostri benchmark FTSE Russell/Cürex FX forniscono misurazioni in tempo reale per valutare i risultati di trading e fornire metriche di valutazione. La nostra missione è lavorare in collaborazione con i nostri clienti per aggiungere chiarezza ineguagliabile a tutte le loro attività di cambio. Il nostro processo e il nostro approccio forniscono risultati dimostrabili di "esecuzione migliore", verificabili, e che supportano gli sforzi dei nostri clienti per poter prendere migliori decisioni di trading. Cürex ha sede a New York City ed è di proprietà e gestione indipendente. Per ulteriori informazioni, visitare www.sigmaconso.com .