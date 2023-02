Cürex annonce la participation de banques supplémentaires à sa plateforme de matching peer-to-peer pour les institutions buy-side

/EIN News/ -- NEW YORK, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Cürex Group, une société new-yorkaise opérant dans l'analyse des données et offrant des services d'exécution de change des devises sur le plan institutionnel, a annoncé aujourd'hui l'ajout de la Société Générale à sa plateforme de matching peer-to-peer. Cürex continue de développer sa plateforme peer-to-peer avec une hausse de participation de la clientèle, du volume de trading et de la connectivité aux algorithmes de trading bancaire. Avec le récent ajout de la Société Générale, les clients buy-side de Cürex peuvent désormais exécuter leurs trades FX facilement dans le pool peer-to-peer à travers les algorithmes de trading de sept banques FX majeures. Cürex prévoit d'ajouter d'autres banques à sa plateforme au cours des mois à venir.



La plateforme peer-to-peer de Cürex permet au buy-side d'effectuer un matching anonyme au prix intermédiaire dérivé des taux de benchmark FTSE Russell/Cürex dans un environnement sans impact sur le marché. Les clients buy-side peuvent choisir de montrer leur intérêt de trading au pool peer-to-peer via leurs algorithmes bancaires qui peuvent continuer à opérer leurs trades algorithmiques tout en se faisant davantage connaître sur la plateforme peer-to-peer de Cürex.

James Singleton, PDG de Cürex, a commenté : « Notre plateforme peer-to-peer continue de développer sa clientèle buy-side et son volume de trading et nous sommes ravis d'ajouter la Société Générale à la liste de banques FX mondiales qui fournissent un accès au pool de liquidité peer-to-peer via leurs algorithmes de trading. Nous avons travaillé avec nos partenaires bancaires et nos clients afin de concevoir une plateforme de matching peer-to-peer exclusivement buy-side fournissant des exécutions anonymes à un taux de référence intermédiaire sans changer les workflows de trading, relations de crédit ou processus de nos clients. Les traders peuvent gérer leur exposition peer-to-peer tout en définissant les paramètres de leurs trades algorithmiques avec une liste grandissante d'algorithmes de trading bancaire mondiaux. Nos clients buy-side bénéficient d'un matching intermédiaire anonyme sans impact sur le marché et nos partenaires bancaires sont en mesure d'améliorer la liquidité et les opportunités de matching disponibles via leurs algorithmes de trading FX. C'est une situation gagnant-gagnant à la fois pour les clients buy-side de Cürex et nos partenaires bancaires algorithmiques. »

Franz Schmidpeter, directeur général de Cürex, a ajouté : « Nous continuons de développer l'intérêt du trading bilatéral sur la plateforme peer-to-peer et l'ajout de la Société Générale accroîtra davantage les opportunités de matching parmi notre clientèle buy-side. L'accès au pool de liquidité peer-to-peer de Cürex ne requiert aucun changement aux relations de crédit ou compensation. Nos clients bénéficient d'un prix intermédiaire juste et transparent pour leurs trades, dérivé des taux de benchmark FTSE Russell/Cürex. Les clients peuvent simplement demander l'ajout de la plateforme peer-to-peer à leur fonctionnalité algorithmique bancaire existante et ainsi accéder à cet environnement n'impactant pas le marché. »

À propos de Cürex Group

Cürex Group Holdings, LLC est un prestataire d'analyse de données et de services d'exécution axés sur le change de devises. Nous avons pour objectif singulier d'améliorer l'expérience du FX pour toutes les institutions buy-side. Cürex exploite un ECN de FX avec une transparence totale et une liquidité sans last look. Nos analyses de trading et de marché uniques offrent des renseignements judicieux à nos clients. Nos benchmarks FTSE Russell / Cürex FX fournissent des mesures en temps réel permettant d'évaluer les résultats de trading et d'offrir des indicateurs d'évaluation. Nous avons pour mission de travailler en partenariat avec nos clients afin d'ajouter une clarté sans égale à toutes leurs activités de change. Notre processus et notre approche offrent des résultats « best execution » démontrables qui sont auditables et soutiennent les efforts que consacrent nos clients à la prise de meilleures décisions de trading. Cürex est basée à New York et est détenue et exploitée de manière indépendante. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.curexgroup.com .