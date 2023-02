Cürex gibt Teilnahme weiterer Banken an seiner Peer-to-Peer-Matching-Plattform für Institutionen auf Käuferseite bekannt

/EIN News/ -- NEW YORK, Feb. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Die Cürex Group, ein in New York City (USA) ansässiges Unternehmen für institutionelle Devisenausführungsdienste und Datenanalyse, hat heute die Aufnahme von Société Générale in seine Peer-to-Peer-Matching-Plattform bekanntgegeben. Cürex baut seine Peer-to-Peer-Plattform weiter aus, indem es die Kundenbeteiligung und das Handelsvolumen erhöht und die Anbindung an die Handelsalgorithmen der Banken verbessert. Mit der kürzlich erfolgten Aufnahme von Société Générale können die Kunden von Cürex auf der Käuferseite ihre Devisengeschäfte nun nahtlos im Peer-to-Peer-Pool über die Handelsalgorithmen von sieben großen Devisenbanken ausführen. Cürex geht davon aus, dass in den kommenden Monaten weitere Banken in seine Plattform aufgenommen werden.



Die Peer-to-Peer-Plattform von Cürex ermöglicht der Käuferseite in einer Umgebung ohne Marktbeeinflussung einen anonymen Abgleich zum aus den FTSE Russell/Cürex-Benchmark-Kursen abgeleiteten Mittelkurs. Kunden auf der Käuferseite können sich dafür entscheiden, ihr Handelsinteresse dem Peer-to-Peer-Pool über ihre Bankalgorithmen mitzuteilen, die weiterhin ihre Algo-Trades abwickeln können, während sie sich der Peer-to-Peer-Plattform von Cürex anschließen.

James Singleton, Chairman und CEO von Cürex, kommentierte dies wie folgt: „Unsere Peer-to-Peer-Plattform wächst weiter in der Kundenbasis und im Handelsvolumen und wir freuen uns, Société Générale in die Liste der globalen Devisenbanken aufzunehmen, die über ihre Handelsalgorithmen Zugang zum Peer-to-Peer-Liquiditätspool bieten. In Zusammenarbeit mit unseren Bankpartnern und Kunden haben wir eine Peer-to-Peer-Matching-Plattform entwickelt, die ausschließlich auf der Käuferseite angesiedelt ist und anonyme Ausführungen zu einem mittleren Referenzsatz bietet, ohne die Handelsabläufe, Kreditbeziehungen oder Prozesse unserer Kunden zu verändern. Händler können ihr Peer-to-Peer-Engagement verwalten und gleichzeitig die Parameter ihrer algorithmischen Geschäfte mit einer wachsenden Liste von globalen Bankhandelsalgorithmen festlegen. Unsere Kunden auf der Käuferseite erhalten ein anonymes Mid-Point-Matching ohne Auswirkungen auf den Markt, und unsere Bankpartner sind in der Lage, die Liquidität und die Matching-Möglichkeiten zu verbessern, die über ihre Algorithmen für Devisengeschäfte verfügbar sind. Das ist eine Win-Win-Situation für die Kunden von Cürex auf der Käuferseite und unsere Algo-Bank-Partner.“

Franz Schmidpeter, Senior Managing Director von Cürex, fügte hinzu: „Das Interesse am Zwei-Wege-Handel auf der Peer-to-Peer-Plattform nimmt weiter zu, und die Aufnahme von Société Générale wird die Matching-Möglichkeiten für unsere Kundenbasis auf der Käuferseite weiter erhöhen. Der Zugriff auf den Peer-to-Peer-Liquiditätspool von Cürex erfordert keine Änderungen der Kredit- oder Clearingbeziehungen. Unsere Kunden erhalten einen fairen und transparenten Mid-Point-Preis für ihre Geschäfte, der sich aus den FTSE Russell/Cürex-Benchmarkkursen ableitet. Die Kunden können einfach beantragen, dass die Peer-to-Peer-Plattform zu ihrer bestehenden Bankalgorithmus-Funktionalität hinzugefügt wird, und erhalten so Zugang zu dieser marktneutralen Umgebung.“

Über die Cürex Group

Die Cürex Group Holdings, LLC ist ein Anbieter von Ausführungsdienstleistungen und Datenanalysen mit Schwerpunkt Devisenhandel. Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, die Erfahrung beim Devisenhandel für alle Einrichtungen auf der Käuferseite zu verbessern. Cürex betreibt ein FX-ECN mit robuster No-Last-Look-Liquidität und vollständiger Transparenz. Unsere einzigartigen Markt- und Handelsanalysen liefern unseren Kunden aussagekräftige Informationen. Unsere FTSE Russell/Cürex FX-Benchmarks bieten Echtzeit-Messungen zur Beurteilung von Handelsergebnissen und liefern Bewertungskennzahlen. Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um ihre Devisengeschäfte auf unvergleichliche Weise zu verdeutlichen. Unser Prozess und unser Ansatz liefern nachweislich „Best Execution“-Ergebnisse, die überprüfbar sind und unsere Kunden dabei unterstützen, bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Cürex hat seinen Hauptsitz in New York City (USA) und wird unabhängig geführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.curexgroup.com .