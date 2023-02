Geekco annonce la conclusion d’un nouveau partenariat

/EIN News/ -- LAVAL, Québec, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Geekco Technologies – (la « Société » ou « Geekco ») (TSX-V: GKO; OTCQB: GKOTF), a conclu un nouveau partenariat avec la chaîne de restaurants Poulet Rouge. À compter de mars 2023, les restaurants de la chaîne utiliseront l’application FlipNpik afin de faire découvrir leur marque et leurs produits auprès de la communauté d’utilisateurs FlipNpik. En plus de la visibilité accrue offerte par l’application, Poulet Rouge pourra, via l’application FlipNpik, augmenter son achalandage et sa clientèle, recruter ses futurs employés et récompenser ses clients.



« Poulet Rouge est une chaîne Québécoise en pleine croissance, innovante et guidée par des valeurs en lien avec le développement durable et la responsabilité sociale. Dans le cadre de notre projet de la rentrée universitaire du HEC cet automne, Poulet Rouge fût l’un des coups de cœur des étudiants. Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’étendre cette collaboration aux autres franchises du réseau et ainsi pouvoir les faire découvrir à notre communauté FlipNpik », indique M. Mario Beaulieu, Chef de la direction.

« FlipNpik est la nouvelle manière de faire du marketing dynamique et ciblé auprès des jeunes. Notre application permet de faire interagir les consommateurs et les commerçants comme jamais auparavant. L’ajout récent de la fonctionnalité d’affichage des emplois renforcit toute la puissance et l’agilité de FlipNpik à générer des retombées réelles pour l’économie locale. Ainsi, nous sommes ravis de la confiance que nous accorde Poulet Rouge pour l’accompagner dans ses initiatives d’accroître sa visibilité et son achalandage dans chaque ville. Cela nous motive à continuer d’innover et c’est pourquoi, dans les prochaines semaines, nous allons offrir une nouvelle fonctionnalité qui va faire en sorte que nous allons devenir un outil du quotidien dans la vie de nos utilisateurs », ajoute-t-il en terminant.

« L’Innovation fait partie de l’ADN de Poulet Rouge. Chacune de nos initiatives prend toujours en compte l’impact sur l’environnement, la santé et le bien-être ainsi que la communauté. C’est là que la collaboration avec FlipNpik prend tout son sens car elle est en lien directe avec notre vision et nos actions. L’innovation au cœur de l’application FlipNpik va nous permettre de faire découvrir notre marque auprès des jeunes soucieux d’encourager l’économie locale, d’attirer une nouvelle clientèle dans nos établissements et aussi de recruter nos futurs employés. FlipNpik s’inscrit à l’intérieur de nos initiatives pour générer de la croissance et nos efforts constants de satisfaire et de se rapprocher de nos clients, nos franchisés, nos employés et de la communauté. Profitez de la visibilité offerte par FlipNpik tout en contribuant à stimuler l’économie locale en posant des gestes concrets et responsables est selon nous une formule qui mobilise », a mentionné M. Moussa Madi, Chef de la direction de Poulet Rouge.

À PROPOS DE POULET ROUGE

Avec son réseau de 26 succursales à travers la province, Poulet Rouge ce distingue par ses savoureux bols de poulet grillé préparés au goût du client et devant eux. Leurs bols débordent de vrais ingrédients frais : filets de poulet halal canadiens, grains entiers nourrissants, légumes croquants et saveurs délectables. Chez Poulet Rouge la qualité se goûte, s’entend et se voit! L’entreprise met tout en œuvre pour tisser des liens avec sa clientèle et faire un réel impact dans nos collectivités. Et à travers tout cela, ils réduisent l’empreinte écologique, un bol à la fois. Poulet Rouge c’est bon! Bon pour le corps, l’esprit, la collectivité et la planète.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l’avant-scène des solutions technologiques qui stimulent et dynamisent l’économie locale avec son application FlipNpik et son écosystème collaboratif au sein de l’univers numérique et virtuel jumelé à la blockchain. FlipNpik augmente l’achalandage, les ventes et la visibilité des commerces tout en récompensant les utilisateurs qui encouragent l’économie locale. L’écosystème et l’application FlipNpik réunit et fait interagir les principaux acteurs de l’économie : les consommateurs, les commerçants (détaillants, restaurants, services…), nos ambassadeurs ainsi que nos partenaires corporatifs pour stimuler l’achat et dynamiser la visibilité des commerces dans chaque ville et chaque quartier. Nos utilisateurs actifs, qui consomment auprès des commerces locaux inscrits et ceux qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme reçoivent des « Flip Social » qu’ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou des offres exclusives offertes par nos partenaires stratégiques et les commerces locaux.

