H2O Innovation présente les résultats du deuxième trimestre

Croissance soutenue des revenus provenant d’une croissance organique de 27 %

/EIN News/ -- Faits saillants

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois terminée le 31 décembre 2021, sauf indication contraire)

Croissance des revenus de 52,0 % pour atteindre 63,9 M$ par rapport à 42,0 M$;

Croissance des revenus organiques de 26,8 %, comparativement à 16,2 %, comprenant des revenus récurrents par nature de 90,0 %;

BAIIA ajusté 1 de 6,5 M$, comparativement à 3,8 M$;

de 6,5 M$, comparativement à 3,8 M$; Bénéfice net s’élevant à 0,6 M$, comparativement à 0,8 M$;

Bénéfice net ajusté 1 de 2,7 M$, comparativement à 2,0 M$; et

de 2,7 M$, comparativement à 2,0 M$; et Carnet de commandes consolidé de 206,2 M$ à la fin du deuxième trimestre de l’exercice 2023, soit une augmentation de 63,4 %.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.

QUÉBEC, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») fait connaître aujourd’hui ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice financier 2023 terminé le 31 décembre 2022.

« Nous ne pourrions pas être plus fiers de nos résultats financiers et de notre performance opérationnelle pour le deuxième trimestre de notre exercice 2023, particulièrement dans un contexte économique difficile. Chez H 2 O Innovation, la croissance est présente dans tous les aspects de notre entreprise avec le secteur de l’eau se trouvant à un point d’inflexion critique. Nous avons réalisé des revenus trimestriels records de 63,9 M$ propulsés par une croissance organique de 27 % qui ont entraîné une augmentation de 70 % du BAIIA ajusté. Les mesures prises pour atténuer les hausses de prix des matières premières et l’inflation rapide des salaires commencent à se refléter positivement sur nos marges bénéficiaires brutes. La feuille de route présentée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires en décembre soutient de nouvelles améliorations des marges et l’optimisation de la conversion de nos flux de trésorerie. Nous sommes confiants en notre stratégie pour l’avenir, nous disposons de bonnes ressources et avons accès à de multiples opportunités qui nous permettront de maintenir notre rythme de croissance tout en minimisant nos risques. Les facteurs qui influencent le secteur du traitement de l’eau sont désormais incontestables, dont les thèmes clés sont la croissance démographique, les infrastructures vieillissantes, les mesures réglementaires supplémentaires, la pénurie d’eau, la main-d’œuvre vieillissante et un bilan positif en eau (water positive). Tous ces facteurs ont contribué à porter notre carnet de commandes consolidé à 206,2 M$, une augmentation de 63 % par rapport à l’an dernier. H 2 O Innovation a construit une plateforme et continue de la monétiser grâce à une clientèle fidèle et à de nouveaux clients, tant municipaux qu'industriels. Grâce à notre modèle économique récurrent et à l’expansion du réseau de distribution international qui fait appel à davantage de chimie verte et de produits et solutions innovantes, nos perspectives commerciales restent très solides. », a déclaré Frédéric Dugré, président, chef de la direction et co-fondateur d’H 2 O Innovation.

Résultats du deuxième trimestre

Avec trois piliers d’affaires solides, la Société est bien équilibrée et ne dépend pas d’une source de revenus unique. La Société a été en mesure de générer une importante croissance des revenus pour la période de trois mois terminée 31 décembre 2022. Les revenus consolidés de ses trois piliers d’activité, pour le deuxième trimestre terminé 31 décembre 2022, ont augmenté de 21,8 M$, soit 52,0 %, pour atteindre 63,9 M$, comparativement à 42,0 M$ pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent. Cette augmentation provient principalement de la croissance organique des revenus de 11,2 M$ ou 26,8 %, et de la croissance par acquisitions de 8,3 M$, ou 19,9 %, à la suite des acquisitions de JCO et EC en décembre 2021 et de Leader Evaporator le 30 juin 2022, combiné à un écart de taux de change favorable de 2,3 M$, ou 5,4 %.

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois terminées les

31 décembre Périodes de six mois terminées les

31 décembre 2022

2021 2022

2021 $ % (a) $ % (a) $ % (a) $ % (a) Revenus par pilier d’affaires WTS 11 003 17,2 8 539 20,4 21 028 17,5 17 550 21,8 Produits de spécialité 23 920 37,5 13 794 32,8 42 312 35,3 25 129 31,3 O&M 28 927 45,3 19 676 46,8 56 659 47,2 37 714 46,9 Revenus totaux 63 850 100,0 42 009 100,0 119 999 100,0 80 393 100,0 Marge bénéficiaire brute avant

amortissement 17 013 26,6 11 096 26,4



30 520



25,4



22 016



27,4 Frais d’exploitation (b) 11 158 17,5 7 526 17,9 20 222 16,9 14 611 18,2 Bénéfice net pour la période 620 1,0 762 1,8 629 0,5 1 380 1,7 BAIIA 5 408 8,5 3 424 8,2 9 820 8,2 6 700 8,3 BAIIA ajusté2 6 453 10,1 3 799 9,0 11 421 9,5 7 817 9,7 Bénéfice net ajusté1 2 712 4,2 1 996 4,8 5 302 4,4 4 128 5,1 Revenus récurrents1 57 445 90,0 36 562 87,0 107 651 89,7 69 658 86,6

(a) % sur les revenus totaux.

(b) Les frais d’exploitation (SG&A) incluent le total des frais généraux d’exploitation, des frais de vente et des frais administratifs.

Les revenus de WTS pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023 ont augmenté de 28,9 %, ce qui s’explique par la croissance organique liée aux activités de services et aux projets de systèmes de traitement d’eau. L’équipe WTS de la Société s’efforce de développer des relations avec des clients industriels pour lesquels des solutions de réutilisation de l’eau pourraient atténuer les problèmes opérationnels découlant de la rareté de l’eau et des augmentations des tarifs de l’eau. Cette tendance s’accentue, car de nombreuses entreprises industrielles prennent désormais des mesures pour atteindre un bilan net positif en eau (water positive) dans leurs processus de fabrication, conformément à leurs plans ESG.

Les revenus provenant du pilier d’affaires de Produits de spécialité démontrent une solide performance financière pour le deuxième trimestre de l’exercice financier 2023, avec une croissance des revenus de 73,4 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice financier précédent. La majeure partie de l’augmentation provient de la croissance organique des revenus de 6,7 M$, ou 48,3 %. Leader Evaporator a contribué à 3,6 M$, ou 25,8 %, de la croissance par acquisitions. L’EBAC3 du pilier des Produits de spécialité a augmenté de 1,8 M$, ou 46,7 %, ce qui représente une augmentation en dollars, mais une diminution en pourcentage. Cette variation en pourcentage s’explique principalement par les deux raisons suivantes : la composition des différentes sources de revenus au sein de ce pilier d’activité en raison de l’acquisition de Leader, qui a des marges brutes moyennes inférieures à celles du reste des produits de spécialité; et l’augmentation des coûts liés aux matières premières nécessaires à la fabrication de produits chimiques de spécialité.

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2023, les revenus d’O&M se sont élevés à 28,9 M$, par rapport à 19,7 M$ pour le même trimestre de l’exercice précédent, représentant une augmentation de 9,2 M$, ou 47,0 %. Pour le trimestre actuel, le pilier d’activités O&M a affiché une croissance organique des revenus de 2,8 M$, ou 14,2 %, provenant de l’expansion de certains projets et de l’obtention de nouveaux projets au cours des trimestres précédents, ainsi qu’une croissance par acquisition de 4,8 M$, ou 24,3 %, combinée à un écart de taux de change favorable de 1,7 M$.

La marge bénéficiaire brute avant amortissement de la Société s’est élevée à 17,0 M$, ou 26,6 %, pendant le deuxième trimestre de l’exercice 2023, par rapport à 11,1 M$, ou 26,4 %, pour la même période de l’exercice précédent, représentant une augmentation de 5,9 M$, ou 53,3 %, alors que les revenus de la Société ont augmenté de 52,0 %. Le pourcentage de la marge bénéficiaire brute avant amortissement sur les revenus reste relativement stable, principalement en raison d’un pourcentage plus élevé de revenus provenant du pilier commercial WTS, qui avait amélioré la performance des projets et accru les activités de service.

Les SG&A de la Société ont totalisé 11,2 M$ pendant le deuxième trimestre de l’exercice 2023, comparativement à 7,5 M$ pour la même période de l’exercice précédent, représentant une augmentation de 3,7 M$, ou 48,3 %, alors que les revenus de la Société ont augmenté de 52,0 %. Cette augmentation est attribuable à la pression sur les salaires, à l’embauche de ressources supplémentaires ainsi qu’à l’augmentation des coûts de rémunération à base d’actions. Malgré l’augmentation des dépenses de SG&A, le pourcentage des dépenses sur les revenus pour les périodes de trois et six mois a diminué respectivement de 0,4 % et de 1,3 %, démontrant l’évolutivité du modèle d’affaires de la Société puisque les revenus continuent de croître. Les investissements réalisés dans les ventes et le développement commercial portent leurs fruits puisque les revenus augmentent plus rapidement que le ratio SG&A.

Le BAIIA ajusté de la Société a augmenté de 2,7 M$, soit 69,9 %, pour atteindre 6,5 M$ au cours du deuxième trimestre de l’exercice financier 2023, comparativement à 3,8 M$ pour la période comparable de l’exercice financier précédent, alors que les revenus de la Société ont augmenté de 52,0 %. Par conséquent, le BAIIA ajusté (%) a augmenté pour atteindre 10,1 % pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023, par rapport à 9,0 % pour le même trimestre de l’exercice précédent. Cette variation positive s’explique en partie par des revenus plus élevés provenant du pilier commercial Produits de spécialité, caractérisé par une marge bénéficiaire brute plus élevée et le ratio SG&A sur les revenus globalement inférieurs.

Le bénéfice net s’élève à 0,6 M$ ou 0,007 $ par action pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023 par rapport au bénéfice net de 0,8 M$ ou 0,009 $ par action pour le trimestre comparable de l’exercice précédent. La variation a été influencée par une marge bénéficiaire brute plus élevée, compensée par une charge d’amortissement plus élevé et des charges financières plus élevées.

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes combiné de WTS et d’O&M s’élevait à 206,2 M$ par rapport à 126,2 M$ au 31 décembre 2021, ce qui représente une augmentation de 63,4 %. Ce carnet de commandes combiné donne une excellente visibilité sur les revenus des prochains trimestres de l’année financière 2023 et sur les années à venir.

La dette nette a atteint 53,5 M$, comparativement à 50,3 M$ au 30 juin 2022, ce qui est principalement attribuable aux flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement combinés aux flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement liées à des paiements d’intérêts plus élevés.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société utilise des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS, comme indiqué ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d’informations supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce rapport. Bien que ces mesures soient des mesures non conformes aux IFRS, la direction les utilise pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. Fournir ces informations aux parties prenantes, en plus des mesures définies par les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), leur permet de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction et de mieux comprendre la performance financière, malgré l’impact des mesures définies par les PCGR. Toutefois, ces mesures ne devraient pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes préparées conformément aux IFRS.

La direction utilise les indicateurs non conformes aux IFRS suivants pour mesurer la performance et les liquidités disponibles de la Société : Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »), Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »), Ratio du BAIIA ajusté sur les revenus, Bénéfice avant les frais administratifs (« EBAC »), Bénéfice net ajusté, Bénéfice net ajusté par action (« BPA ajusté »), Croissance des revenus organiques, Rapprochement du bénéfice net au bénéfice net ajusté, Dette nette incluant et excluant les contreparties conditionnelles, Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté, Revenus récurrents, Revenus organiques, Carnet de commandes.

Des détails supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS et sur d’autres mesures financières figurent dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2022, qui est disponible sur le site Web de la Société (www.h2oinnovation.com) et qui a été déposé sur SEDAR (www.sedar.com). Les rapprochements des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.

BAIIA et BAIIA ajusté

Rapprochement du bénéfice net au bénéfice net ajusté

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Périodes de six mois

terminées les 31 décembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Bénéfice net pour la période 620 762 629 1 380 Frais d’acquisition et d’intégration 259 219 640 221 Amortissement des actifs incorporels provenant des acquisitions 1 408 1 115 2 885 2 107 (Gains) pertes de change non réalisé(e)s (88) (306) 319 (552) Variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles 291 188 471 955 Charges de rémunération à base d’actions 583 274 1 200 493 Impôts sur le bénéfice relatif aux éléments ci-dessus (361) (256) (842) (476) Bénéfice net ajusté 2 712 1 996 5 302 4 128 BPA de base ajusté 0,030 0,023 0,059 0,048 BPA dilué ajusté 0,029 0,022 0,057 0,045

Rapprochement du bénéfice net au BAIIA et au BAIIA ajusté

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Périodes de six mois

terminées les 31 décembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Bénéfice net pour la période 620 762 629 1 380 Charges financières, montant net 1 373 493 2 531 1 050 Charge d’impôts 374 83 680 223 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits

d’utilisation 1 417 886 2 760 1 752 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 624 1 200 3 220 2 295 BAIIA 5 408 3 424 9 820 6 700 Gain sur règlement de dette - - (1 029) - (Gains) pertes de change non réalisé(e)s (88 (306) 319 (552) Charges de rémunération à base d’actions 583 274 1 200 493 Variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles 291 188 471 955 Frais d’acquisition et d’intégration 259 219 640 221 BAIIA ajusté 6 453 3 799 11 421 7 817 Revenus 63 850 42 009 119 999 80 393 BAIIA ajusté sur les revenus 10,1% 9,0% 9,5% 9,7%

Croissance des revenus

(En milliers de

dollars canadiens)



Périodes de trois mois terminées

les 31 décembre Impact du taux

de change Impact des

acquisitions Croissance

des revenus

organiques 2022 2021 Variation $ $ $ % $ % $ % $ % Revenus par pilier d’affaires WTS 11 003 8 539 2 464 28,9 675 1,6 - - 1 789 4,3 Produits de spécialité 23 920 13 794 10 126 73,4 (91) 0,2 3 561 8,5 6 656 15,8 O&M 28 927 19 676 9 251 47,0 1 684 4,0 4 773 11,4 2 794 6,7 Revenus totaux 63 850 42 009 21 841 52,0 2 268 5,4 8 334 19,9 11 235 26,8

Dette nette

(En milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2022 30 juin

2022 Variation $ $ $ % Emprunt bancaire 55 725 45 562 10 163 22,3 Tranche courante de la dette à long terme 301 1 563 (1 262) (80,7) Dette à long terme 404 510 (106) (20,8) Contreparties conditionnelles 6 513 10 017 (3 504) (35,0) Moins : Trésorerie (9 459) (7 382) (2 077) 28,1 Dette nette incluant les contreparties

conditionnelles (1) 53 484 50 270



3 214



6,4 Contreparties conditionnelles 6 513 10 017 (3 504 (35,0) Dette nette excluant les contreparties

conditionnelles (« Dette nette ») (1) 46 971 40 253 6 718 16,7 BAIIA ajusté (1) 21 705 18 101 3 604 19,9

Conférence téléphonique d’H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction, ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement des résultats financiers du deuxième trimestre le mardi 14 février 2023 à 10 h (heure de l’Est).

Pour assister à la conférence, veuillez composer le 1-888-396-8049 ou le 416-764-8646 de cinq à dix minutes avant le début. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site Web de la Société.

Le rapport financier du deuxième trimestre est disponible sur www.h2oinnovation.com et sur le site Web de la NYSE Euronext Growth Paris. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatifs aux activités d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou « devoir » et d’autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et d’autres informations basées sur les résultats futurs prévus et l’estimation des montants qui ne peuvent pas encore être déterminés, et sont basés sur les estimations et les opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites.

Dans ce communiqué de presse, ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés concernant la capacité de la Société à développer ses activités et à atteindre des objectifs et financiers spécifiques et impliquent plusieurs risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, la capacité de la Société à développer ses activités conformément à son plan stratégique, à atteindre des objectifs et cibles financiers spécifiques, à maintenir sa position financière et à améliorer ses activités, ainsi que sa capacité à exécuter, à achever ou à livrer son carnet de commandes, en temps opportun et sans coûts supplémentaires, compte tenu des défis résultant de la chaîne d’approvisionnement mondiale, et à créer les synergies attendues au sein de ses piliers commerciaux. D’autres facteurs de risque sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l’information présentée. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou de tout autre changement.

À propos d’H 2 O Innovation

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.



Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com



Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

1 Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d’information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce communiqué. La définition de toutes les mesures non conformes aux IFRS et des mesures supplémentaires selon les IFRS est présentée à la fin de ce communiqué dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les indicateurs utilisés par la direction.

2 « EBAC » désigne le bénéfice avant amortissements et déductions faites des frais de vente et des frais généraux. L’EBAC est une mesure non conforme aux IFRS et est utilisée par la direction pour surveiller la performance financière et prendre des décisions stratégiques. La définition d’EBAC utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres sociétés.