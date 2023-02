Adacta im 2022 Gartner Market Guide für Non-Life Insurance Core Platforms, Europe als Representative Vendor anerkannt

AMSTERDAM, NIEDERLANDE, February 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Adacta, ein führender Softwareanbieter für die Versicherungsbranche, wurde im Gartner Market Guide 2022 für Non-Life Insurance Core Platforms, Europe als Representative Vendor ausgezeichnet.Somit gehört Adacta zu den 14 Representative Vendors in Europa, von denen acht auch im GartnerMagic Quadrant™ for Non-Life Insurance Platforms, Europe 2021 anerkannt wurden. Bis 2022 wurde Adacta drei Jahre in Folge (2019, 2020 und 2021) in den Gartner Market Quadrant aufgenommen.„Für uns ist die durchgehende Positionierung als wirtschaftlicher Anbieter im europäischen Markt für Kernversicherungs-Plattformen eine wichtige Anerkennung unserer Geschäftsstrategie. Zudem beweist es unserer Meinung nach unsere Verpflichtung, unseren Versicherten die beste Software ihrer Klasse zu bieten, damit sie schneller auf eine datengesteuerte und digitalisierte Zukunft des Versicherungswesens hinarbeiten können. Allein im letzten Jahr haben wir hervorragende Ergebnisse mit bestehenden Kunden erzielt, unser Portfolio mit neuen Allianzen ausgebaut und mehrere deutliche Verbesserungen für AdInsure eingeführt. Wir waren der erste Anbieter für Versicherungsplattformen, der die Oracle-Microsoft-Multicloud unterstützt. Außerdem haben wir ein neues Datenanalyse-Modul und unseren eigenen BI-Speicher entwickelt,“ so Boris Bajić, Chief Executive Officer von Adacta.Gemäß dem Bericht „sehen sich CIOs von Nicht-Lebensversicherungen einem fragmentierten Markt von lokalen und internationalen Anbietern gegenüber, die es auf eine europäische Expansion absehen, jeweils mit verschiedenen Architekturen, Strategien bei der Umsetzung und Größenordnungen. CIOs können diese Forschung nutzen, um diejenigen Anbieter zu identifizieren, die für die Unterstützung der Kernanforderungen der Plattform an relevantesten sind.“ Nach der Definition des Gartner Market Guide hilft dieser, „die Risiken der Investition in einen sich entwickelten Markt mit Einblicken in dessen Richtung und Potenzial zu bewältigen, das Argument zu unterstützen, einen Entwicklungsmarkt zunächst wachsen zu lassen, bevor Verpflichtungen eingegangen werden, und die verschiedenen Anbieteroptionen im Markt zu prüfen sowie zu verstehen, wie sich Angebote vermutlich entwickeln werden.“Adactas AdInsure Versicherungsplattform unterstützt Versicherer aller Größen und konzentriert sich auf die Aufgabe, Geschäftsvorgänge zu vereinfachen, Benutzererfahrungen zu verbessern und Veränderungen effektiv zu bewältigen. AdInsure für Nicht-Lebensversicherungen erkennt an, dass es entscheidend für das Wachstum und die Marktposition eines Versicherers ist, sich an Verbrauchern und Kunden auszurichten. Die Plattform bietet eine innovative Umgebung, die Versicherungsunternehmen mit neuen Technologien, Dienstleistern, Partnern und Kunden verbindet.*Gartner Market Guide for Non-Life Insurance Core Platforms, Europe, James Ingham, Sham Gill, 14. Dezember 2022.GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Warenzeichen und Dienstmarken von Gartner, Inc. und/oder deren Partnern in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Nutzern von Technologien nicht dazu, sich nur für die Anbieter mit den höchsten Wertungen oder anderen Bezeichnungen zu entscheiden. Forschungsergebnisse von Gartner beschreiben die Ansichten der Forschungsabteilung von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner gibt keine Garantien, explizit oder impliziert, bezüglich dieser Forschung ab, einschließlich Garantien zur Wirtschaftlichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.Die Daten im Bericht des Gartner Market Guide 2022 wurden direkt von den Anbietern mit Stand vom 31. Dezember 2021 übermittelt.Der vollständige Bericht kann auf der Website von Gartner abgerufen werden.Adacta ist ein führender Softwareanbieter für die Versicherungsbranche. Seine Versicherungsplattform – AdInsure – bietet Lebens- und Sachversicherern eine zukunftssichere Möglichkeit, ihre Abläufe und Prozesse zu rationalisieren. Seit 1989 hilft Adacta Versicherungsunternehmen, ihre digitalen Ressourcen auszubauen und mehr Gewinn zu erzielen. Seine Mission ist einfach: Die Branchenführer von morgen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial durch Technologie zu entfalten.Die AdInsure Versicherungsplattform ist die digitale Grundlage, die Versicherungsunternehmen benötigen, um mit den Veränderungen der Branche Schritt zu halten. Sie verbindet und unterstützt alle Versicherungsteams und hilft ihnen, intelligenter zu arbeiten, schneller zu starten und moderne Kundenerlebnisse zu schaffen. AdInsure basiert auf branchenführenden Best Practices und kombiniert umfassende Funktionen auf einer einzigen, einheitlichen Plattform. Sie liefert eine innovative Umgebung, die Versicherungsunternehmen mit neuen Technologien, Dienstleistern, Partnern und Kunden verbindet.