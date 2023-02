La Conférence Canada-en-Asie arrive à Singapour du 21 au 23 février 2023

/EIN News/ -- VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondations Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) et Universités Canada ont le plaisir d’annoncer la tenue de la première Conférence Canada en Asie 2023, qui aura lieu à Singapour du 21 au 23 février 2023.



Il s’agit d’un événement phare pour les personnes, les entreprises et les institutions liées au Canada dans toute l’Asie. La Conférence Canada-en-Asie (CIAC2023) réunira des anciens étudiants et anciennes étudiantes d’universités canadiennes vivant en Asie, des organisations professionnelles canadiennes locales et des chefs de file du monde des affaires, de gouvernements et d’universités au Canada et dans toute l’Asie afin de catalyser une nouvelle phase de l’engagement Canada-Asie.

Pendant deux jours, au sein du Palais de congrès Raffles City du Fairmont Singapour, le programme de la conférence conjugue des séances plénières d’ouverture et interdisciplinaires, des discussions thématiques de haut niveau, des possibilités de réseautage stratégique et un dîner de gala. Parmi les conférenciers de la CIAC2023 figurent des ministres fédéraux et provinciaux, des dirigeants et dirigeantes de grandes entreprises et organisations, la Dr. Donna Strickland, lauréate canadienne du prix Nobel, Parag Khanna, conseiller en stratégie mondiale et auteur à succès, et Moshe Safdie, architecte de renommée internationale.

« Cet événement représente une occasion en or pour nous tous de créer et de renforcer les liens individuels et institutionnels entre le Canada et l’Asie, et de travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis pressants auxquels notre monde est confronté », a déclaré Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie Pacifique du Canada. « Singapour est au cœur de l’Asie dynamique, et nous nous réjouissons d’élargir et de renforcer les réseaux de personnes, d’entreprises et d’institutions liées au Canada dans la région grâce à des discussions de haut niveau entre des chefs de file de divers secteurs de toute l’Asie et du Canada. »

« Les universités au Canada sont des figures de proue mondiales dans le développement du talent et de la recherche de pointe qui démontrent les capacités et contributions uniques du Canada », a souligné Paul Davidson, PDG d’Universités Canada. « Nos anciens étudiants et anciennes étudiantes en Asie agissent à titre d’ambassadeurs de ce travail et du Canada. L'engagement de ces personnes et la création de liens interpersonnels solides au-delà des frontières permettront de renforcer les relations entre le Canada et l'Asie dans les domaines des affaires, des gouvernements, du milieu universitaire et de la société civile ».

Les membres agrées du média sont invités à s’inscrire pour assister à la Conférence inaugural Canada-en-Asie dans la limite des places disponibles. Veuillez contacter notre représentant des médias ci-dessous pour de plus amples informations et pour vous inscrire.

La Conférence Canada-en-Asie est présentée avec le soutien du Gouvernement du Canada. FAP Canada et Universités Canada en sont reconnaissantes. Nous tenons également à remercier nos principaux partenaires, Sun Life, Investir au Canada, Exportation et développement Canada, et la Banque royale du Canada (RBC) ; nos partenaires collaborateurs, Gouvernement du Québec et Investissement Québec ; et nos partenaires associés, BMO, Bombardier, CIBC, Gouvernement de la Saskatchewan, Invest Alberta, McMillan LLP, Fasken, Gowling WLG, McCarthy Tétrault, et notre partenaire aérien officiel, Air Canada.

De plus, la Conférence Canada-en-Asie n’aurait pu se concrétiser sans nos partenaires universitaires Or, l'Université de Waterloo, l'Université McGill, l'Université de Toronto, l'Université York, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université Western et l'Université de l'Alberta, nos partenaires universitaires Argent, le Conseil des universités de recherche de la Colombie-Britannique, l'Université d'Ottawa, l'Université de la Saskatchewan et l'Université de Calgary ; et notre partenaire universitaire Bronze, les anciens et anciennes de la SFU.

FAP Canada et Universités Canada souhaitent également remercier nos partenaires en nature : le C100, Mila, le Toronto Centre, le Conseil canadien des affaires, et le Conseil d’affaires Canada-ANASE.

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

Fondation Asie Pacifique du Canada est consacrée au renforcement des liens entre le Canada et l’Asie en mettant l’accent sur l’expansion des relations économiques par le biais du commerce, de l’investissement et de l’innovation ; la promotion du savoir-faire du Canada dans la proposition de solutions aux défis de l’Asie en matière de changement climatique, d’énergie, de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles ; le développement des aptitudes et des compétences des Canadiens sur l’Asie, y compris des jeunes ; et l’amélioration des connaissances générales des Canadiens vis-à-vis de l’Asie et de son influence mondiale croissante.

Consultez le site du FAP Canada à https://www.asiapacific.ca/fr

À propos de Universités Canada

Universités Canada est le porte-parole des universités canadiennes au pays et à l’étranger. À titre d’organisation mutuelle, Universités Canada offre aux recteurs et rectrices une voix unie pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Elle appuie ses établissements membres dont la mission consiste à transformer des vies, à renforcer les collectivités et à trouver des solutions aux problèmes les plus pressants du monde. L’organisation défend les intérêts des universités canadiennes sur la scène fédérale, offre une tribune permettant aux dirigeants et dirigeantes des universités d’échanger des idées et de relever des défis en matière d’enseignement supérieur, soutient les étudiants et étudiantes par l’entremise de services d’information en ligne sur les études universitaires et de la gestion de bourses d’études pour des entreprises du secteur privé, et favorise la collaboration entre les universités et les gouvernements, le secteur privé, les collectivités et les partenaires étrangers.

Consultez le site d’Universités Canada à https://www.univcan.ca/fr/