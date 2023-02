NGen reçoit un investissement supplémentaire de 177 millions de dollars du gouvernement du Canada

La Grappe de la fabrication de pointe lancera de nouveaux appels à propositions de projets avec un financement renouvelé

/EIN News/ -- HAMILTON, Ontario, 13 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen, l'organisation dirigée par l'industrie qui est à l'origine des grappes d'innovation mondiales du Canada pour la fabrication de pointe, est heureuse d'annoncer un investissement de 177 millions de dollars du gouvernement du Canada. Le budget 2022 a confirmé l'engagement du Canada envers les grappes, avec un investissement supplémentaire de 750 millions de dollars jusqu'en 2028, pour soutenir la croissance et le développement des grappes d'innovation mondiales du Canada.



Le programme des grappes d'innovation mondiales a été lancé comme une nouvelle approche de l'innovation, par le biais d'un co-investissement avec l'industrie pour construire des écosystèmes solides et accélérés qui permettront aux innovateurs d'aller plus loin et plus vite grâce à la collaboration. Ce modèle unique s'est avéré efficace pour créer des écosystèmes plus forts, réduire les risques liés à l'adoption de technologies, maximiser la valeur de la propriété intellectuelle et forger de nouveaux partenariats qui augmentent le potentiel commercial des entreprises. À l'avenir, l'accent sera mis sur la collaboration coordonnée entre plusieurs clusters, qui réuniront leurs industries respectives pour s'attaquer à de grands problèmes concrets.

Grâce à un financement renouvelé, NGen tirera parti des forces du Canada en matière de recherche, de technologie et de fabrication pour développer, mettre à l'échelle et commercialiser des solutions transformatrices dans le domaine de la fabrication de pointe. Les futurs appels de fonds de NGen seront axés sur les possibilités offertes par la chaîne de valeur des véhicules à émission zéro, la décarbonisation des processus de fabrication et la fabrication circulaire des matériaux, ainsi que sur d'autres initiatives stratégiques de fabrication de pointe à l'échelle mondiale.

"Cet investissement du gouvernement du Canada est un vote de confiance dans notre capacité à fournir des solutions de pointe dans le domaine de la fabrication avancée", a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. "Avec un solide bilan de résultats et un réseau croissant de chercheurs, d'entreprises technologiques et de fabricants, NGen continuera à renforcer la collaboration dans l'ensemble du secteur canadien de la fabrication avancée, à soutenir la commercialisation de projets de pointe et à promouvoir les capacités de fabrication avancée du Canada sur la scène mondiale. Nous sommes impatients de lancer notre prochaine série d'appels à propositions de projets."

Les entreprises ayant des propositions de projets de transformation de la fabrication avancée devraient contacter project@ngen.ca pour explorer des idées de projets et trouver des partenaires de collaboration. Inscrivez-vous à notre bulletin d'information pour être informé des nouvelles possibilités de financement.

En bref

NGen a investi 220 millions de dollars dans 165 projets, en mobilisant 380 millions de dollars supplémentaires auprès de l'industrie.

Les projets NGen impliquent 372 partenaires, dont 90 % sont des PME.

Les projets NGen impliquent 252 partenaires universitaires et de recherche.

NGen a mené à bien 80 projets qui ont généré des revenus de 2,6 milliards de dollars.

Les revenus des projets NGen ont généré un retour sur investissement de 4,5 fois sous forme d'impôts fédéraux.

Les projets NGen ont permis de créer plus de 5 000 emplois, 26 nouvelles entreprises et 76 accords de licence de propriété intellectuelle.

À propos de NGen

NGen est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui dirige la grappe d'innovation mondiale pour la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est de contribuer à l'établissement de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada, au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui sont plus de 5 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à développer, appliquer ou mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca

Contact pour les médias

Robbie MacLeod

Directeur, Communications stratégiques

robbie.macleod@ngen.ca

+1-613-297-3578