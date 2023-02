Belgisch e-commercegigant LensOnline investeert in eigen contactlens-expertisecentrum in hartje Antwerpen

Het gloednieuwe LensOnline Expertise Centrum in de Huidevettersstraat in Antwerpen De binnenkant van de nieuwe LensOnline-winkel in Antwerpen

Belgisch e-commercegigant LensOnline investeert in eigen expertisecentrum in Antwerpen

ANTWERPEN, BELGIë, February 13, 2023 / EINPresswire.com / -- LensOnline, de grootste online aanbieder van contactlenzen in de Benelux, opent haar eigen fysieke winkel in het centrum van Antwerpen. In het contactlenzen-expertisecentrum staat begeleiding van en service voor contactlensdragers centraal.LensOnline verkoopt al jaren contactlenzen online, maar neemt nu een nieuwe stap met de opening van een eigen fysieke winkel. Björn De Cock, operationeel verantwoordelijke bij LensOnline, legt uit waarom: “Hoewel er de laatste jaren veel geïnvesteerd werd in innovatie door contactlensproducenten, merken we dat de kennis van contactlenzen en het onderhoud ervan bij consumenten beperkt blijft. Er wordt te snel teruggegrepen naar de klassieke oplossingen, ook al is die wens er niet. Omdat we in het gloednieuwe LensOnlineExpertise Centrum enkel focussen op contactlenzen en werken met professionele optometristen, kunnen we klanten veel intensiever begeleiden bij het vinden van een oplossing die het best bij hen past.”Studies tonen al langer aan dat steeds meer mensen nood hebben aan een kijkoplossing. Tijdens die zoektocht wordt zelden de vraag gesteld of die oplossing wel het best past bij de levensstijl van de klant. Vandaag zijn er meer diverse oorzaken zoals digitale schermen en thuiswerken, waardoor er met heel wat nieuwe zaken rekening moet gehouden worden. In het LensOnline Expertise Centrum kan je daarom niet enkel terecht voor een oogmeting of aankoop van contactlenzen, je ontdekt er ook welke verschillende types lenzen er bestaan en wat de verschillen zijn. De contactlensspecialisten begeleiden je bij welke lens het best past bij jouw levensstijl en wat je moet doen om contactlenzen optimaal te onderhouden.LensOnline blijft werken aan een duurzame groei. CEO en oprichter Bert Boon gelooft in het model: “We zijn ervan overtuigd dat we dankzij onze brede productkennis en experts een duurzame oplossing kunnen bieden aan alle klanten. Het maakt al jaren deel uit van onze filosofie: klanten begeleiden naar de best mogelijke kijkoplossing. Dat doen we vandaag al dankzij ons netwerk van zelfstandige opticiens. Een logische volgende stap is dus een eigen expertisecentrum waar we 100% inzetten op contactlenzen.”Je vindt het LensOnline Expertise Centrum in de Huidevettersstraat 28 in Antwerpen. Openingsuren zijn te raadplegen op https://optiek.lensonline.be/opticien/antwerpen-expertisecentrum/ . Het is aan te raden om een afspraak te maken.