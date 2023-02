In scena al Teatro Nazionale di Malta la Tosca di Puccini

Jose Cura Tanya Ivanova - Tosca Teatru Manoel, Valletta

La nuova produzione del Teatru Manoel e dell’Agenzia Culturale de La Valletta presenterà l’acclamato tenore Argentino José Cura

VALLETTA, MALTA, February 13, 2023 / EINPresswire.com / -- Amanti dell'opera, segnate questa data: il Teatru Manoel di Malta sta per rilanciare una tradizione annuale: la messa in scena di un'opera completa sul suo storico palcoscenico, calcato ormai da quasi 3 secoli, per la prima volta dopo la pandemia di COVID-19.Il prossimo marzo 2023, un cast stellare – diretto e affiancato dalla star della lirica internazionale, il tenore argentino José Cura – porterà in scena una delle opere più amate al mondo: la Tosca di Giacomo Puccini.La coproduzione del Teatru Manoel e dell'Agenzia Culturale de La Valletta, in collaborazione con la Bank of Valletta, vede José Cura nei panni di Cavaradossi, Tanya Ivanova nel ruolo di Tosca e Carlos Almaguer in quello di Scarpia, insieme a un cast locale di alto livello, tra cui Alan Sciberras, Albert Buttigieg, Louis Cassar e Nadia Vella. Ad esaltare il romantico componimento pucciniano, partecipa il coro nazionale di Malta, KorMalta, sotto la direzione del maestro Riccardo Bianchi, con l’accompagnamento dell'Orchestra Filarmonica di Malta diretta da Mario De Rose.Il Maestro Cura spiega: “A parte me, la mia équipe e gli altri due ruoli principali, il palco sarà calcato interamente da artisti maltesi, dai miei amici dell'Orchestra Filarmonica di Malta al coro, ai tecnici, ai costumisti, ai truccatori e così via. Il nostro obiettivo è rafforzare le strutture teatrali maltesi per poter mettere in scena in futuro altri progetti di eguale bellezza. Grazie al duro lavoro della famiglia del Manoel, il sostegno dell'Agenzia Culturale de La Valletta, la sempre vigile supervisione del Ministro della Cultura maltese e l'incoraggiamento del pubblico, potremo goderci di questa produzione e amplificare tale successo negli anni a venire".Tosca rappresenta anche la prima opera completa presentata al Teatru Manoel dopo la sua recente ristrutturazione completa, che ha riportato la sua magnifica facciata e gli interni di epoca barocca al loro antico splendore. Questa produzione, pertanto, riprenderà e perpetuerà la lunga eredità del teatro come sede lirica di Malta nella capitale, La Valletta, in un gioiello architettonico oggi riportato allo splendore del giorno in cui l’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni lo commissionò e costruì.Incentrata sulle peripezie della tormentata cantante d’opera Floria Tosca, che combatte per salvare il suo amante Cavaradossi dal reggente della polizia Scarpia, Tosca è una tragica storia di passione, gelosia, amore, lussuria, omicidio e intrighi politici. Affrontando le sfide della messa in scena di questa famosa opera tanto amata dai melomani, la nuova produzione del Teatru Manoel presenta costumi disegnati da Silvia Collazuol e una scenografia e regia curati dallo stesso Cura.“Per affrontare i limiti spaziali della buca del Manoel, che hanno sempre impedito la messa in scena di grandi opere, ho escogitato una modifica strutturale nell'uso del palco che consente di utilizzare un'orchestra sinfonica completa. Questa idea potrebbe segnare un nuovo approccio alla regia che potrà portare in futuro altre grandi opere al Manoel", rivela il Maestro Cura. Invitiamo quindi il pubblico a prepararsi ad assistere e ad ascoltare, con apertura mentale, qualcosa di diverso dal solito ambiente operistico, che tradizionalmente vede l'orchestra nella buca e l'azione dietro di essa. In realtà, faremo il contrario – provare per credere!"La coproduzione Teatru Manoel-Valletta Cultural Agency della Tosca di Giacomo Puccini sarà in scena presso il Teatru Manoel a Valletta, a Malta, il 5, 8, 10 e 12 marzo 2023. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 19.30. La produzione è adatta a un pubblico di età superiore ai 14 anni. I biglietti sono disponibili su www.teatrumanoel.mt o via e-mail a bookings@teatrumanoel.mt e per telefono al numero (+356) 2124 6389.