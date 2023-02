Maltesisches Nationaltheater inszeniert Tosca von Puccini

Jose Cura Tanya Ivanova - Tosca Teatru Manoel, Valletta

Die Produktion im Teatru Manoel in Valletta mit dem renommierten Opernstar José Cura wird das Vermächtnis des Hauses als Heimat der Oper des Landes fortführen.

VALLETTA, MALTA, February 13, 2023 / EINPresswire.com / -- Opernfans aufgepasst: Erstmals seit der COVID-19-Pandemie nimmt das maltesische Teatru Manoel in Kürze seine Tradition wieder auf, jedes Jahr eine Oper in voller Länge auf seiner historischen, fast 300 Jahre alten Bühne zu inszenieren.Im März 2023 erweckt eine Starbesetzung – unter der Leitung und Mitwirkung des argentinischen Tenors und internationalen Opernstars José Cura – eine der beliebtesten Opern der Welt im Nationaltheater zu neuem Leben: Tosca von Giacomo Puccini.In der Koproduktion von Teatru Manoel und Valletta Cultural Agency in Zusammenarbeit mit der Bank of Valletta treten Cura als Cavaradossi, Tanya Ivanova als Tosca und Carlos Almaguer als Scarpia auf – neben den besten Lokalgrößen wie Alan Sciberras, Albert Buttigieg, Louis Cassar und Nadia Vella. Der maltesische Nationalchor, KorMalta, betont auch Puccinis romantisches Erbe unter der Leitung des Chorleiters Riccardo Bianchi, begleitet vom Malta Philharmonic Orchestra unter Mario De Rose.„Abgesehen von meiner Wenigkeit, meinem Team und den beiden anderen Hauptrollen kommen alle Mitwirkenden aus Malta, von meinen Freunden vom Malta Philharmonic Orchestra bis zum Chor, den Technikern, Ankleidern, Make-up-Künstlern und so weiter“, erklärt Maestro Cura. „Unsere Aufgabe ist es, die maltesischen Theaterstrukturen zu stärken, um solche tollen Projekte auch in Zukunft anbieten zu können. Dank der harten Arbeit der Manoel-Familie, der Unterstützung der Valletta Cultural Agency, der stets aufmerksamen Begleitung durch den maltesischen Kultusminister und der Unterstützung durch das Publikum können wir uns über diese Produktion freuen und unseren Erfolg in den kommenden Jahren ausweiten.“Tosca ist auch die erste vollständige Oper, die im Teatru Manoel inszeniert wird seit der umfassenden Renovierung des Hauses, bei der die herrliche Barockfassade und das Innere zu altem Glanz erhoben wurden. Somit setzt die Produktion das lange Vermächtnis des Hauses als maltesische Heimat der Oper in der Hauptstadt Valletta fort, in einem architektonischen Kleinod, das heute genauso atemberaubend daherkommt als zur Zeit der Ritter des Johanniterordens, als diese den Bau in Auftrag gaben.Mit der stürmischen Opernsängerin Floria Tosca, die darum kämpft, ihren Liebhaber Cavaradossi aus den Fängen des Polizeichefs Scarpia zu befreien, ist „Tosca“ eine tragische Geschichte rund um Leidenschaft, Eifersucht, Lust und Liebe, Mord und politische Intrigen. Die neue Produktion des Teatru Manoel stellt sich den Herausforderungen der Inszenierung dieser berühmten und höchstbeliebten Oper mit Kostümen von Silvia Collazuol und einem innovativen Bühnendesign, das Cura selbst entworfen hat.„Da der Platz des Orchestergrabens im Manoel begrenzt ist und daher nie große Opern aufgeführt werden konnten, habe ich eine strukturelle Änderung ersonnen, damit ein volles Sinfonieorchester auf der Bühne spielen kann. Diese Idee markiert vielleicht den Beginn eines neuen Inszenierungsansatzes, um die großen Opern in Zukunft auch im Manoel zeigen zu können“, verrät Maestro Cura. „Daher sollte das Publikum bereit und offen dafür sein, etwas anderes als das klassische Opernsetting zu sehen und zu hören, bei dem das Orchester traditionell im Orchestergraben und die Handlung auf der Bühne dahinter spielte. Nun werden wir genau das Gegenteil davon machen – kommen Sie zu uns schauen Sie es sich an!“Die Koproduktion der „Tosca“ von Giacomo Puccini durch das Teatru Manoel und die Valletta Cultural Agency wird im Teatru Manoel in Valletta, Malta am 5., 8., 10. und 12. März 2023 aufgeführt. Alle Vorstellungen beginnen um 19:30 Uhr. Diese Produktion ist geeignet für Zuschauer ab 14 Jahren. Karten sind erhältlich unter www.teatrumanoel.mt oder per E-Mail an bookings@teatrumanoel.mt sowie telefonisch unter (+356) 2124 6389.