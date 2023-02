Cos'è MultiversX e perché è una blockchain di interesse per l'ecosistema crypto e Web3

MultiversX - Egld piattaforma

MultiversX ( EGLD) è un progetto blockchain romeno simile a Bitcoin e Ethereum che mira a risolvere il problema della scalabilità nel mondo delle criptovalute.

CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA, February 13, 2023 / EINPresswire.com / -- MultiversX ( EGLD) è un progetto di blockchain romeno simile a Bitcoin, Ethereum, Solana che mira a risolvere il problema della scalabilità nel mondo delle criptovalute. La piattaforma MultiversX si basa su contratti intelligenti ed è uno dei progetti blockchain più ambiziosi che mira a sviluppare l'infrastruttura per il Metaverso.Come è nata la criptovaluta MultiversX (EGLD) - precedentemente ElrondLa piattaforma blockchain MultiversX è stata lanciata con il nome di Elrond nel 2017 da un team di Sibiu, in Romania, composto da un valido team di 25 persone - ingegneri software e ricercatori. Dopo una serie di round di finanziamento nel 2019, la criptovaluta EGLD è stata emessa nel 2020. Il progetto MultiversX mira a creare una piattaforma scalabile per applicazioni decentralizzate e ad essere una presenza importante nello spazio delle transazioni crittografiche a livello mondiale.Nel novembre 2022, in occasione di un evento tenutosi a Parigi (X Day Paris), il team di Elrond Network ha annunciato che Elrond sta cambiando nome in criptovaluta MultiversX, una piattaforma dedicata a soluzioni specializzate nel Metaverso.Come funziona la criptovaluta EGLD?La scalabilità della criptovaluta MultiversX (EGLD) si ottiene attraverso il cosiddetto "sharding". Questa tecnica divide i dati in pezzi più piccoli, che vengono distribuiti in diversi spazi della rete Multiversx. La soluzione migliora la comunicazione all'interno della rete blockchain MultiversX e aumenta la velocità di trasferimento della criptovaluta MultiversX (EGLD).Ad esempio, mentre la tecnologia blockchain di Ethereum (ETH) può supportare 13 transazioni al secondo, la piattaforma MultiversX stima che la sua tecnologia possa facilitare fino a 15.000 transazioni al secondo.La criptovaluta MultiversX (EGLD) è sostenuta da un sistema chiamato "secure proof of stake". Il processo mantiene collegati tutti i computer che eseguono la tecnologia blockchain MultiversX e garantisce una maggiore velocità ma anche una maggiore sicurezza rispetto ad altri protocolli blockchain e crittografia.Le principali applicazioni decentralizzate dell'ecosistema MultiversX:• xExchange - piattaforma decentralizzata per le transazioni di criptovalute• xPortal - l'interfaccia utente principale dell'ecosistema MultiversX.• xLaunchpad - piattaforma di lancio strategica per progetti a impatto sostenibile nell'ecosistema blockchain• MultiversX Bridges - suite di contratti intelligenti che fornisce un modo decentralizzato per trasferire token crittografici tra MultiversX e la rete Ethereum.• MultiversX Wallet - un portafoglio elettronico in cui è possibile trasferire, ricevere e conservare beni digitali e criptovalute.• xSpotlight - hub culturale per i progetti Web3 e le collezioni NFT più importanti dell'ecosistema MultiversX.• xFabric - una rete blockchain indipendente che consente lo sviluppo rapido di applicazioni e funzionalità NFT per aziende e artisti.• xWorlds - un'applicazione per lo sviluppo di universi digitali (Metaverse) che consente un elevato livello di interoperabilità all'interno della rete MultiversX.La criptovaluta MultiversX (EGLD) è stata progettata per fornire maggiore sicurezza e privacy agli utenti. Questo aspetto, così come il funzionamento della rete blockchain, ha portato a un crescente interesse per la criptovaluta EGLD.Come acquistare EGLD - MultiversX?Il modo più veloce per acquistare EGLD è su una piattaforma di trading di criptovalute o su un broker OTC (Over the desk) per acquistare grandi quantità di MultiversX (EGLD) con commissioni di acquisto a partire dallo 0,1%. Investendo in EGLD, le piattaforme di trading di criptovalute facilitano l'accesso rapido all'ecosistema degli asset digitali. Una piattaforma di trading di criptovalute EGLD è Tradesilvania.com, una società specializzata in investimenti in criptovalute , desk OTC, soluzioni di staking e custodia di criptovalute. La piattaforma premium di Tradesilvania offre due modi efficienti per finanziare il vostro conto di trading in criptovalute: pagamento SEPA in EURO (0% di commissioni di finanziamento) e ricarica con carta istantanea VISA/MC in EURO.La criptovaluta EGLD su cui si basa MultiversX consente la scalabilità dei trasferimenti di criptovaluta e può essere utilizzata in ambito finanziario, commerciale, di design, di gioco e di NFT."MultiversX è una delle tecnologie blockchain più scalabili nell'anno 2023 e sviluppa attraverso l'ecosistema xPortal, xFabric o xWorlds una soluzione completa per qualsiasi tipo di applicazione decentralizzata e ibrida efficiente con applicabilità nel mondo reale". MultiversX è uno dei più importanti progetti di criptovalute e un'iniziativa Web3 che tutti gli operatori del settore dovrebbero seguire." - ha dichiarato Ciprian Dobrescu, CEO di Tradesilvania.comL'acquisto di qualsiasi tipo di criptovaluta comporta dei rischi, e questo vale anche per MultiversX (Egld). Vi consigliamo di studiare a fondo l'ecosistema delle criptovalute prima di investire solo gli importi che potete permettervi.Tradesilvania.com – Premium Digital Assets Investments & Custodycontact@tradesilvania.comAddress: 176th Constantin Brancusi Street, Cluj-Napoca, Romania

Tradesilvania Exchange Crypto Bitcoin Ethereum and MultiversX - 64 cryptocurrencies EUR and RON in 144 pairs