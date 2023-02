Qui est Rayan ARIFA? Le nouveau ROI de la finance!

FRANCE, February 13, 2023 / EINPresswire.com / -- Rayan ARIFA, le swing trader, investisseur entrepreneur et homme d'affaires est né en France le 12 mars 2004. Il obtient sa certification par l’autorité des marchés financiers, passé auprès de l’école supérieur de la banque en 2022. Il atteint la barre du million de dollars à l'âge de 18 ans, et ce grâce à des investissements boursiers et à ses capacités de négociation exceptionnelles (spéculation). Sa fortune vaudra plusieurs millions d'euros à la fin de 2022, selon Forbes. Dès son plus jeune âge, il cherche à comprendre comment certaines personnes peuvent gagner autant en si peu de temps sur les marchés financiers. Et c’est quelques années plus tard que… l’épiphanie ! Il comprends quels sont les raccourcis de la réussite en trading et les partage aux personnes autour de lui. En tant que professionnel expérimenté, il sait exactement quelles actions mettre en place afin de s’assurer une rentabilité en trading, il développe maintenant une école de trading où il dévoile sans limites, tous ses secrets…ContenuSon parcoursSes cours et ses formationsPoints fortsPoints faiblesFormation recommandéeConclusionSon parcoursRayan ARIFA débute le commerce et l’entreprenariat à l’âge de 13 ans où il gère une entreprise d’achat/revente d’engin à moteur ( moto, quad,…) dans toute la France. Il développe cette activité jusqu’à qu’il comprenne que finalement, ce business modèle à des limites et pense qu’une activité de commerce en ligne est plus rentable et plus simple. Il s’intéresse alors au trading à l’âge de 15 ans… Il a environ 17 ans quand il se demande s’il ne serait pas plus judicieux de quitter l’école pour se lancer à 100% dans son activité de trading, qui lui rapportait déjà à l’époque de belles sommes tous les mois. Il se lance dans le monde de l’entreprenariat en partant de zéro mais avec une idée en tête, aller au bout de ses idées et créer quelque chose de grand, quelque chose dont on se souviendra !Ses cours et ses formations• Formation offerte : Découvrez Les 3 Secrets Ultimes Du Trader Rentable !• Formation/accompagnement : GPE - Groupe Privé D'Élite• Une chaine YouTube : https://www.youtube.com/@rsi.trading/videos Points forts• La synthétisation de tous les éléments les plus importants en trading en quelques vidéos.• La structure “carr锕 Le fait que ses accompagnements soient disponibles à vie.• Un accompagnement très completPoints faibles• Peu de personnes sont acceptés dans son groupe.• Ses formations sont assez courtes.Formation recommandéeNous recommandons la formation “swing trading incubateur” nouvellement appelé le GPE ( groupe privé d’élite ) ; dans ce programme d’accompagnement personnalisé, vous apprendrez à analyser et trader les marchés financiers avec succès de A à Z.Vous découvrirez aussi les outils gagnants et vous allez apprendre à trouver les meilleures opportunités de marché pour votre activité de trading.ConclusionDe nombreux traders et coach trading à succès ont travaillé à la création de contenus éducatifs, comme les cours de trading, pour enseigner à leur public les tenants et aboutissants de la gestion d’un compte de trading. Cependant, tous les cours ne sont pas créés de la même façon. Et nous pensons que ceux de ce jeune trader sont remarquables !Envie de vous former à leur côté ?Contactez les par email : Formations@rsi-trading.fr