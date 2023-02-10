Ingredion Incorporated於2022年第四季度錄得13%的銷售淨額增長，全年業績強勁

2022年第四季度的報告EPS及經調整EPS * 分別為1.71美元及1.65美元，而2021年第四季度的報告EPS及經調整EPS則分別為0.99美元及1.09美元

分別為1.71美元及1.65美元，而2021年第四季度的報告EPS及經調整EPS則分別為0.99美元及1.09美元 2022年全年的報告EPS及經調整EPS * 分別為7.34美元及7.45美元，而2021年全年的報告EPS及經調整EPS則分別為1.73美元及6.67美元

分別為7.34美元及7.45美元，而2021年全年的報告EPS及經調整EPS則分別為1.73美元及6.67美元 2022年，該公司向股東派息2.88億美元，股息率提高9%

該公司預期2023年全年報告EPS及經調整EPS將介乎7.70美元至8.40美元之間

/EIN News/ -- 伊利諾伊州韋斯特切斯特, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品及飲品製造行業成分解決方案供應商 Ingredion Incorporated （NYSE：INGR）今天發佈其2022年第四季度及全年業績。該等根據美國公認會計原則（「GAAP」）報告的2022年和2021年業績包括該公司呈列的非GAAP財務指標排除的項目。

「Ingredion於2022年表現卓越，營收及盈利均實現兩位數增長，」Ingredion總裁兼行政總裁 Jim Zallie 表示。「在這一年，我們的團隊表現出強大的韌性和靈活性，克服了宏觀經濟逆風，執行了我們的增長路線圖，同時擴大和轉變了我們的解決方案，並為客戶提供了機會。

「第四季度，得益於核心和專業成分的強勁表現，Ingredion的銷售淨額增長13%。我們透過客戶和產品組合管理及定價，有效管理了對質感、減糖和高價值工業應用的強勁需求。這些措施加上擴大原材料風險管理和改善供應鏈條件，推動了毛利率同比增長。

「專業成分再次錄得強勁的兩位數增長，與去年相比，四個地區的銷售淨額均有所增長。值得注意的是，為了加強我們在食品質感方面的領導地位，我們計劃耗資1.6億美元，用數年時間完成特種澱粉全球產能擴張，目前我們已完成該計劃的三分之一，」Zallie繼續道。「儘管面臨與新冠疫情相關的廣泛挑戰，我們的團隊依然順利完成在中國山東新工廠開展的產能提升工作，對此我倍感自豪。隨著產能提升，我們在中國的業務必將隨著經濟的重新開放而加速增長。此外，我們在印度收購了一家專業成分製藥公司，這可擴大我們的產能，以服務於這個不斷增長並極具吸引力的高價值市場。



「在投入成本上升的情況下，我們與客戶合作平衡他們的需求，因此，我們預計銷售額將在簽約季之後再次實現兩位數增長。鑒於我們業務模式的韌性、產品和客戶群的多元化，以及良好的資本配置往績記錄，我們對Ingredion實現可持續增長並為股東創造價值的能力充滿信心，」Zallie總結道。

*經調整攤薄每股收益（「經調整EPS」）、經調整運營收入、經調整有效所得稅稅率及經調整攤薄加權平均發行在外普通股均為非GAAP財務指標。有關該等非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標之間的對賬，請參閱緊隨本新聞所載的精簡合併財務報表之後的補充財務資料第二節「非GAAP資料」。

攤薄每股收益(EPS)

4Q21 4Q22 FY2021 FY2022 Reported EPS $ 0.99 $ 1.71 $ 1.73 $ 7.34 Restructuring/Impairment costs 0.28 - 0.53 0.05 Acquisition/Integration costs 0.01 0.06 0.10 0.08 Impairment*** - - 5.01 - Tax items and other matters (0.19 ) (0.12 ) (0.70 ) (0.02 ) Adjusted EPS** $ 1.09 $ 1.65 $ 6.67 $ 7.45



估計影響報告EPS及經調整EPS變動的因素

4Q22 FY2022 Total items affecting EPS** 0.56 0.78 Total operating items 0.62 1.12 Margin 0.82 1.70 Volume (0.09 ) (0.23 ) Foreign exchange (0.10 ) (0.33 ) Other income (0.01 ) (0.02 ) Total non-operating items (0.06 ) (0.34 ) Other non-operating income (0.01 ) (0.01 ) Financing costs (0.15 ) (0.23 ) Shares outstanding 0.02 0.09 Non-controlling interests 0.01 (0.02 ) Tax rate 0.07 (0.17 )

**由於四捨五入的原因，數字相加總和可能與總數有所出入；***與阿根廷合資公司的公告有關，2021年的報告業績反映了3.4億美元的持有以供出售資產減值支出，扣除2021年第三季度作出的2,000萬美元有利調整，包括3.11億美元的累計折算虧損。

財務概要

截至2022年12月31日，債務及現金總額（包括短期投資）分別為25億美元及2.39億美元，而截至2021年12月31日的債務及現金總額則分別為20億美元及3.32億美元。

第四季度的報告淨融資成本為3,400萬美元，而去年同期則為1,600萬美元。

第四季度的報告稅率及經調整實際稅率分別為7.3%及20.1%，而去年同期則為12.8%及24.2%。報告稅率下降主要是由於南美非應稅激勵措施，部分被有關2021年第四季度巴西間接稅利息和信貸待遇的有利判決抵銷。

全年淨資本開支為2.93億美元，較去年同期上升1,100萬美元。

業務回顧

Ingredion

總銷售淨額

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina JV

Volume* Price mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 1,755 (65 ) (39 ) 0 336 1,987 13 % 17 % Full year 6,894 (201 ) 117 (146 ) 1,282 7,946 15 % 18 %

*與阿根廷合資公司於2021年第三季度關閉有關；2021年的報告業績是轉讓業務的一部分

報告運營收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring / Impairment Other 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 86 (9 ) 64 2 25 (11 ) 157 83 % 93 % Full year 310 (30 ) 132 2 43 305 762 146 % 155 %

經調整運營收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 113 (9 ) 64 168 49 % 57 % Full year 685 (30 ) 132 787 15 % 19 %

銷售淨額

第四季度及全年銷售淨額較去年同期均有所增長。第四季度的增長主要受強勁的價格組合推動，部分被外匯影響及銷售量下降抵銷。就全年而言，價格組合帶來的增長部分被外匯影響抵銷。若不計外匯影響，第四季度及全年淨銷售分別增長17%和18%。





運營收入

第四季度的報告運營收入較去年同期增長83%至1.57億美元，經調整運營收入較去年同期增長49%至1.68億美元。該增長受有利的價格組合及擴大的原材料風險管理推動。若不計外匯影響，報告運營收入及經調整運營收入分別較去年同期增長93%及57%。

全年的報告運營收入及經調整運營收入分別為7.62億美元及7.87億美元，較去年同期分別增長146%及15%。報告運營收入的增長主要歸因於上一年與阿根廷合資公司有關的持有以供出售資產減值支出。經調整運營收入的增長主要受強勁的價格組合推動，這遠不止抵銷了玉米和投入成本的上漲。若不計外匯影響，報告運營收入及經調整運營收入分別較去年增長155%及19%。

北美

銷售淨額

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 1,041 (7 ) (15 ) 195 1,214 17 % 17 % Full year 4,137 (17 ) 33 781 4,934 19 % 20 %

分部運營收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 84 (2 ) 40 122 45 % 48 % Full year 487 (3 ) 81 565 16 % 17 %

北美的第四季度運營收入為1.22億美元，較去年同期增長3,800萬美元，全年運營收入為5.65億美元，較去年增長7,800萬美元。對於第四季度及全年，增長均得益於有利的價格組合及擴大的原材料風險管理。





南美

銷售淨額

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina

JV Volume* Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 256 (5 ) (10 ) 0 48 289 13 % 15 % Full year 1,057 (7 ) 20 (146 ) 200 1,124 6 % 7 %

*與阿根廷合資公司於2021年第三季度關閉有關；2021年的報告業績是轉讓業務的一部分

分部運營收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 30 (2 ) 16 44 47 % 53 % Full year 138 (2 ) 33 169 22 % 24 %

南美的第四季度運營收入為4,400萬美元，較去年同期增長1,400萬美元，全年運營收入為1.69億美元，較去年增長3,100萬美元。第四季度及全年的運營收入增長主要受有利的價格組合推動，部分被玉米和投入成本的上漲抵銷。若不計外匯影響，該分部第四季度及全年運營收入分別增長53%及24%。





亞太

銷售淨額

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 269 (25 ) (8 ) 46 282 5 % 14 % Full year 997 (79 ) 48 141 1,107 11 % 19 %

分部運營收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 17 (2 ) 8 23 35 % 47 % Full year 87 (9 ) 15 93 7 % 17 %

亞太區的第四季度運營收入為2,300萬美元，較去年同期增長600萬美元，全年運營收入為9,300萬美元，較去年增長600萬美元。第四季度及全年的運營收入變動主要受有利的價格組合推動，部分被外匯影響抵銷。若不計外匯影響，該分部第四季度及全年運營收入分別增長47%及17%。





歐洲、中東及非洲(EMEA)

銷售淨額

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 189 (28 ) (6 ) 47 202 7 % 22 % Full year 703 (98 ) 16 160 781 11 % 25 %

分部運營收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 20 (3 ) 3 20 0 % 15 % Full year 106 (16 ) 20 110 4 % 19 %

EMEA的第四季度運營收入為2,000萬美元，與去年同期持平，全年運營收入為1.1億美元，較去年增長400萬美元。對於第四季度及全年的運營收入，歐洲帶來的效益部分被巴基斯坦的挑戰和整個地區的外匯影響抵銷。若不計外匯影響，該分部第四季度及全年運營收入分別增長15%及19%。





股息及股份回購

於2022年全年，該公司已合共支付股息1.81億美元，並於第四季度宣派季度股息每股0.71美元（該股息應於2023年第一季度支付）。於2022年，該公司回購了合共130萬股發行在外普通股，代價為1.12億美元。作為其資本配置戰略的一部分，Ingredion將透過現金分紅和股票回購向股東返還價值，以支持股東總回報。

2023年全年展望

該公司預期，其報告EPS及經調整EPS的2023年全年展望介乎7.70美元至8.40美元之間。該等預期不計收購相關整合及重組成本以及任何潛在的減值成本。

該公司預期2023年全年銷售淨額可實現中兩位數的增長，經調整運營收入可實現高個位數至低兩位數的增長。

與去年相比，2023年全年展望作出以下假設：得益於有利的價格組合（部分被投入成本上漲抵銷），北美的運營收入預期可實現低兩位數的增長；得益於有利的價格組合（大體可抵銷投入成本上漲），南美的運營收入預期可實現低個位數的增長；得益於有利的價格組合及PureCircle增長（部分被投入成本上漲抵銷），亞太的運營收入預期可實現中兩位數的增長；隨著我們克服外匯影響，EMEA的運營收入預期將實現中個位數的增長。公司成本預期將以低個位數增長。

於2023年全年，該公司預期報告稅率及經調整實際稅率介乎26.5%至28.5%之間。

2023年全年的運營所得現金預期介乎5.5億美元至6.5億美元之間，反映出我們的營運資金餘額的預期增長。全年的資本開支預期約為3億美元。

電話會議及網絡直播詳情

Ingredion將於2023年2月8日週三上午8時（中部時間）/9時（東部時間）召開電話會議，該會議將由總裁兼行政總裁Jim Zallie以及執行副總裁兼財務總監Jim Gray主持。該電話會議將實時透過網絡直播，並可於 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 訪問。載有額外財務及運營資料的 演示文稿 將可透過該公司網站獲取，並可於電話會議開始前數小時下載。重播將在有限時段提供，網址： https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 。

關於該公司

Ingredion Incorporated（NYSE：INGR）總部位於美國芝加哥郊區，是全球領先的成分解決方案供應商，為120多個國家的客戶提供服務。該公司致力將穀物、水果、蔬菜和其他植物性材料轉化為食品、飲品、動物營養、釀造和工業市場的增值成分解決方案，其2022年淨銷售額為79億美元。Ingredion在全球設有多個Idea Labs®創新中心，員工約12,000名。該公司致力與客戶攜手共同創造，發揮人類、自然和技術的潛力，使生活更美好。若要了解更多資訊及最新的公司消息，請訪問 ingredion.com 。

前瞻性陳述

本新聞載有或可能載有1933年證券法（經修訂）第27A節及1934年證券交易法（經修訂）第21E節界定的前瞻性陳述。該公司擬對該等前瞻性陳述適用管轄該等陳述的安全港規定。

前瞻性陳述包括（其中包括）有關該公司對2023年全年淨銷售額、經調整運營收入、報告及經調整每股收益、分部運營收入、報告及經調整有效稅率、經營現金流和資本支出的預期的任何陳述，以及有關該公司前景和未來經營、財務狀況、銷售淨額、運營收入、銷量、公司成本、稅率、資本支出、現金流、費用或其他財務項目的任何其他陳述，包括管理層的計劃、戰略和目標，以及任何基於上述各項的假設、期望或信念。

該等陳述有時可透過若干前瞻性用詞識別，例如「或許」、「將會」、「應會」、「預計」、「假設」、「認為」、「計劃」、「推斷」、「估計」、「預期」、「擬」、「繼續」、「備考」、「預測」、「展望」、「促使」、「機會」、「潛在」、「臨時」或類似詞彙及其反義詞。除本新聞稿所載或提及的歷史事實陳述外，所有陳述均為「前瞻性陳述」。

該等陳述乃基於當前的情況或預期，但受若干固有風險和不確定性的影響，其中許多難以預測及超出我們的控制。雖然我們認為我們在這些前瞻性陳述中所明示或暗示的預期是基於合理的假設，但敬請投資者注意，我們無法保證相關預期最終正確。

由於以下諸多風險及不確定性，實際結果及發展可能與該等前瞻性陳述中所明示或暗示的預期截然不同：新冠疫情對我們產品需求和財務業績的影響；人們對高果糖玉米糖漿和其他產品的消費偏好改變；全球經濟狀況和影響我們購買原材料、生產或銷售產品的各個地理區域和國家的客戶和消費者一般的政治、經濟、商業和市場狀況的影響（尤其包括南美的經濟、貨幣和政治狀況以及歐洲的經濟和政治狀況，以及這些因素可能對我們的銷量、產品定價和從客戶收取應收賬款的能力產生的影響）；我們服務的主要行業（我們的銷售中很大一部分來自這些行業，包括但不限於食品、飲料、動物營養和釀造行業）未來對我們產品的購買量；有關接受透過基因改造和生物技術開發的產品的不確定性；我們以足以獲得市場接受的速度或質量開發或獲得新產品和服務的能力；玉米煉製行業和相關行業的競爭及/或客戶壓力增加，包括與我們的初級產品和副產品的市場和價格（尤其是玉米油）有關者；原材料（包括馬鈴薯澱粉、木薯粉、阿拉伯樹膠，以及適用於我們的若干產品的特定玉米品種）的可獲得性，以及我們將玉米或其他原材料可能增加的成本轉嫁給客戶的能力；能源成本和可獲得性（包括巴基斯坦的能源問題）；我們控制成本、實現預算和實現預期協同效應的能力（包括我們按時按預算完成計劃維護和投資項目的能力，以及控制貨運和運輸成本的能力）；氣候變化的影響以及應對氣候變化的法律、監管和市場措施；我們以有利條件成功確定和完成收購或戰略聯盟、成功整合收購業務或實施和維持戰略聯盟並就上述所有事項實現預期的協同效應的能力；我們生產基地的運營困難；金融和資本市場的行為（包括外匯波動、利率和匯率波動以及市場波動）以及對沖這種波動的相關風險；俄烏衝突的影響（包括對原材料和能源供應的供應和價格的影響，以及對匯率和利率波動的影響）；我們吸引、發展、激勵和保持與員工良好關係的能力; 自然災害、戰爭、恐怖主義威脅或行為、大流行病（如新冠疫情）爆發或持續發生其他超出我們控制範圍的重大事件對我們業務的影響；減值支出對商譽或長期資產的影響；政府政策、法律或法規的變化和遵守法律（包括遵守環境法規）的成本；我們的稅率改變或承擔額外所得稅責任；利率上升可能導致的借款成本增加；我們以合理的利率籌集資金的能力，以及其他影響我們為未來增長和擴張獲得足夠資金的因素；資訊技術系統、流程和站點的安全漏洞；股票市場的波動和其他可能對我們的股價產生不利影響的因素；影響我們的股息政策延續的風險；以及我們對財務報告保持有效內部控制的能力。

我們的前瞻性陳述所提供的資訊僅截至作出陳述的日期，我們概無義務更新任何前瞻性陳述，以反映因新資訊或未來事件或發展而導致在陳述日期之後發生的事件或情況。即使我們確實更新或更正了其中一項或多項陳述，投資者和其他人亦不應斷定我們將作出額外的更新或更正。有關該等及其他風險的進一步陳述，請參閱我們載於10-K表格的有關截至2021年12月31日止年度的年度報告、我們載於10-Q表格的有關截至2022年3月31日止季度期間的季度報告以及我們向美國證監會提交的10-Q表格及8-K表格的後續報告中的「風險因素」及其他資訊。

Ingredion Incorporated

簡明合併損益表

（未經審核）

(in millions, except per share amounts) Three Months Ended

December 31, Change

%



Twelve Months Ended

December 31, Change

% 2022 2021 2022 2021 Net sales $ 1,987 $ 1,755 13 % $ 7,946 $ 6,894 15 % Cost of sales 1,636 1,465 6,452 5,563 Gross profit 351 290 21 % 1,494 1,331 12 % Operating expenses 187 184 2 % 715 668 7 % Other operating expense (income) 9 (5 ) 13 (34 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments (2 ) 25 4 387 Operating income 157 86 83 % 762 310 146 % Financing costs 34 16 99 74 Other non-operating (income) (1 ) (8 ) (5 ) (12 ) Income before income taxes 124 78 59 % 668 248 169 % Provision for income taxes 9 10 166 123 Net income 115 68 69 % 502 125 302 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 10 8 Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 67 70 % $ 492 $ 117 321 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.8 66.8 66.2 67.1 Diluted 66.7 67.6 67.0 67.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.73 $ 1.00 73 % $ 7.43 $ 1.74 327 % Diluted $ 1.71 $ 0.99 73 % $ 7.34 $ 1.73 324 %

Ingredion Incorporated

簡明合併資產負債表

(in millions, except share and per share amounts) December 31,

2022 December 31,

2021 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 236 $ 328 Short-term investments 3 4 Accounts receivable – net 1,411 1,130 Inventories 1,597 1,172 Prepaid expenses 62 63 Total current assets 3,309 2,697 Property, plant and equipment – net 2,407 2,423 Intangible assets – net 1,301 1,348 Other assets 544 531 Total assets $ 7,561 $ 6,999 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 543 $ 308 Accounts payable and accrued liabilities 1,339 1,204 Total current liabilities 1,882 1,512 Long-term debt 1,940 1,738 Other non-current liabilities 477 524 Total liabilities 4,299 3,774 Share-based payments subject to redemption 48 36 Redeemable non-controlling interests 51 71 Equity Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued - - Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at December 31, 2022 and December 31, 2021 1 1 Additional paid-in capital 1,132 1,158 Less: Treasury stock (common stock: 12,116,920 and 11,154,203 shares at December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively) at cost (1,148 ) (1,061 ) Accumulated other comprehensive loss (1,048 ) (897 ) Retained earnings 4,210 3,899 Total Ingredion stockholders’ equity 3,147 3,100 Non-redeemable non-controlling interests 16 18 Total equity 3,163 3,118 Total liabilities and equity $ 7,561 $ 6,999

Ingredion Incorporated

簡明合併現金流量表

（未經審核）

(in millions)



Twelve Months Ended December 31, 2022 2021 Cash provided by operating activities: Net income $ 502 $ 125 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 215 220 Mechanical stores expense 55 55 Impairment on disposition of assets - 340 Deferred income taxes (3 ) (61 ) Margin accounts (44 ) (32 ) Changes in other trade working capital (620 ) (248 ) Other 47 (7 ) Cash provided by operating activities 152 392 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (300 ) (300 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 7 18 Payments for acquisitions, net of cash acquired (29 ) (40 ) Other 2 (13 ) Cash used for investing activities (320 ) (335 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from borrowings, net 293 (390 ) Commercial paper borrowings, net 140 250 (Repurchases) of common stock, net (103 ) (49 ) Purchases of non-controlling interests (46 ) - Dividends paid, including to non-controlling interests (181 ) (184 ) Cash provided by (used for) financing activities 103 (373 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (27 ) (21 ) Decrease in cash and cash equivalents (92 ) (337 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 328 665 Cash and cash equivalents, end of period $ 236 $ 328

Ingredion Incorporated

補充財務資料

（未經審核）

I. 銷售淨額及運營收入的地域資訊

(in millions, except for percentages) Three Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX Twelve Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX 2022 2021 2022 2021 Net Sales North America $ 1,214 $ 1,041 17 % 17 % $ 4,934 $ 4,137 19 % 20 % South America 289 256 13 % 15 % 1,124 1,057 6 % 7 % Asia-Pacific 282 269 5 % 14 % 1,107 997 11 % 19 % EMEA 202 189 7 % 22 % 781 703 11 % 25 % Total Net Sales $ 1,987 $ 1,755 13 % 17 % $ 7,946 $ 6,894 15 % 18 % Operating Income North America $ 122 $ 84 45 % 48 % $ 565 $ 487 16 % 17 % South America 44 30 47 % 53 % 169 138 22 % 24 % Asia-Pacific 23 17 35 % 47 % 93 87 7 % 17 % EMEA 20 20 — % 15 % 110 106 4 % 19 % Corporate (41 ) (38 ) (8 )% (8 )% (150 ) (133 ) (13 )% (13 )% Sub-total 168 113 49 % 57 % 787 685 15 % 19 % Acquisition/integration costs - (2 ) (1 ) (3 ) Restructuring/impairment charges - (25 ) (4 ) (47 ) Impairment on disposition of assets - - - (340 ) Other matters (11 ) - (20 ) 15 Total Operating Income $ 157 $ 86 83 % 93 % $ 762 $ 310 146 % 155 %

II.非GAAP資料

為補充根據美國公認會計原則（「GAAP」）編製的綜合財務業績，我們採用非GAAP歷史財務指標，該等指標剔除了若干GAAP項目，如收購和整合成本、重組和減值成本、墨西哥稅（福利）準備金和其他特定項目。在提述該等非GAAP金額時，我們通常使用「經調整」一詞。

管理層在內部使用非GAAP財務指標進行戰略決策、預測未來業績及評估當前表現。管理層擬透過披露非GAAP財務指標，向投資者提供更有意義、更一致的公司經營業績和各時期趨勢的比較。該等非GAAP財務指標可補充根據GAAP呈列的業績並與之結合使用，反映了審閱我們運營各個方面的一種額外方式，當與GAAP業績一同審閱時，可提供對影響我們業務的因素和趨勢的更完整的理解。該等非GAAP財務指標應視為補充而非取代或優先於根據GAAP計算的相應指標。

非GAAP財務指標並非根據GAAP編製；因此，我們的非GAAP資料未必與其他公司呈列的類似名稱的指標具有可比性。有關各非GAAP財務指標與最可比的GAAP指標之間的對賬載於下表。

Ingredion Incorporated

基於GAAP釐定的Ingredion應佔淨收入及攤薄每股收益(EPS)與

非基於GAAP釐定的經調整Ingredion應佔淨收入及經調整攤薄每股收益(EPS)的對賬

（未經審核）

Three Months Ended

December 31, 2022 Three Months Ended

December 31, 2021 Twelve Months Ended

December 31, 2022 Twelve Months Ended

December 31, 2021 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 1.71 $ 67 $ 0.99 $ 492 $ 7.34 $ 117 $ 1.73 Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 0.06 1 0.01 5 0.08 7 0.10 Restructuring/impairment charges (ii) — — 19 0.28 3 0.05 36 0.53 Impairment on disposition of assets (iii) — — — — — — 340 5.01 Other matters (iv) 8 0.12 (12 ) (0.18 ) 15 0.22 (22 ) (0.32 ) Fair value adjustments to equity investments (v) — — (5 ) (0.07 ) — — (5 ) (0.07 ) Tax item - Mexico (vi) (2 ) (0.03 ) 2 0.03 (4 ) (0.06 ) 6 0.09 Other tax matters (vii) (14 ) (0.21 ) 2 0.03 (12 ) (0.18 ) (27 ) (0.40 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 110 $ 1.65 $ 74 $ 1.09 $ 499 $ 7.45 $ 452 $ 6.67

對於淨收入、EPS及稅率，由於四捨五入，數字相加總和可能與總數有所出入，或需要重新計算。

附註

(i) 於截至2022年12月31日止三個月及十二個月，我們分別錄得與投資阿根廷合資公司有關的稅前收購及整合費用400萬美元及500萬美元。於截至2021年12月31日止三個月及十二個月，我們分別錄得與收購PureCircle、KaTech和Verdient Foods業務及投資Amyris和阿根廷合資公司有關的稅前收購及整合費用200萬美元及300萬美元。

(ii) 於截至2022年12月31日止十二個月，我們錄得與成本智能計劃有關的剩餘稅前重組相關費用400萬美元。於截至2021年12月31日止三個月及十二個月，我們分別錄得主要與成本智能計劃有關的稅前重組相關費用2,500萬美元及4,700萬美元。

(iii) 於截至2021年12月31日止十二個月，我們錄得與Ingredion的阿根廷業務對阿根廷合資公司的貢獻有關的淨資產減值支出3.4億美元。

(iv) 於截至2022年12月31日止三個月及十二個月，我們分別錄得主要與美國停工影響有關的稅前支出1,100萬美元及2,000萬美元。於截至2021年12月31日止十二個月，我們錄得1,500萬美元的稅前利益，這主要是由於巴西最高法院於2021年5月發佈的一項裁決，該裁決確認我們有權享受若干間接稅收減免。

(v) 於截至2021年12月31日止三個月及十二個月，我們錄得股權投資的淨稅前公允價值調整600萬美元。

(vi) 由於墨西哥比索兌美元的波動及其對公司在墨西哥的財務報表的重計的影響，於截至2022年12月31日止三個月及十二個月，我們分別錄得稅收優惠200萬美元及400萬美元；於截至2021年12月31日止三個月及十二個月，我們分別錄得稅收撥備200萬美元及600萬美元。

(vii)於2022年第四季度，我們就我們於2018年至2021年期間獲得的若干巴西國家補助確認所得稅優惠2,000萬美元（該等補助先前應稅）。其他調整涉及去年稅務負債和或有事項的影響，以及上述非GAAP加回的稅務結果。

Ingredion Incorporated

GAAP運營收入與非GAAP經調整運營收入的對賬

（未經審核）

(in millions, pre-tax)



Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2022 2021 2022 2021 Operating income $ 157 $ 86 $ 762 $ 310 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 2 1 3 Restructuring/impairment charges (ii) - 25 4 47 Impairment on disposition of assets (iii) - - - 340 Other matters (iv) 11 - 20 (15 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 168 $ 113 $ 787 $ 685

對於附註(i)至(iv)，請參閱基於GAAP釐定的Ingredion應佔淨收入及攤薄每股收益(EPS)與非基於GAAP釐定的經調整Ingredion應佔淨收入及經調整攤薄每股收益(EPS)的對賬的附註(i)至(iv)。

Ingredion Incorporated

GAAP實際所得稅率與非GAAP經調整實際所得稅率的對賬

（未經審核）

(in millions)



Three Months Ended December 31, 2022 Twelve Months Ended December 31, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 124 $ 9 7.3 % $ 668 $ 166 24.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 - 5 - Restructuring/impairment charges (ii) - - 4 1 Other matters (iv) 11 3 20 5 Tax item - Mexico (vi) - 2 - 4 Other tax matters (vii) - 14 - 12 Adjusted Non-GAAP $ 139 $ 28 20.1 % $ 697 $ 188 27.0 %

(in millions)



Three Months Ended December 31, 2021 Twelve months ended December 31, 2021 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 78 $ 10 12.8 % $ 248 $ 123 49.6 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 2 1 3 (3 ) Restructuring/impairment charges (ii) 25 6 47 11 Impairment on disposition of assets (iii) - - 340 - Other matters (iv) - 12 (15 ) 7 Fair value adjustments to equity investments (v) (6 ) (1 ) (6 ) (1 ) Tax item - Mexico (vi) - (2 ) - (6 ) Other tax matters (vii) - (2 ) - 27 Adjusted Non-GAAP $ 99 $ 24 24.2 % $ 617 $ 158 25.6 %

對於附註(i)至(vii)，請參閱基於GAAP釐定的Ingredion應佔淨收入及攤薄每股收益(EPS)與非基於GAAP釐定的經調整Ingredion應佔淨收入及經調整攤薄每股收益(EPS)的對賬的附註(i)至(vii)。

聯絡方式：

投資者：Noah Weiss, 773-896-5242

媒體： Becca Hary, 708-551-2602