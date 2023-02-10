宜瑞安报告 2022 年第四季度净销售额增长 13%，全年业绩表现强劲

2022 年第四季度的报告每股收益和调整后每股收益 * 分别为 1.71 美元和 1.65 美元，与此相比，2021 年第四季度的报告每股收益和调整后每股收益分别为 0.99 美元和 1.09 美元

分别为 1.71 美元和 1.65 美元，与此相比，2021 年第四季度的报告每股收益和调整后每股收益分别为 0.99 美元和 1.09 美元 2022 年全年的报告每股收益和调整后每股收益 * 分别为 7.34 美元和 7.45 美元，与此相比，2021 年全年的报告每股收益和调整后每股收益分别为 1.73 美元和 6.67 美元

分别为 7.34 美元和 7.45 美元，与此相比，2021 年全年的报告每股收益和调整后每股收益分别为 1.73 美元和 6.67 美元 2022 年，公司向股东派发 2.88 亿美元，股息率提升 9%

公司预期 2023 年全年报告每股收益和调整后每股收益将介乎 7.70 美元到 8.40 美元之间

/EIN News/ -- 伊利诺伊州韦斯特切斯特, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 宜瑞安 （纽交所代码：INGR）是一家全球领先的食品饮料制造业配料解决方案供应商，该公司于今日报告了 2022 年第四季度及全年的业绩。按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制的 2021 年、2022 年业绩报告包含公司提出的非公认会计原则财务指标中未含有之项目。

“2022 年，宜瑞安业绩出色，营收和利润双双实现两位数增长，” 宜瑞安董事长兼首席执行官 Jim Zallie 表示。“在这一年中，我们的团队展现出韧性和灵活性，他们不仅克服了宏观经济困境，坚持执行我们的驱动增长路线图，并且拓展和变革了我们的解决方案和在客户中的诸多机遇。”

“受核心配料和特种配料强劲业绩驱动，第四季度宜瑞安净销售额增长 13%。我们通过客户及产品组合管理和定价，有效应对了在口感、减糖和更高价值工业应用方面的强烈需求。这些措施加之更广泛的原料风险管理和更好的供应链条件，促使毛利实现同比增长。

“特种配料同样实现了显著的两位数增长，在全部四个区域的净销售额较去年均有增长。值得注意的是，我们已完成 1.6 亿美元多年期特种淀粉全球产能扩张计划的三分之一，巩固了我们在食品调质剂领域的领先地位，”Zallie 继续说道。“尽管新冠疫情相关挑战层出不穷，我们的团队依然使中国山东的新工厂实现了产量提升，这尤其令我感到骄傲。在经济重新开放之际，随着产能扩张，我们在中国的业务已做好加速增长的准备。此外，我们还收购了印度一家特种原料药企业，以便拓展能力，服务这一不断增长的诱人高价值市场。

“在合同签订季中，我们已会同客户在投入成本攀升的情况下平衡他们的需求，因此我们预计明年销售额又将迎来两位数增长。凭借我们的弹性商业模式、多样化产品和客户群以及严格资本配置跟踪记录，我们满怀信心，宜瑞安将有能力实现可持续增长，为股东创造价值。”Zallie 总结道。

＊调整后摊薄每股收益（“调整后每股收益”）、调整后营业收入、调整后有效所得税税率和发行在外普通股调整后摊薄加权平均数为非公认会计原则财务指标。参阅本新闻稿中简明合并财务报表后“补充财务信息”第二部分“非公认会计原则信息”，了解这些非公认会计原则财务指标与最直接可比公认会计原则指标的对账。

摊薄每股收益 (EPS)

4Q21 4Q22 FY2021 FY2022 Reported EPS $ 0.99 $ 1.71 $ 1.73 $ 7.34 Restructuring/Impairment costs 0.28 - 0.53 0.05 Acquisition/Integration costs 0.01 0.06 0.10 0.08 Impairment*** - - 5.01 - Tax items and other matters (0.19 ) (0.12 ) (0.70 ) (0.02 ) Adjusted EPS** $ 1.09 $ 1.65 $ 6.67 $ 7.45



影响报告每股收益和调整后每股收益变化的估计因素

4Q22 FY2022 Total items affecting EPS** 0.56 0.78 Total operating items 0.62 1.12 Margin 0.82 1.70 Volume (0.09 ) (0.23 ) Foreign exchange (0.10 ) (0.33 ) Other income (0.01 ) (0.02 ) Total non-operating items (0.06 ) (0.34 ) Other non-operating income (0.01 ) (0.01 ) Financing costs (0.15 ) (0.23 ) Shares outstanding 0.02 0.09 Non-controlling interests 0.01 (0.02 ) Tax rate 0.07 (0.17 )

**由于进行了取整，合计值不得加和；***与阿根廷合资企业相关，2021 年的报告业绩反映了 3.4 亿美元的待售资产减值费用，扣除了 2021 年第三季度作出的 2000 万美元有利调整，包含 3.11 亿美元的累积换算损失。

财务亮点

截至 2022 年 12 月 31 日，总债务和现金（含短期投资）分别为 25 亿美元和 2.39 亿美元，而在 2021 年 12 月 31 日时，这两个数字分别为 20 亿美元和 3.32 亿美元。

第四季度的报告净融资成本为 3400 万美元，而在上个年度同期，则为 1600 万美元。

第四季度的报告有效税率和调整后有效税率分别为 7.3% 和 20.1%，与此相比，上个年度同期的这两个数字分别为 12.8% 和 24.2%。报告税率的降低主要是因为南美推出了免税激励措施，部分源于 2021 年第四季度与巴西间接税利息和抵免处理相关的有利判决。

全年净资本开支为 2.93 亿美元，同比增长 1100 万美元。

业务回顾

宜瑞安全球

净销售额

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina JV

Volume* Price mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 1,755 (65 ) (39 ) 0 336 1,987 13 % 17 % Full year 6,894 (201 ) 117 (146 ) 1,282 7,946 15 % 18 %

* 与阿根廷合资企业在 2021 年第三季度关闭相关；2021 年报告的业绩是转移业务的一部分

报告营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring / Impairment Other 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 86 (9 ) 64 2 25 (11 ) 157 83 % 93 % Full year 310 (30 ) 132 2 43 305 762 146 % 155 %

调整后营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 113 (9 ) 64 168 49 % 57 % Full year 685 (30 ) 132 787 15 % 19 %

净销售额

第四季度净销售额和全年净销售额均实现同比增长。第四季度的增长受到强势价格组合推动，某种程度上被外汇影响和较低的体量抵消。而对于全年，价格组合某种程度上被外汇影响抵消。排除外汇影响，季度净销售额增长 17%，全年净销售额增长 18%。





营业收入

第四季度的报告营业收入同比增长 83% 达到 1.57 亿美元，调整后营业收入同比增长 49% 达到 1.68 亿美元。两项增长均受到优惠价格组合和更广泛原料风险管理推动。排除外汇影响，报告营业收入和调整后营业收入分别同比增长 93% 和 57%。

全年报告营业收入和调整后营业收入分别同比增长 146% 和 15%，达到 7.62 亿美元和 7.87 亿美元。报告营业收入的增长是因为上个年度与阿根廷合资企业相关的待售资产减值费用。调整后营业收入的增长受到强势价格组合推动，足以抵消玉米和投入成本的上涨。排除外汇影响，报告营业收入和调整后营业收入分别同比增长 155% 和 19%。

北美

净销售额

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 1,041 (7 ) (15 ) 195 1,214 17 % 17 % Full year 4,137 (17 ) 33 781 4,934 19 % 20 %

细分市场营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 84 (2 ) 40 122 45 % 48 % Full year 487 (3 ) 81 565 16 % 17 %

北美地区第四季度的营业收入为 1.22 亿美元，同比增长 3800 万美元，全年营业收入为 5.65 亿美元，同比增长 7800 万美元。季度增长和全年增长均受到优惠价格组合和更广泛原料风险管理推动。





南美

净销售额

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina

JV Volume* Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 256 (5 ) (10 ) 0 48 289 13 % 15 % Full year 1,057 (7 ) 20 (146 ) 200 1,124 6 % 7 %

*与阿根廷合资企业在 2021 年第三季度关闭相关；2021 年报告的业绩是转移业务的一部分

细分市场营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 30 (2 ) 16 44 47 % 53 % Full year 138 (2 ) 33 169 22 % 24 %

南美地区第四季度的营业收入为 4400 万美元，同比增长 1400 万美元，全年营业收入为 1.69 亿美元，同比增长 3100 万美元。季度增长和全年增长均受到优惠价格组合推动，某种程度上被玉米和投入成本上涨抵消。排除外汇影响，该细分市场第四季度和全年的营业收入分别增长 53% 和 24%。





亚太

净销售额

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 269 (25 ) (8 ) 46 282 5 % 14 % Full year 997 (79 ) 48 141 1,107 11 % 19 %

细分市场营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 17 (2 ) 8 23 35 % 47 % Full year 87 (9 ) 15 93 7 % 17 %

亚太地区第四季度的营业收入为 2300 万美元，同比增长 600 万美元，全年营业收入为 9300 万美元，同比增长 600 万美元。季度变化和全年变化均受到优惠价格组合推动，某种程度上被外汇影响抵消。排除外汇影响，该细分市场第四季度和全年的营业收入分别增长 47% 和 17%。





欧洲、中东及非洲 (EMEA)

净销售额

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 189 (28 ) (6 ) 47 202 7 % 22 % Full year 703 (98 ) 16 160 781 11 % 25 %

细分市场营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 20 (3 ) 3 20 0 % 15 % Full year 106 (16 ) 20 110 4 % 19 %

欧洲、中东及非洲地区第四季度的营业收入为 2000 万美元，同比持平，全年营业收入为 1.1 亿美元，同比增长 400 万美元。欧洲第四季度和全年的有利形势某种程度上被巴基斯坦的形势和整个地区的外汇影响抵消。排除外汇影响，该细分市场第四季度和全年营业收入分别增长 15% 和 19%。





股息和股票回购

公司 2022 年全年总共支付股息 1.81 亿美元，在第四季度宣布将于 2023 年第一季度派发每股 0.71 美元的季度股息。在 2022 年期间，公司回购了 1.12 亿美元的发行在外普通股股票，合计 130 万股。在资本配置战略中，宜瑞安考虑通过现金股息和股票回购回馈股东，以支持总体股东回报。

2023 年全年展望

公司预期 2023 年全年的报告每股收益和调整后每股收益将介乎 7.70 美元到 8.40 美元之间。该预期数值未包含收购相关的合并和重组成本，以及任何潜在减值成本。

公司预期 2023 年全年的净销售额将呈现中两位数的增长，调整后营业收入将呈现高一位数到小两位数的增长。

以去年为基准，2023 年全年展望假定了以下情况：北美地区的营业收入预期将受到优惠价格组合推动（某种程度上被投入成本上涨抵消），呈现小两位数增长；南美地区的营业收入预期将呈现小一位数增长（优惠价格组合大部分被投入成本上涨抵消）；亚太地区的营业收入预期将受到优惠价格组合和 PureCircle 业务增长推动（某种程度上被投入成本上涨抵消），呈现中两位数增长；欧洲、中东及非洲地区的营业收入如果忽略外汇影响的话，预期将呈现中一位数增长。企业成本预期将呈现小一位数增长。

公司预期 2023 年全年的报告有效税率和调整后有效税率将介乎 26.5% 到 28.5% 之间。

2023 年全年的营业现金预期将介乎 5.5 亿美元到 6.5 亿美元之间，其中反映了我们运营资本余额的预期增长。全年的资本开支预期约为 3 亿美元。

电话会议和网络直播详情

宜瑞安将于 2023 年 2 月 8 日星期三中部时间上午 8 时/东部时间上午 9 时，由董事长兼首席执行官 Jim Zallie 和执行副总裁兼首席财务官 Jim Gray 主持召开一次电话会议。 届时，电话会议将实时在线直播，访问网址为 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 。访问公司官网即可获取一份包含额外财务及营业信息的 演示文稿 ，这份文稿将在电话会议开始前数小时开放下载。在限定时间内可于以下网址获取回放： https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 。

关于公司

宜瑞安（纽交所代码：INGR）总部位于芝加哥郊区，是全球领先的配料解决方案供应商，为超过 120 个国家/地区的客户提供服务。公司将谷物、水果、蔬菜及其他植物性材料转变成具有附加值的配料解决方案，供应食品、饮料、动物营养、酿造和工业市场，2022 年的年度净销售额达到 79 亿美元。宜瑞安在世界各地设有多座 Idea Labs® 创新中心和约 12,000 名员工，与客户勠力合作，以求聚合人、自然和技术的潜能，打造更美好的生活。 访问 ingredion.com， 了解更多信息及公司最新要闻。

前瞻性陈述

本新闻稿包含或可能包含经修正的 1933 年《证券法》第 27A 条和经修正的 1934 年《证券交易法》第 21E 条所定义的前瞻性陈述。公司有意将这些前瞻性陈述纳入适用于该等陈述的安全港条款范围。

前瞻性陈述包括关于公司 2023 年全年净销售额、调整后营业收入、报告每股收益、调整后每股收益、细分市场营业收入、报告有效税率、调整后有效税率、营业现金流量和资本开支的任何预期性陈述，以及关于公司前景和其未来业务运营、财务状况、净销售额、营业收入、销售量、企业成本、税率、资本开支、现金流、开支或其他财务项目的任何其他陈述（包括管理层针对前述任何一项的计划或战略和目标，以及前述任何一项的底层假定、预期或信念），等等。

有时可以根据是否使用前瞻性词汇识别这些陈述，例如“可能”、“将”、“应”、“预计”、“假定”、“相信”、“计划”、“规划”、“估算”、“预期”、“打算”、“继续”、“估计”、“预测”、“展望”、“推进”、“机会”、“潜在”、“暂时”，或其他类似表达或反义词汇。在本新闻稿中，除载明或提及的历史事实外，所有陈述均为“前瞻性陈述”。

这些陈述依据于现时的情况或预期，但可能具有特定的固有风险和不确定性，其中许多陈述都是难以预测且不受我们控制的。尽管我们认为我们在这些前瞻性陈述中明示或暗示的预期基于合理假定，投资者仍需谨慎，我们无法保证我们的预期将被证明是正确的。

基于以下各种风险和不确定性，实际结果和发展可能严重偏离这些陈述中明示或暗示的预期，包括：新冠疫情对产品需求和我们的财务结果的影响；我们所生产的高果糖玉米糖浆和其他产品相关消费偏好的不断变化；全球经济环境和我们原料采购地点或产品生产销售地点所属各个地区和国家中影响客户和消费者的一般政治、经济、商业和市场环境的影响，尤其包括南美的经济、货币和政治环境、欧洲的经济和政治环境，以及这些因素对我们的销售量、产品定价和从客户处收回应收账款的能力的可能影响；我们所服务及为我们大部分销售额作出贡献的主要行业未来对我们产品的购买情况，包括但不限于食品、饮料、动物营养和酿造行业；通过基因改造和生物技术开发的产品在大众中的接受度的不确定性；我们以足以获得市场认可的速度和质量开发或收购新产品和服务的能力；玉米精加工行业和相关行业中竞争压力和/或客户压力的加剧，包括在我们主产品和副产品（尤其是玉米油）的市场和价格方面的压力；马铃薯淀粉、木薯淀粉、阿拉伯树胶和我们部分产品所选用的特定品种玉米等原料的可用性，以及我们将玉米或其他原料潜在成本上涨转移给客户的能力；能源成本及可用性，包括巴基斯坦的能源问题；我们控制成本、实现预算和达成预期协同效应的能力，包括我们按时在预算内完成计划维护和投资项目的能力，以及在运费和运输成本方面的能力；气候变化及用以应对气候变化的法律、监管和市场措施的影响；我们成功以有利条款确定并完成收购或战略联盟的能力，以及我们成功整合收购的业务或实施和维持战略联盟并在前述所有方面实现预期协同效应的能力；我们生产工厂中的运营困难；金融和资本市场行为，包括在外币波动、利率波动、汇率波动、市场波动及波动对冲相关风险；俄乌冲突影响，包括对原料和能源供应情况和价格及汇率和利率波动的影响；我们吸引、发展、激励员工队伍，与之维持良好关系的能力；自然灾害、战争、恐怖主义威胁或行为、新冠等流行病的爆发或持续，或不受我们控制的其他重大事件对我们业务的影响；减值费用对我们的商誉或长期资产的影响；政府政策、法律或法规及法律合规（包括环境法合规）成本的变化；我们的税率变化或需要承担额外的所得税责任；我们的借贷成本可能由于利率提高而上涨；我们以合理费率融资的能力，以及影响我们获得充足资金用于未来增长和扩张的其他因素；信息技术系统、进程和站点的安全漏洞；股票市场波动及可能对我们的股票价格造成不利影响的其他因素；影响股息政策持续的风险；以及我们维持财务报告有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅描述了截至作出陈述之日的情况，我们没有义务出于新信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性陈述来反映作出陈述之日后的事件或情况。假使我们的确对一项或多项陈述作出更新或纠正，投资者及其他人不应由此推断我们还会再次作出更新或纠正。有关这些风险及其他风险的更多描述，请参见我们截至 2021 年 12 月 31 日的表 10-K 年度报告、截至 2022 年 3 月 31 日的表 10-Q 季度报告和后续提交证券交易委员会的表 10-Q 和表 8-K 报告中的“风险因素”部分和其他信息。

宜瑞安

简明合并损益表

（未经审计）

(in millions, except per share amounts) Three Months Ended

December 31, Change

%



Twelve Months Ended

December 31, Change

% 2022 2021 2022 2021 Net sales $ 1,987 $ 1,755 13 % $ 7,946 $ 6,894 15 % Cost of sales 1,636 1,465 6,452 5,563 Gross profit 351 290 21 % 1,494 1,331 12 % Operating expenses 187 184 2 % 715 668 7 % Other operating expense (income) 9 (5 ) 13 (34 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments (2 ) 25 4 387 Operating income 157 86 83 % 762 310 146 % Financing costs 34 16 99 74 Other non-operating (income) (1 ) (8 ) (5 ) (12 ) Income before income taxes 124 78 59 % 668 248 169 % Provision for income taxes 9 10 166 123 Net income 115 68 69 % 502 125 302 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 10 8 Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 67 70 % $ 492 $ 117 321 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.8 66.8 66.2 67.1 Diluted 66.7 67.6 67.0 67.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.73 $ 1.00 73 % $ 7.43 $ 1.74 327 % Diluted $ 1.71 $ 0.99 73 % $ 7.34 $ 1.73 324 %

宜瑞安

简明合并资产负债表

(in millions, except share and per share amounts) December 31,

2022 December 31,

2021 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 236 $ 328 Short-term investments 3 4 Accounts receivable – net 1,411 1,130 Inventories 1,597 1,172 Prepaid expenses 62 63 Total current assets 3,309 2,697 Property, plant and equipment – net 2,407 2,423 Intangible assets – net 1,301 1,348 Other assets 544 531 Total assets $ 7,561 $ 6,999 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 543 $ 308 Accounts payable and accrued liabilities 1,339 1,204 Total current liabilities 1,882 1,512 Long-term debt 1,940 1,738 Other non-current liabilities 477 524 Total liabilities 4,299 3,774 Share-based payments subject to redemption 48 36 Redeemable non-controlling interests 51 71 Equity Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued - - Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at December 31, 2022 and December 31, 2021 1 1 Additional paid-in capital 1,132 1,158 Less: Treasury stock (common stock: 12,116,920 and 11,154,203 shares at December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively) at cost (1,148 ) (1,061 ) Accumulated other comprehensive loss (1,048 ) (897 ) Retained earnings 4,210 3,899 Total Ingredion stockholders’ equity 3,147 3,100 Non-redeemable non-controlling interests 16 18 Total equity 3,163 3,118 Total liabilities and equity $ 7,561 $ 6,999

宜瑞安

简明合并现金流量表

（未经审计）

(in millions)



Twelve Months Ended December 31, 2022 2021 Cash provided by operating activities: Net income $ 502 $ 125 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 215 220 Mechanical stores expense 55 55 Impairment on disposition of assets - 340 Deferred income taxes (3 ) (61 ) Margin accounts (44 ) (32 ) Changes in other trade working capital (620 ) (248 ) Other 47 (7 ) Cash provided by operating activities 152 392 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (300 ) (300 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 7 18 Payments for acquisitions, net of cash acquired (29 ) (40 ) Other 2 (13 ) Cash used for investing activities (320 ) (335 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from borrowings, net 293 (390 ) Commercial paper borrowings, net 140 250 (Repurchases) of common stock, net (103 ) (49 ) Purchases of non-controlling interests (46 ) - Dividends paid, including to non-controlling interests (181 ) (184 ) Cash provided by (used for) financing activities 103 (373 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (27 ) (21 ) Decrease in cash and cash equivalents (92 ) (337 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 328 665 Cash and cash equivalents, end of period $ 236 $ 328

宜瑞安

补充财务信息

（未经审计）

I. 各区域净销售额和营业收入信息

(in millions, except for percentages) Three Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX Twelve Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX 2022 2021 2022 2021 Net Sales North America $ 1,214 $ 1,041 17 % 17 % $ 4,934 $ 4,137 19 % 20 % South America 289 256 13 % 15 % 1,124 1,057 6 % 7 % Asia-Pacific 282 269 5 % 14 % 1,107 997 11 % 19 % EMEA 202 189 7 % 22 % 781 703 11 % 25 % Total Net Sales $ 1,987 $ 1,755 13 % 17 % $ 7,946 $ 6,894 15 % 18 % Operating Income North America $ 122 $ 84 45 % 48 % $ 565 $ 487 16 % 17 % South America 44 30 47 % 53 % 169 138 22 % 24 % Asia-Pacific 23 17 35 % 47 % 93 87 7 % 17 % EMEA 20 20 — % 15 % 110 106 4 % 19 % Corporate (41 ) (38 ) (8 )% (8 )% (150 ) (133 ) (13 )% (13 )% Sub-total 168 113 49 % 57 % 787 685 15 % 19 % Acquisition/integration costs - (2 ) (1 ) (3 ) Restructuring/impairment charges - (25 ) (4 ) (47 ) Impairment on disposition of assets - - - (340 ) Other matters (11 ) - (20 ) 15 Total Operating Income $ 157 $ 86 83 % 93 % $ 762 $ 310 146 % 155 %

II.非公认会计原则信息

为对按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制的诸多合并财务报表进行补充，我们使用了非公认会计原则历史财务指标，其中不包含收购和整合成本、重组和减值成本、墨西哥税（利益）条款及其他指定项目等特定公认会计原则项目。提到这些非公认会计原则金额时，我们一般使用“调整后”一词。

管理层在内部使用非公认会计原则财务指标进行战略决策、预测未来结果和评估当前业绩。管理层披露非公认会计原则财务指标是为了让投资者以更有意义、更一致的方式对比我们在所报告周期内的经营成果和趋势。这些非公认会计原则财务指标是额外的补充，应与按照公认会计原则报告的结果结合使用，它们是另一种审视业务运营的方式。投资者若同时审视非公认会计原则财务指标和公认会计原则计算结果，便能更全面地理解影响我们业务的因素和趋势。这些非公认会计原则指标应被视作按照公认会计原则计算的相应指标的补充，而不能取代或优于后者。

非公认会计原则财务指标并非按照公认会计原则编制，因此，我们的非公认会计原则信息无需与其他公司报告的类似名称的指标对标。以下表格提供了每项非公认会计原则财务指标与最等同公认会计原则指标的对账。

宜瑞安

公认会计原则宜瑞安净收入和摊薄每股收益（“EPS”）与

非公认会计原则宜瑞安调整后净收入和调整后摊薄每股收益的对账

（未经审计）

Three Months Ended

December 31, 2022 Three Months Ended

December 31, 2021 Twelve Months Ended

December 31, 2022 Twelve Months Ended

December 31, 2021 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 1.71 $ 67 $ 0.99 $ 492 $ 7.34 $ 117 $ 1.73 Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 0.06 1 0.01 5 0.08 7 0.10 Restructuring/impairment charges (ii) — — 19 0.28 3 0.05 36 0.53 Impairment on disposition of assets (iii) — — — — — — 340 5.01 Other matters (iv) 8 0.12 (12 ) (0.18 ) 15 0.22 (22 ) (0.32 ) Fair value adjustments to equity investments (v) — — (5 ) (0.07 ) — — (5 ) (0.07 ) Tax item - Mexico (vi) (2 ) (0.03 ) 2 0.03 (4 ) (0.06 ) 6 0.09 Other tax matters (vii) (14 ) (0.21 ) 2 0.03 (12 ) (0.18 ) (27 ) (0.40 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 110 $ 1.65 $ 74 $ 1.09 $ 499 $ 7.45 $ 452 $ 6.67

由于进行了取整，净收入、每股收益和税率不得加和或重新计算。

注释

(i) 在截至 2022 年 12 月 31 日的三个月和十二个月期间，我们的税前收购和整合费用分别录得 400 万美元和 500 万美元，这主要与我们投资阿根廷合资企业相关。在截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和十二个月期间，我们收购了 PureCircle、KaTech 和 Verdient Foods，并投资 Amyris 和阿根廷合资企业，税前收购和整合费用分别录得 200 万美元和 300 万美元。

(ii) 在截至 2022 年 12 月 31 日的十二个月期间，我们因为 Cost Smart 项目而录得 400 万美元的剩余税前重组相关费用。在截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和十二个月期间，我们的税前重组相关费用分别录得 2500 万美元和 4700 万美元，这主要与我们的 Cost Smart 项目相关。

(iii) 在截至 2021 年 12 月 31 日的十二个月期间，我们录得 3.4 亿美元的净资产减值费用，这与宜瑞安阿根廷运营部门对阿根廷合资企业的出资相关。

(iv) 在截至 2022 年 12 月 31 日的三个月和十二个月期间，我们的税前费用分别录得 1100 万美元和 2000 万美元，这主要受到美国境内罢工的影响。在截至 2021 年 12 月 31 日的十二个月期间，我们因为 2021 年 5 月巴西最高法院确认我们有权获得的特定间接税抵免而录得 1500 万美元的税前利益。

(v) 在截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和十二个月期间，我们录得 600 万美元的股本投资净税前公允价值调整。

(vi) 我们录得截至 2022 年 12 月 31 日的三个月和十二个月期间的税收利益分别为 200 万美元和 400 万美元，截至 2021 年 12 月 31 日的三个月和十二个月期间的税项拨备分别为 200 万美元和 600 万美元，这是由于墨西哥比索相对美元的浮动及其对我们重新计量该时期内的墨西哥财务报表的影响。

(vii) 在 2022 年第四季度，我们因为 2018 年至 2021 年期间收到的特定巴西州补助金而确认了 2000 万美元的所得税可退税款，这笔补助金在以前是应缴纳的税款。其他调整与上个年度的纳税义务和应急费用的影响及上述非公认会计原则回加的税收结果相关。

宜瑞安

公认会计原则营业收入与非公认会计原则调整后营业收入的对账

（未经审计）

(in millions, pre-tax)



Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2022 2021 2022 2021 Operating income $ 157 $ 86 $ 762 $ 310 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 2 1 3 Restructuring/impairment charges (ii) - 25 4 47 Impairment on disposition of assets (iii) - - - 340 Other matters (iv) 11 - 20 (15 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 168 $ 113 $ 787 $ 685

对于注释 (i) 到 (iv)，请参见“公认会计原则宜瑞安净收入和摊薄每股收益与非公认会计原则宜瑞安调整后净收入和调整后摊薄每股收益的对账”中的注释 (i) 到 (iv)。

宜瑞安

公认会计原则有效所得税税率与非公认会计原则调整后有效所得税税率的对账

（未经审计）

(in millions)



Three Months Ended December 31, 2022 Twelve Months Ended December 31, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 124 $ 9 7.3 % $ 668 $ 166 24.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 - 5 - Restructuring/impairment charges (ii) - - 4 1 Other matters (iv) 11 3 20 5 Tax item - Mexico (vi) - 2 - 4 Other tax matters (vii) - 14 - 12 Adjusted Non-GAAP $ 139 $ 28 20.1 % $ 697 $ 188 27.0 %

(in millions)



Three Months Ended December 31, 2021 Twelve months ended December 31, 2021 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 78 $ 10 12.8 % $ 248 $ 123 49.6 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 2 1 3 (3 ) Restructuring/impairment charges (ii) 25 6 47 11 Impairment on disposition of assets (iii) - - 340 - Other matters (iv) - 12 (15 ) 7 Fair value adjustments to equity investments (v) (6 ) (1 ) (6 ) (1 ) Tax item - Mexico (vi) - (2 ) - (6 ) Other tax matters (vii) - (2 ) - 27 Adjusted Non-GAAP $ 99 $ 24 24.2 % $ 617 $ 158 25.6 %

对于注释 (i) 到 (vii)，请参见“公认会计原则宜瑞安净收入和摊薄每股收益与非公认会计原则宜瑞安调整后净收入和调整后摊薄每股收益的对账”中的注释 (i) 到 (vii)。

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