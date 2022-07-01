AKWEL: 2022 年全年营业收入增长 7.1%
/EIN News/ -- 2023年2月9日星期四
2022 年全年营业收入增长 7.1%
汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理以及电动车结构部件专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件） 2022 年合并营业收入为 9.885 亿欧元。
合并营业收入（2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）
|单位：百万欧元 - 未经审计
|2022
|2021
|变动
|PCC变动(1)
|第1季度
|245.8
|273.3
|-10.1 %
|-4.4 %
|第2季度
|242.3
|214.3
|+13.1 %
|+16.9 %
|第3季度
|251.1
|211.5
|+18.7 %
|+22.3 %
|第4季度
|249.4
|223.5
|+11.5 %
|+14.6 %
|12个月合计
|988.5
|922.6
|+7.1 %
|+11.3 %
(1) 固定业务范围和汇率。
AKWEL 最后一个季度的合并营业收入为 2.494 亿欧元，增长了 11.5%，按固定业务范围和汇率计算，增长率为 14.6 %。
由于连续第三个季度实现业务增长，尽管仍受零部件短缺和通胀影响，集团在 2022 财年结束时的营业额与 2021 年相比增长了 7.1%。
按固定范围和汇率计算，全年增长率为 11.3 %。
产品和功能收入达到 9.514 亿欧元，增长 7.8%；集团几乎所有产品线均有增长。
第四季度，净现金（不含租赁债务）下降 760 万欧元，达到 1.151 亿欧元，全年增加 670 万欧元。
正如预期，供应限制和难以将通胀影响转嫁到所有运营成本，对集团的盈利能力造成了压力，预计 2022 年集团主营业务利润将下降约 40%。
2023 财年，在全球汽车市场前景仍然不甚明朗的情况下，AKWEL 预计营业收入将略有增加。
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AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有10,000名员工。
Euronext Paris– B类 – ISIN：FR0000053027 – Reuters：AKW.PA – Bloomberg：AKW:FP
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