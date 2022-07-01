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AKWEL: 2022 年全年营业收入增长 7.1%

/EIN News/ --         2023年2月9日星期四

2022 年全年营业收入增长 7.1%

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理以及电动车结构部件专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件） 2022 年合并营业收入为 9.885 亿欧元。

合并营业收入（2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2022 2021 变动 PCC变动(1)
第1季度 245.8 273.3 -10.1 % -4.4 %
第2季度 242.3 214.3 +13.1 % +16.9 %
第3季度 251.1 211.5 +18.7 % +22.3 %
第4季度 249.4 223.5 +11.5 % +14.6 %
12个月合计 988.5 922.6 +7.1 % +11.3 %

(1)   固定业务范围和汇率。

AKWEL 最后一个季度的合并营业收入为 2.494 亿欧元，增长了 11.5%，按固定业务范围和汇率计算，增长率为 14.6 %。

由于连续第三个季度实现业务增长，尽管仍受零部件短缺和通胀影响，集团在 2022 财年结束时的营业额与 2021 年相比增长了 7.1%。

按固定范围和汇率计算，全年增长率为 11.3 %。

产品和功能收入达到 9.514 亿欧元，增长 7.8%；集团几乎所有产品线均有增长。

第四季度，净现金（不含租赁债务）下降 760 万欧元，达到 1.151 亿欧元，全年增加 670 万欧元。

正如预期，供应限制和难以将通胀影响转嫁到所有运营成本，对集团的盈利能力造成了压力，预计 2022 年集团主营业务利润将下降约 40%。

2023 财年，在全球汽车市场前景仍然不甚明朗的情况下，AKWEL 预计营业收入将略有增加。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。

AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有10,000名员工。



Euronext Paris B ISINFR0000053027 ReutersAKW.PA BloombergAKW:FP

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Distribution channels: Automotive Industry, Business & Economy


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