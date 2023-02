Les résultats du troisième trimestre de Technologies D-BOX marqués par une hausse des revenus de 87 %

/EIN News/ -- Une forte hausse des ventes de systèmes permet de réaliser le deuxième meilleur trimestre de l’histoire au chapitre des revenus



Les revenus totaux ont augmenté de 87 % comparativement au même trimestre l’an dernier et ont atteint 10,5 millions de dollars

Les ventes de systèmes ont augmenté de 143 % pour atteindre 8,4 millions de dollars

Sixième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif *

Le résultat net s’est apprécié à (0,1) million de dollars comparativement à (0,3) million de dollars au troisième trimestre de 2022

MONTRÉAL, 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a annoncé aujourd’hui les résultats de son troisième trimestre de l’exercice 2023 clos le 31 décembre 2022. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.



« Le troisième trimestre, le deuxième meilleur trimestre de notre histoire au chapitre des revenus, poursuit notre solide performance à ce jour en 2023, » a affirmé Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de Technologies D-BOX. « Les ventes de systèmes du trimestre ont été très importantes, et nous avons connu notre sixième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif. De plus, notre carnet de commandes est bien rempli, et plusieurs films très attendus proposeront l’expérience haptique de D-BOX ce trimestre-ci, notamment Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Shazam! La Rage des Dieux, John Wick : Chapitre 4 et Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs. »

« Bien que nous continuions de renforcer notre leadership dans le marché du cinéma en salle, nous sommes beaucoup plus qu’un excellent partenaire des salles de cinéma. D-BOX occupe une position favorable en vue de croître dans plusieurs marchés importants. Pendant le trimestre, Kindred Concepts a dévoilé son premier centre de simulation de course F1 de pointe, F1 Arcade, qui compte 60 simulateurs D-BOX à Londres, en Angleterre, avec une trentaine d’établissements s’ajoutant au cours des cinq prochaines années. Nous avons aussi annoncé des collaborations avec certain des plus grands concepteurs, fabricants et commerçants d’équipement de simulation de course, RSEAT et Trak Racer. En outre, le mois dernier, nous avons présenté notre plateforme haptique polyvalente Mercedes, qui sera vendue en ligne d’ici la fin de février. Ce produit, compatible avec la plupart des châssis de simulation de course, peut être installé sous des sièges statiques, par exemple des sofas et des fauteuils inclinables, en plus de se prêter à de multiples applications dans les marchés du divertissement commercial et résidentiel », a ajouté M. Mailhot.

« Nous avons constaté une amélioration marquée des revenus et de la rentabilité pour le trimestre et les neuf premiers mois de notre exercice 2023, » a déclaré David Montpetit, chef des finances de Technologies D-BOX. « Au cours du trimestre nous avons fait face à la croissance des ventes dans les différents marchés, géré des problèmes de coûts de la chaîne d’approvisionnement et les dépenses le mieux possible tout en continuant de collaborer avec les principaux partenaires au développement et au lancement d’excellents produits afin de bien préparer notre entreprise pour le futur. Il est important de noter que nous avons terminé le trimestre avec un bilan global solide. »

(Tous les montants sont en milliers de dollars canadiens.)

Périodes de trois mois se terminant le 31 décembre Périodes de neuf mois se terminant le 31 décembre 2022 2021 2022 2021 Revenus totaux 10 455 5 578 23 710 14 341 Revenus tirés des droits d’utilisation, de la location et de la maintenance 2 009 2 098 6 572 3 994 Revenus des ventes de systèmes 8 446 3 480 17 138 10 347 Marge brute excluant l’amortissement* 4 982 3 578 12 568 8 285 Résultat net (110) (340) (823) (2 105) BAIIA ajusté* 491 402 1 128 (52)





Au

31 décembre 2022 Au

31 mars 2022 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 341 3 937

*Pour plus d’informations sur ces mesures, voir la section Mesures financières non conformes aux IRFS du présent communiqué de presse.

APERÇU DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les revenus totaux du troisième trimestre de l’exercice 2023 étaient de 10,5 millions de dollars, comparativement à 5,6 millions de dollars l’an dernier. La croissance des revenus totaux était attribuable à une hausse de 143 % des revenus des ventes de systèmes, partiellement contrebalancée par une baisse de 4 % des revenus tirés des droits d’utilisation, de la location et de la maintenance. L’augmentation des ventes de systèmes pendant le trimestre a été favorisée par la croissance du marché du divertissement commercial, qui inclut les ventes aux exploitants de salles de cinéma et à des clients de divertissement thématique.

La marge brute excluant l’amortissement rattaché au coût des produits vendus s’est élevée à 5,0 millions de dollars, comparativement à 3,6 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La marge bénéficiaire brute excluant l’amortissement a diminué à 48 %, comparativement à 64 %. Cette baisse était attribuable à une proportion plus importante (composition du marché) des ventes de systèmes aux exploitants de salles de cinéma et à des clients de divertissement thématique au troisième trimestre de cette année. De plus, ces ventes ont été affectées par la hausse des coûts de transport. Elles représentaient 54 % du total des ventes de systèmes du trimestre, comparativement à 29 % à la même période l’an dernier.

Les charges d’exploitation du trimestre ont augmenté de 36 % à 4,6 millions de dollars, soit 44 % des revenus, comparativement à 3,3 millions de dollars, ou 60 % des revenus, au troisième trimestre de l’an dernier. Cet écart s’expliquait en partie par une hausse des frais de recherche et de développement de 0,6 million de dollars liés aux projets de transition d’autres produits de D-BOX au système haptique G5 et au développement logiciel, par une hausse de 0,5 million de dollars des frais de ventes et marketing, de même que par une augmentation des effectifs. La hausse des frais de ventes et marketing reflétait en grande partie la reprise des foires commerciales et des voyages, alors que l’économie a continué de se rétablir de la pandémie de COVID-19.

Le résultat net du trimestre a été de (0,1) million de dollars, comparativement à (0,3) million de dollars au troisième trimestre de l’an dernier.

Le BAIIA ajusté a augmenté pour s’établir à 0,5 million de dollars, comparativement à 0,4 million de dollars à la période correspondante de l’exercice précédent. Il s’agit du sixième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif de la Société.

À la fin du trimestre, D-BOX disposait d’une trésorerie et d’une facilité de crédit non utilisée totalisant 6,8 millions de dollars.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TROISIÈME TRIMESTRE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

L’information financière inhérente au troisième trimestre clos le 31 décembre 2022 devrait être lue conjointement avec les états financiers consolidés vérifiés de la Société et le rapport de gestion de l’entreprise en date du 9 février 2023. Ces documents peuvent être consultés au www.sedar.com.

MESURES DE PERFORMANCE NON CONFORMES AUX IFRS

D-BOX a recours à deux mesures de performance financière non conformes aux IFRS dans le présent rapport de gestion et d’autres formes de communications. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peuvent difficilement être comparées à des mesures portant un nom semblable présentées par d’autres sociétés. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que ces mesures visent à développer, et non à remplacer, l’analyse des résultats financiers déterminés conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Les deux mesures de performance non conformes aux IFRS sont les suivantes :

1) Le BAIIA ajusté fournit de l’information utile et complémentaire permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation. Il inclut le résultat net et exclut ce qui suit : l’amortissement, les charges financières nettes des revenus d’intérêts, les impôts sur le résultat (recouvrement), la dépréciation d’actifs, les paiements fondés sur des actions, le gain ou la perte de change et les frais de restructuration non récurrents. Le tableau suivant présente un rapprochement entre le BAIIA ajusté et le résultat net :

(Tous les montants sont en milliers de dollars canadiens.)

Périodes de trois mois se terminant le 31 décembre Périodes de neuf mois se terminant le 31 décembre 2022 2021 2022 2021 Résultat net (110) (340) (823) (2 105) Amortissement des immobilisations corporelles 315 271 871 846 Amortissement des immobilisations incorporelles 263 232 749 638 Charges financières 147 59 402 296 Perte (gain) de change (165) (48) (70) (50) Charge de désactualisation — 5 — 5 Perte (gain) sur la cession d’actifs — — (5) — Dépréciation (recouvrement) — 179 (223) 179 Impôts sur le résultat (recouvrement) 1 — 19 — Paiements fondés sur des actions 40 44 208 144 BAIIA ajusté 491 402 1 128 (47)





2) La marge brute excluant l’amortissement permet aussi d’évaluer la capacité de la Société à générer de la trésorerie par la vente de ses produits en considérant le coût des produits, mais en excluant le principal élément non monétaire, soit l’amortissement.



À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. La société Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de sa nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et sa situation.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter : dépendance à l’égard des fournisseurs ; endettement ; besoins futurs en capitaux ; santé publique et pandémie de COVID-19 ; conditions politiques, sociales et économiques ; alliances stratégiques ; accès au contenu ; performance du contenu ; réseau de distribution, notamment l’inflation et les taux d’intérêt ; concentration des clients ; concurrence ; normalisation de la technologie ; taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain ; garantie, rappels et poursuites ; propriété intellectuelle ; gestion et sécurité de l’information ; risque de crédit ; risque d’atteinte à la réputation par l’intermédiaire des médias sociaux ; dépendance à l’égard du personnel clé et relations de travail. Ces éléments et d’autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits à la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce rapport de gestion pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que la Société estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels.

