L'engagement de Temenos à réduire ses émissions de carbone est validé par la Science Based Target initiative

Une évaluation indépendante de la SBTi reconnaît la meilleure pratique de l'entreprise dans sa définition d'objectifs basés sur la science pour la réduction de ses émissions de scopes 1, 2 et 3

/EIN News/ -- GENÈVE, Suisse, 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a reçu une validation de ses objectifs ambitieux de réduction de ses émissions de scopes 1, 2 et 3 avec l'approbation de la Science Based Target initiative (SBTi).



La SBTi a validé l'engagement de Temenos à réduire ses émissions absolues de GES de scopes 1, 2 et 3 de 50 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019. Cet objectif s'aligne sur le maintien du réchauffement mondial à pas plus de 1,5 °C par rapport aux niveaux pré-industriels, soit l'objectif de réduction le plus ambitieux de l'Accord de Paris.

Cet engagement étaye la stratégie de Temenos consistant à intégrer l'ESG dans ses opérations et offres de produits et à devenir une entreprise zéro net d'ici 2050, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et de ses opérations mondiales, tout en aidant ses clients à se transformer en entreprises intelligentes, inclusives et durables.

Comme les émissions opérationnelles de scopes 1 et 2, ainsi que celles de la chaîne de valeur de scope 3, sont couvertes par cet objectif basé sur la science, l'objectif de scope 3 de Temenos est aussi considéré comme ambitieux, dépassant l'ambition minimum de la voie 2 °C de l'Absolute Contraction Approach, au cours de l'année cible 2030.

La SBTi définit et promeut la meilleure pratique dans la définition d'objectifs basés sur la science afin de prévenir les effets plus néfastes du changement climatique et évalue les objectifs des sociétés de manière indépendante. Temenos est l'une des 2 218 entreprises à posséder un objectif validé officiellement pour la réduction de ses émissions dans le cadre de la science sur le climat.

La SBTi est une collaboration entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF).

Kalliopi Chioti, directrice marketing et ESG de Temenos, a commenté : « Nous sommes fiers de rejoindre les plus grandes entreprises du monde dans cette course vers une économie zéro net parce que nous sommes persuadés que le changement climatique constitue non seulement l'un des plus grands risques auxquels fait face la planète, mais aussi l'une des plus grandes opportunités d'innovation durable. L'accent que nous mettons sur l'ESG constitue un élément clé de notre stratégie commerciale. Selon nous, l'ESG et la transformation numérique vont de pair, ainsi notre mission consiste à aider nos clients à se transformer sur le plan numérique avec une plateforme cloud ouverte permettant aussi la transition vers une économie mondiale faible en carbone. »

Temenos a prouvé son engagement envers la transparence sur le climat, en divulguant et atteignant des scores élevés au DJSI et au CDP , en alignant sa stratégie avec les consignes de la Task Force of Climate-Related Financial Disclosures et en développant des outils comme le Temenos Carbon Emission Calculator qui s'appuie sur le Temenos Banking Cloud, permettant aux banques de suivre leur progression vers leurs objectifs de durabilité.

Une vue d'ensemble de la feuille de route environnementale de Temenos vers une économie zéro net et davantage d'informations sur les accomplissements de l'entreprise en termes d'ESG sont disponibles ici .

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons plus de 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.temenos.com .

Contacts auprès des médias Jessica Wolfe et Scott Rowe Relations publiques mondiales de Temenos Tél. : +1 610 232 2793 et +44 20 7423 3857 E-mail : press@temenos.com Kellie Alistair SECNewgate Communications au nom de Temenos Tél. : +44 20 7680 6550 E-mail : allnewgatetemenos@secnewgate.co.uk