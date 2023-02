Nouvelles normes minimales canadiennes pour les aires marines protégées : une étape importante pour renverser la perte d’espèces

/EIN News/ -- Le WWF-Canada se réjouit de l’annonce et s’engage à appuyer d’autres mesures visant à interdire les rejets nocifs des navires

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) applaudit l’annonce faite hier par le gouvernement fédéral de normes minimales tant attendues pour les aires marines protégées (AMP). Ces normes constituent une étape importante dans la sauvegarde des régions les plus sensibles de l’océan.

La nouvelle Norme de protection des aires marines protégées apporte une clarté et une cohérence indispensables en ce qui concerne les activités qui sont permises ou non dans les AMP. Cela signifie que les activités pétrolières et gazières, l’exploitation minière et le chalutage de fond sont interdits dans toutes les AMP désignées depuis que le gouvernement du Canada s’est engagé à établir des normes de protection minimales en 2019.

À la suite de l’appel du WWF-Canada en faveur d’une définition exhaustive des rejets dans les aires marines protégées auquel plus de 22 000 personnes se sont jointes, nous nous réjouissons de constater que la nouvelle Norme de protection des AMP comprend des restrictions proposées sur le rejet des eaux grises, des eaux de lavage des épurateurs, des eaux usées, des déchets alimentaires et des eaux de cale dans les AMP nouvelles et existantes. Cela étend considérablement l’application des restrictions actuelles sur les rejets des navires. Toutefois, les nouvelles restrictions de rejet sont obligatoires seulement jusqu’à 12 milles marins de la côte, ce qui laisse encore environ 75 % (ou 602 000 km2) des AMP du Canada vulnérables au rejet de déchets toxiques des navires, si ceux-ci choisissent de ne pas s’y conformer volontairement.

Les déversements de routine des navires constituent une menace sérieuse pour les espèces en voie de disparition et les écosystèmes marins fragiles, et vont à l’encontre des objectifs de protection marine.

Le WWF-Canada entend poursuivre le travail avec le gouvernement, les peuples autochtones, l’industrie et les membres concerné·e·s du public pour veiller à ce que les AMP du Canada bénéficient du plus haut niveau de protection possible.

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, déclare :

« Nous savons que la population canadienne demande des mesures de protection de grande qualité pour les océans, et comme le Canada possède le plus long littoral au monde, il a aussi la responsabilité mondiale de montrer la voie. La nouvelle norme de protection des AMP s’avère un pas dans la bonne direction pour nous assurer que les aires marines protégées le soient véritablement. Cette annonce est particulièrement importante alors que le Canada prévoit d’accélérer la désignation de nouvelles AMP au cours des deux prochaines années. Nous avons hâte de collaborer avec le gouvernement fédéral pour garantir l’adoption des normes les plus élevées possibles pour ces nouvelles aires protégées. »

Pour plus d’information veuillez contacter :

Laurence Cayer-Desrosiers, gestionnaire des communications, WWF-Canada, lcdesrosiers@wwfcanada.org

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s’engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d’espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr