Westland Insurance acquiert Niche Assurance Inc. et Heritage Insurance

Westland poursuit sa croissance au Canada avec une nouvelle acquisition en Québec et au Saskatchewan

/EIN News/ -- SURREY, Colombie-Britannique/Territoires des Salish du littoral (Premières Nations de Kwantlen, Katzie, Semiahmoo et Tsawwassen), 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westland Insurance a annoncé aujourd’hui qu’elle a acquis Niche Assurance Inc. et Heritage Insurance le 1er février. L’ajout de ces courtiers à la famille Westland poursuit son expansion partout au Canada.



Avec trois emplacements au Québec, Niche Assurance est un cabinet de courtage spécialisé qui se concentre sur les besoins plus complexes des condos, des résidences et des commerces non standard, y compris les propriétés résidentielles saisonnières et uniques, ainsi que des secteurs de la construction, de l’hôtellerie et des services alimentaires. Ils se spécialisent dans les risques moins conventionnels, un secteur dans lequel Westland continue d’étendre ses capacités. Il s’agit de la deuxième acquisition de Westland au Québec cette année et elle fera partie du portefeuille d’activités de groupe de Westland, Westland MyGroup.

Établie à Moose Jaw, en Saskatchewan, Heritage Insurance offre des produits d’assurance personnelle, d’assurance automobile, d’assurance commerciale et d’assurance agricole depuis 1982. Ils partagent la passion de Westland pour un service personnalisé axé sur le client et ont des liens profonds avec leur communauté locale.

« Nous sommes ravis d’accueillir Niche Assurance et Heritage Insurance dans la famille Westland », a déclaré Jamie Lyons, président et chef de la direction de Westland. « Mark Pedicelli et l’équipe de Niche sont des professionnels de l’assurance passionnés, et Heritage Insurance, sous la direction de Greg Marcyniuk, privilégie l’expérience client de manière tout à fait exceptionnelle. Nous ressentons une formidable alchimie culturelle avec les deux maisons de courtage et nous sommes reconnaissants d’avoir l’occasion de poursuivre notre croissance au Québec et en Saskatchewan avec des équipes aussi remarquables. »

Westland continue d’investir et de développer ses activités au Canada, à la fois de façon organique et par des acquisitions stratégiques.

À propose de Westland Insurance Group

Westland Insurance Group est l’un des courtiers d’assurance indépendants les plus importants et à la croissance la plus rapide au Canada. Négociant plus de 2,5 milliards de dollars de primes, Westland continue d’étendre ses activités d’un océan à l’autre. Les courtiers de Westland fournissent une expertise et des services consultatifs dans les segments d’assurance commerciale, personnelle, d’avantages sociaux, agricole et spécialisée. Depuis sa fondation en 1980, Westland est restée une entreprise familiale qui s’engage à soutenir ses clients, ses partenaires de l’industrie et ses communautés locales. Pour en savoir plus, veuillez visiter westlandinsurance.ca.

