Novakid Stellt ein Neues 40-minütiges Spielbasiertes Lernformat vor

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES, February 9, 2023 / EINPresswire.com / -- Novakid , eine Online-ESL-Plattform für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren, hat sein 25-minütiges Format für Einzelunterricht der englischen Sprache zu einer 40-minütigen Bildungsreise für Kinder ausgebaut.Diese Produktaktualisierung richtet sich nach dem zentralen Anspruch von Novakid, den Lernzyklus zu verlängern und schülerzentrierte Lernmodelle zu unterstützen, ohne dass die Kinder dabei den Spaß am Lernen verlieren.Jede Unterrichtseinheit dauert nun, ohne das den Eltern zusätzliche Kosten entstehen, 40 Minuten und besteht aus drei Teilen:1. Ein Einführungsvideo und eine interaktive Aktivität, um den Kontext zu umreißen2. Der alters- und stufengerechte Einzelunterricht mit einer qualifizierten Lehrkraft nach Wahl der Eltern, die den einzigartigen, auf Geschichten basierenden Lehrplan der Novakid Magic Academy verwendet3. Selbstständiges Üben von unterhaltsamen Aktivitäten, die über das Schülerportal in der interaktiven Novakid-Spielwelt zugänglich sindSeit August 2022 hat Novakid festgestellt, dass sich die durchschnittliche Zeit, die die Schüler:innen außerhalb des strukturierten Unterrichts mit spielerischen Selbstlernaktivitäten verbringen, verdreifacht hat."Mit diesem neuen Format verlagert sich der Fokus der Lehrkraft zunehmend darauf, den Schüler:innen beim Meistern von Konversationsenglisch zu helfen, während die spielbasierte Eigenübung den Kindern hilft, die von der Lehrkraft vermittelten Wörter und Konzepte zu üben, was die Lerneffektivität insgesamt verbessert. Unsere wichtigste Zielgruppe hat ihre Wertschätzung für dieses Update signalisiert, da es mit wissenschaftlichen Methoden wie verteilte Wiederholung und Gamification-Konzepten bessere akademische Ergebnisse erzielt und die Eltern nicht unter Zeit- und Budgetdruck setzt", sagt Nitin Ramrakhyani, Vice President für Product & Design von Novakid.Im März 2022 hat Novakid eine Studie durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen dem Engagement der Schüler:innen und ihrer Lernleistung zu ermitteln. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass verschiedene Inhaltselemente des eigenständigen Lernens wie Spiele, eine fesselnde Geschichte und eine gamifizierte Lernoberfläche zu einer Steigerung der Lernleistung der Schüler um 39 % geführt haben."Im Jahr 2023 konzentrieren wir uns darauf, die Zeit, die die Lernenden selbstständig auf unserer Plattform verbringen, auf 70 % zu erhöhen und die lehrerunterstützte Unterrichtszeit auf 30 % zu reduzieren. Gestützt auf Technologien wollen wir einen personalisierten und interaktiven Lernzyklus aufbauen, der aus Einzelunterricht, sozialen Aktivitäten und täglichen Selbstübungen über eine mobile App besteht", sagt Max Azarov, CEO von Novakid.Novakid ist davon überzeugt, dass diese neue Unterrichtsstruktur der Verbleibquote der Schüler:innen zugutekommt und sich letztlich positiv auf die Kennzahlen zur Gesundheit auswirkt.Erfahren Sie mehr über die neue Struktur des Unterrichts auf unserer Website: novakid.de Über NovakidNovakid ist eine Online-Englischschule für Kinder, die 2017 im Silicon Valley (USA) von Max Azarov, Dmitry Malin und Amy Krolevetskaya gegründet wurde. Über 2.700 erfahrene und qualifizierte Lehrkräfte geben über die von Novakid entwickelte interaktive Online-Plattform Englischunterricht für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren. Im Jahr 2021 fanden über 2,4 Millionen Unterrichtsstunden statt, mit ca. 70.000 aktiven Schüler*innen. Insgesamt nutzen mehr als 500.000 Kund*innen die Novakid-Plattform.Laut J'son & Partners Consulting (2021) ist die Novakid ESL-Plattform führend in ihrem Segment in Europa. 2021 wurde Novakid von The Org unter den Top 50 der aufstrebenden Unternehmen im Bereich Bildungstechnologie aufgeführt. HolonIQ nahm Novakid 2021 in die Liste der 100 vielversprechendsten Start-ups aus Europa auf. Im Juni 2022 wurde Novakid im Rahmen des EdTech Breakthrough Awards 2022 zum Gewinner in der Kategorie "Overall Language Learning Company of the Year" gekürt. Im Magazin Focus wurde Novakid im Rahmen einer Umfrage zur Bewertung von 194 Dienstleistern, an der 25.529 Kunden teilgenommen haben, zu einer der besten Online-Lernplattformen in Deutschland gewählt.Web: https://www.novakidschool.com Pressekontakt Novakid DACH-RegionTalisman Kommunikation und ImagebildungE-Mail: novakid@talisman-pr.deMobil: 0049 171 5432169