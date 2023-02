L’initiative canadienne offre une nouvelle opportunité pour le processus de paix au Cameroun

Ayant coopéré aux efforts déployés pour amener le gouvernement et les séparatistes anglophones du Cameroun à entamer des pourparlers de paix officiels, Yaoundé devrait maintenant s’engager à y participer. Le 20 janvier, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a annoncé que les deux parties avaient accepté d’entamer des négociations de paix. Cette annonce a suscité l’espoir de parvenir à mettre fin au conflit qui fait rage depuis sept ans dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, un pays majoritairement francophone. Pendant des mois, Ottawa a mené des « discussions préalables » secrètes qui ont apparemment permis aux deux parties de surmonter les principaux obstacles à l’ouverture d’un dialogue formel. Peu après les commentaires de Mélanie Joly, les principaux dirigeants anglophones ont publié une déclaration commune confirmant leur engagement à participer aux négociations facilitées par le Canada. Mais trois jours plus tard, le gouvernement camerounais a balayé d’un revers de main les efforts du Canada et déclaré qu’il n’avait demandé « à aucun pays étranger » de jouer le rôle de médiateur dans la résolution du conflit. Ce démenti a révélé de profondes divisions entre les hauts responsables camerounais et a créé la surprise, car Yaoundé s’était engagé dans les discussions préalables organisées par le Canada. Bien que ce rejet de dernière minute, après des mois de travail minutieux, ait porté un coup aux efforts de paix, le gouvernement peut encore, et devrait, rectifier le tir et remettre les pourparlers sur les rails.

Le désaveu brutal par Yaoundé de l’initiative canadienne plonge les pourparlers dans l’incertitude et risque de perpétuer, voire d’aggraver, le conflit. Les milices séparatistes ont immédiatement répondu à la déclaration du gouvernement par une nouvelle campagne de violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, érigeant des barrages routiers et tirant au lance-roquette sur les convois de l’armée. Leurs chefs ont commencé à discuter de la possibilité de placer les milices sous un commandement unique ou d’organiser des opérations conjointes contre les forces de sécurité sous la bannière d’un front militaire uni du Sud-Cameroun. A Yaoundé, pendant ce temps, le ministère de la Défense a lancé une campagne de recrutement de près de 9 500 nouveaux soldats. Les forces spéciales ont intensifié leurs patrouilles dans les régions anglophones et ont attaqué des positions séparatistes.

Après sept ans d’affrontements dans les régions anglophones, l’éventualité que les parties pourraient ne pas saisir une occasion de mettre un terme aux hostilités est déconcertante. Les troubles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont commencé en octobre 2016, lorsque des avocats et des enseignants ont organisé des manifestations appelant à la création d’une fédération à deux Etats pour préserver les systèmes juridiques et éducatifs anglophones, qu’ils estimaient être menacés par le gouvernement central dirigé par les francophones. La réponse musclée de l’armée aux appels pacifiques à une plus grande autonomie a incité les anglophones à former des milices ; le conflit armé a éclaté l’année suivante. Depuis 2017, les combats ont fait plus de 6 000 morts dans les régions anglophones et déplacé près de 800 000 personnes. Les femmes et les enfants représentent 60 pour cent de la population déplacée et ils sont confrontés à des risques spécifiques, notamment aux violences sexistes et à la traite des enfants. Des estimations récentes indiquent que le conflit avait perturbé l’éducation de plus de 700 000 enfants.