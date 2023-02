PHILIPPINES, February 9 - Press Release

February 9, 2023 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS IN SIBUYAN ISLAND, ROMBLON DIALOGUE Nandito kami ni Atty. Chel Diokno sa Sibuyan Island upang makausap at marinig mula sa mga residente mismo ang kanilang kalagayan at ang kalagayan ng kanilang mahal na isla. Ibinahagi ko din ang inihain naming Resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang pagmiminang nagaganap sa Sibuyan. Inilalarawan sa Senate Resolution 459 ang mayamang kalikasan ng islang ito, na dito matatagpuan ang isa sa pinakamakapal na forest cover sa mundo. Bukod sa daan-daang species ng mga tanim at hayop, dito matatagpuan ang ilang uri ng mga puno at ibon na natatangi lamang sa Sibuyan. Hiling ng inihain kong Resolusyon na imbestigahan ang pagmimina at mga karahasan na dala ng mga dambuhalang pagmiminang ito. Ang aming presensya ni Atty. Chel ay ang amin ding pakikiisa sa pagkamit ng hustisya para sa mga environmental advocates na naging biktima ng karahasan, tulad ni Councilor Armin Marin na napatay noong 2007 dahil sa pagpo-protesta laban sa pagmimina. Walang puwang ang anumang porma ng karahasan sa Sibuyan at sa anumang espasyo sa ating bayan. Nilalayon ng Resolusyon na matigil na ang paggamit ng dahas at masiguro na mabibigyang kaukulang proteksyon ang kalikasan sa buong isla ng Sibuyan. ****** Note: Please see attached videos 1, 2, 3, 4 & 5 in Sibuyan Island