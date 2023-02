Aptean breidt ERP-mogelijkheden voor drankenproducenten uit met overname van Drink-IT

Cloud-native oplossing zal Aptean's Food & Beverage ERP-aanbod verbeteren

/EIN News/ -- ALPHARETTA, Ga., Feb. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag heeft Aptean, een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst is aangegaan voor de overname van Drink-IT, een leverancier van enterprise resource planning software die is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van drankenbedrijven, waaronder brouwerijen, distilleerderijen, bottelaars en groothandelaars. Drink-IT is een dochteronderneming van de NORRIQ Group.

De geplande aankoop van Drink-IT bouwt voort op Aptean's Food & Beverage ERP-aanbod met aanvullende applicaties en expertise om de drankenindustrie wereldwijd te bedienen. Drink-IT zal profiteren van het complementaire team, het aanbod en de technologische expertise van Aptean.

Drink-IT, opgericht in 2002 en met het hoofdkantoor in Tremelo, België, ondersteunt klanten in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, het VK en meer dan veertig andere landen over de hele wereld. Drink-IT's modulaire app-gebaseerde oplossing is speciaal ontworpen voor drankenproducenten om standaard processen te implementeren in productie, kwaliteitsbeheer, het bijhouden van alcoholbalansen, verkoop- en contractbeheer, compliance en belastingbeheer, magazijnbeheer, logistiek en statiegeldbeheer. Drink-IT ERP is een eigen, cloud-native oplossing, ontwikkeld op basis van best practices die zijn opgedaan in tientallen jaren ervaring met het ondersteunen van drankenproducenten.

"Wanneer de overname van Drink-IT is afgerond, zullen nieuwe, cloudgebaseerde ERP-mogelijkheden voor drankenproducenten en -distributeurs worden toegevoegd aan het aanbod van Aptean", aldus TVN Reddy, CEO van Aptean. Het getalenteerde team van Drink-IT deelt de cultuur van Aptean omtrent innovatie en samenwerking en we kijken ernaar uit hen te verwelkomen in de Aptean-familie.”

"We zijn verheugd over de mogelijkheid om onze krachten te bundelen met Aptean en onze diepgaande kennis van dranken te combineren met de expertise van Aptean op het gebied van voedsel en dranken om een ​​uitzonderlijk niveau van service en ondersteuning te bieden aan onze klanten en partners", aldus Sarah Broux, Managing Director van Drink-IT. "Als onderdeel van Aptean zijn we beter gepositioneerd om het volledige potentieel van Drink-IT waar te maken en de voordelen van digitale transformatie aan de drankenindustrie te leveren."

“Het was geen gemakkelijke beslissing om afscheid te nemen van een sterk team van toegewijde collega's, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de juiste stap is voor de Drink-IT business en voor alle medewerkers van Drink-IT. Met de wereldwijde aanwezigheid van Aptean zijn de omstandigheden optimaal om de ongelooflijke ontwikkeling voort te zetten die de Drink-IT-business de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. We willen Sarah Broux en haar team bedanken voor de zakelijke groei die ze hebben aangestuurd en wensen hen veel succes in de volgende fase van de toekomst van Drink-IT.” aldus Bo Martinsen, CEO van NORRIQ Holding.

Over NORRIQ

NORRIQ is een consultancy en technology bedrijf dat in 2007 in Denemarken is opgericht. Momenteel is het uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met 10 kantoren in 5 landen. We hebben meer dan 200 ervaren medewerkers in dienst, allemaal gedreven door een passie om het zakelijke potentieel van het bedrijf te benutten door middel van technologie en digitale oplossingen. Met sterke competenties in ERP, CRM, PIM, Business Intelligence en e-commerce, een diepgaande branche-expertise en getalenteerde medewerkers, stelt NORRIQ bedrijven in staat om hun volledige zakelijke potentieel te realiseren met technologie en digitale oplossingen. Ga voor meer informatie over NORRIQ naar www.norriq.com, www.norriq.dk, www.norriq.be.

Over Drink-IT

Drink-IT’s beverage management software is een uitbreiding op het Microsoft Dynamics 365 Business Central-platform en wordt gebruikt door meer dan 150 drankenproducenten over de hele wereld; met meer dan 20 jaar ervaring in de sector kent, begrijpt en helpt Drink-IT de dagelijkse uitdagingen aan te pakken waarmee drankenproducenten worden geconfronteerd op het gebied van inkoop, productie, verkoop, logistiek en magazijnbeheer. Ga voor meer informatie naar: www.Drink-IT.com.

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Met zowel cloud- als on-premise implementatie-opties helpen de producten, diensten en betrouwbare expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om Ready for What's Next, Now® te zijn. Het hoofdkantoor van Aptean is gevestigd in Alpharetta, Georgia en heeft kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Ga voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen naar www.aptean.com.

Aptean en Ready for What's Next, Now zijn geregistreerde handelsmerken van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn geassocieerd.

