H2O Innovation obtient un nouveau contrat d’O&M et renouvelle des contrats actuels, pour un total de 7,1 M$

QUÉBEC, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a récemment obtenu un nouveau contrat d’opération et de maintenance (O&M) et a renouvelé trois contrats actuels. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 7,1 M$, portent le carnet de commandes O&M à 149,6 M$.

La Société a obtenu un nouveau contrat d’O&M avec un client commercial, situé dans l’État de la Géorgie, pour lequel H 2 O Innovation avait déjà fourni un système décentralisé de réutilisation des eaux usées qui transforme les eaux usées recueillies sur place en eau propre destinée aux tours de refroidissement et aux chaudières. Ce contrat de deux ans a débuté en janvier 2023. « Ce projet représente parfaitement notre capacité à tirer parti des synergies qui existent entre nos différentes lignes d’affaires et qui font notre force. Cela nous permet également de favoriser la fidélisation de la clientèle en assurant un point de responsabilité unique entre la conception des équipements, les consommables et l’O&M. En profitant de notre offre complète et étendue, notre client peut maximiser le retour sur ses dépenses en immobilisations tout en réduisant les risques liés aux dépenses opérationnelles », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

H 2 O Innovation a également renouvelé, pour une période de cinq ans, son contrat d’O&M avec la région de Kananaskis, en Alberta. Dans le cadre de ce contrat, la Société assure l’opération et la maintenance de 11 systèmes de traitement de l’eau potable et de deux systèmes de traitement des eaux usées, y compris 28 stations de pompage.

Enfin, la Société a renouvelé pour une période supplémentaire de deux ans un contrat pour une municipalité dans l’État du New Hampshire ainsi qu’un contrat dans l’État de New York pour une période de trois ans.

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « devoir » et d’autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, la réalisation et la performance des services décrits dans le contrat O&M, selon les délais prévus et sans coûts supplémentaires, en tenant compte des défis liés à la pénurie de main-d’œuvre et au taux d’inflation affectant les biens et services ainsi que la création de synergies de vente entre les différents piliers d’affaires de la Société malgré l’environnement compétitif dans lequel elle œuvre. Les risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.

