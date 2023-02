Visionnez la discussion inaugurale de la série Parlons Sentier en direct du Sentier Transcanadien

Cette discussion est un point fort de la campagne hivernale annuelle De bof à... bonheur du Sentier Transcanadien!

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sentier Transcanadien est fier d’annoncer le lancement de sa nouvelle série de discussions virtuelles, Parlons Sentier en direct, qui débute le jeudi 16 février prochain à midi (HNE).



Un point fort de la campagne de bien-être hivernal De bof à... bonheur de cette année, le premier épisode de Parlons Sentier en direct présentera un panel d’experts en matière de bien-être en hiver animé par Mathieu Roy , vice-président et directeur, Expérience Sentier de Sentier Transcanadien qui s’entretient avec deux invités spéciaux : Mme Christiane Desroches , directrice générale, Conseil québécois du Sentier Transcanadien, et M. Stéphane Tellier , un globetrotteur et journaliste qui s’est maintes fois aventuré sur le Sentier Transcanadien. Aventurier dans l’âme, photographe, guide touristique et consultant, il adore faire découvrir des destinations par la musique et des idées d’itinéraires, incluant les plus beaux endroits du Sentier Transcanadien.

Les journalistes sont invité(e)s à visionner la discussion afin d’en apprendre plus sur le Sentier Transcanadien au Québec, l’importance du bien-être hivernal et de comment sortir à l’extérieur a des bienfaits sur notre santé physique et mentale.

La campagne De bof à... bonheur et la série Parlons Sentier en direct sont présentées grâce au généreux soutien financier de Groupe Banque TD.

DATE : le jeudi, 16 février 2023, de midi à 13h (HNE)

OÙ VISIONNER : sentier.ca/parlonssentier-debofabonheur

ÉVÉNEMENT : Discussion inaugurale de la série Parlons Sentier en direct, qui met l’emphase sur le bien-être en hiver, la bonne santé mental et l’importance de connecter avec nos communautés

OCCASION D’ENTREVUE : M. Mathieu Roy , vice-président et directeur, Expérience Sentier, et M. Stéphane Tellier , globetrotteur, journaliste et aventurier, sont disponibles pour partager leurs conseils sur la façon de profiter de l’hiver, leurs activités extérieures préférées, leur expérience des sentiers et les bienfaits de passer du temps à l’extérieur.

PROCHAINES DISCUSSIONS : Les prochaines discussions Parlons Sentier en direct seront présentées sur une base trimestrielle tout au long de l’année 2023. Plus d’information suivra au sentier.ca lorsqu’elle sera disponible.

À propos de Sentier Transcanadien

S’étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur la terre ferme et sur l’eau, le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs du monde. Reliant trois océans (l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique), le Sentier rattache 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans chaque province et territoire. C’est un corridor qui relie les divers paysages, saisons, personnes et expériences du Canada et qui favorise l’unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui gère ce sentier national en collaboration avec des partenaires locaux du Sentier. Grâce au financement du gouvernement du Canada, par l’entremise de Parcs Canada, et aux investissements de tous les ordres du gouvernement et de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus grand investisseur en infrastructures de sentiers au pays, soutenant les améliorations et la croissance du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

