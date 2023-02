Pier59 Studios lance son mégamur LED, Virtual Production, lors de la fête d'ouverture de la NYFW

/EIN News/ --

NEW YORK, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Faisant ses débuts au mois de février 2023, Virtual Production de Pier59 Studios marquera le début d'une nouvelle ère de capacité de production vidéo révolutionnaire offrant dans le même temps une flexibilité créative inégalée. Tirant parti des récentes avancées dans le domaine des écrans LED, Pier59 Studios a construit le plateau de production virtuelle, Virtual Production, le plus grand et le plus sophistiqué au monde pour les secteurs de la mode et de la publicité.



Cette technologie révolutionnaire emploie les effets spéciaux numériques (computer-generated imagery, CGI) en temps réel pour créer des environnements et effets virtuels qui sont capturés en même temps que les acteurs et accessoires réels. La plateforme permet aux professionnels créatifs de voir les effets visuels finaux pendant qu'ils filment, offrant une flexibilité et un contrôle supérieurs pendant le processus de réalisation tout en réduisant les budgets de manière considérable.

Virtual Production de Pier59 Studios comprend ce qui suit :

Le LED Volume, qui se compose d'un écran LED principal incurvé de 65 pieds (près de 20 mètres) et d'un plafond articulé de 40 pieds (environ 12,2 mètres), abritant plus de 25 millions de pixels capables de générer plus de 25 milliards de couleurs .



Avec ces techniques de production virtuelle, les producteurs, réalisateurs et professionnels créatifs en tous genres peuvent facilement contrôler l'heure de la journée, la saison, la météo et la localisation (réelles ou imaginaires) tout en bénéficiant des avantages suivants :

Économies : en utilisant des plateaux, des accessoires et des personnages virtuels, les réalisateurs peuvent réduire la nécessité de se procurer des accessoires et décors physiques onéreux tout en économisant sur les déplacements et les frais de location.



« En tant que technologie disruptive, Virtual Production est comparable à la révolution de la photographie numérique apparue pendant la fin des années 90. En offrant des économies considérables, ainsi qu'un contrôle qualité et une flexibilité créative incomparables, Virtual Production va radicalement transformer la façon dont est produit le contenu de mode et publicitaire.

En termes simples, plutôt que d'aller dans un lieu pour tourner, nous emmenons le lieu choisi dans nos studios dans un contexte réaliste et totalement immersif. À titre de comparaison, Virtual Production pourrait même apporter un bouleversement plus profond du marché que la récente révolution numérique, et ce, sous la forme d'une évolution naturelle de celle-ci.

Je suis réellement persuadé que les secteurs de la mode et de la publicité évalueront et adopteront rapidement cette avancée technologie considérable et ne pourront plus s'en passer. » - Federico Pignatelli, fondateur et président

Pier59 Studios célèbrera ce lancement le mercredi 8 février à partir de 19h. Pour un aperçu des capacités de Virtual Production, il est nécessaire de planifier un rendez-vous.

À PROPOS DE PIER59 STUDIOS

Fondé en 1995 par Federico Pignatelli et sa société, Art and Fashion Group Corporation, Pier59 Studios est un studio de photographie et multimédia de 10 220 mètres carrés de premier choix situé à Chelsea Piers, dans la ville de New York. En tant que complexe multimédia et installation de photographie de la plus grande envergure au monde, l'espace est équipé d'une technologie révolutionnaire et répond aux besoins des photographes, designers, agences publicitaires et sociétés de production de télévision. Pier59 Studios comprend onze espaces de studio sans colonne, dont une scène de 500 mètres carrés construite pour les performances en direct, les événements spéciaux, ainsi que les projets commerciaux et vidéo. Neuf studios sont conçus pour offrir un éclairage à la fois naturel et artificiel et sont dotés de murs rétractables mobiles permettant une flexibilité et une modularité totales de leurs espaces uniques sans colonne afin de répondre à tous les besoins de production.

