Connected Gym Equipment Market to Reach US$ 3,761.9 Million by 2028 at a Growth Rate (CAGR) of 31.7%

Connected Gym Equipment Market Research Report 2023-2028

The report has segmented the global connected gym equipment market on the basis of equipment type, connectivity type, distribution channel, end user and region.

BROOKLYN, NY, USA, February 8, 2023 / EINPresswire.com / -- IMARC Group has recently released a new research study titled "๐‚๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐†๐ฒ๐ฆ ๐„๐ช๐ฎ๐ข๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ, ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–", offers a detailed analysis of the market drivers, segmentation, growth opportunities, trends, and competitive landscape to understand the current and future market scenarios.๐˜๐ž๐š๐ซ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐„๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž:โ€ข Base Year of the Analysis: 2022โ€ข Historical Period: 2017-2022โ€ข Forecast Period: 2023-2028๐‡๐จ๐ฐ ๐›๐ข๐ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ ๐ฒ๐ฆ ๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ?The global connected gym equipment market size reached US$ 734.5 Million in 2022 . Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 3,761.9 Million by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 31.7% during 2023-2028.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:Connected gym equipment replicates the gym experience by providing access to training programs and live online classes led by professional trainers. These machines are connected to the internet, enabling users to store and collect data on centralized servers. They can also be linked with wearable devices or smartphone applications for continuous tracking and monitoring of their performance.ย Treadmills, rowing machines, ellipticals, stationary bikes, bench presses, squat racks, barbells, and dumbbells are some common product types. Consequently, connected gym equipment is extensively used across gyms, studios, health and fitness clubs, hotels, and hospitals.๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐ฌ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐›๐ซ๐จ๐œ๐ก๐ฎ๐ซ๐ž: https://www.imarcgroup.com/connected-gym-equipment-market/requestsample ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ:The global connected gym equipment market is primarily driven by the rising health consciousness among consumers and the increasing prevalence of lifestyle diseases. The growing number of fitness clubs, gyms, and home fitness centers are further supporting product demand across the globe. In line with this, the rising per capita income and the rapid digitization in the health and fitness industry are providing a considerable thrust to the market growth. Moreover, key market players are integrating software-based coaching solutions in sports equipmentย to increase their consumer base, which is creating a positive outlook for the market. Besides this, the emerging trend of smart wearable devices and connected machines to track and monitor fitness parameters, such as number of burnt calories, amount of weight lifted, distance walked, and round of sets and reps, is acting as a growth-inducing factor.๐‚๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐†๐ฒ๐ฆ ๐„๐ช๐ฎ๐ข๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ– ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:Competitive Landscape with Key Players:The competitive landscape of the global connected gym equipment market has been studied in the report with the detailed profiles of the key players operating in the market.๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž๐ฌ๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:โ€ข Brunswick Corporationโ€ข Core Health & Fitness LLCโ€ข Draper Inc.โ€ข EGYMโ€ข Johnson Health Tech Co. Ltd.โ€ข Les Mills International Ltd.โ€ข Nautilus Inc.โ€ข Paradigm Health & Wellnessโ€ข Precor Incorporated (Peloton Interactive Inc.)โ€ข Technogym S.p.Aโ€ข TRUE Fitness Technology Inc.๐‚๐ก๐ž๐œ๐ค๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐จ๐ฐ: https://www.imarcgroup.com/checkout?id=4498&method=1 ๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:The report has segmented the global connected gym equipment market on the basis of equipment type, connectivity type, distribution channel, end user and region.๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐„๐ช๐ฎ๐ข๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:โ€ข Cardiovascular Training Equipmentโ€ข Strength Training Equipmentโ€ข Others๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐‚๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:โ€ข Bluetoothโ€ข Wi-Fiโ€ข Ethernetโ€ข RFID/NFCโ€ข Others๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:โ€ข Onlineโ€ข Offline๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ:โ€ข Residentialโ€ข Gyms and Health Clubsโ€ข Commercial๐†๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:โ€ข North America: (United States, Canada)โ€ข Asia Pacific: (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)โ€ข Europe: (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)โ€ข Latin America: (Brazil, Mexico, Others)โ€ข Middle East and Africa๐€๐ฌ๐ค ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐„๐ฑ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ซ๐ž ๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐“๐Ž๐‚ & ๐‹๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ ๐ข๐ ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฌ: https://www.imarcgroup.com/request?type=report&id=4498&flag=C ๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:โ€ข Market Performance (2017-2022)โ€ข Market Outlook (2023-2028)โ€ข Market Trendsโ€ข Market Drivers and Success Factorsโ€ข Impact of COVID-19โ€ข Value Chain Analysisโ€ข Comprehensive mapping of the competitive landscapeIf you need specific information that is not currently within the scope of the report, we will provide it to you as a part of the customization.๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐‹๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:About Usย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยIMARC Group is a leading market research company that offers management strategy and market research worldwide. We partner with clients in all sectors and regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and transform their businesses.Our offerings include comprehensive market intelligence in the form of research reports, production cost reports, feasibility studies, and consulting services. Our team, which includes experienced researchers and analysts from various industries, is dedicated to providing high-quality data and insights to our clientele, ranging from small and medium businesses to Fortune 1000 corporations.IMARCโ€™s information products include major market, scientific, economic and technological developments for business leaders in pharmaceutical, industrial, and high technology organizations. Market forecasts and industry analysis for biotechnology, advanced materials, pharmaceuticals, food and beverage, travel and tourism, nanotechnology and novel processing methods are at the top of the companyโ€™s expertise.