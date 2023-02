Les Câbles à Fibres Optiques du Projet CAB Arrivent en Centrafrique

Central Africa Telecom à Bangui Le ministre des Postes et des Télécommunications du Cameroun, Minette Libom Li Likeng, et le ministre des Postes et des Télécommunications de la République Centrafricaine Les câbles à fibres optiques sont importants pour l'industrie des télécommunications

Un câble à fibre optique pour les télécommunications, une installation qui apportera un confort local en Afrique centrale.

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, February 8, 2023 / EINPresswire.com / -- Lundi, en présence des partenaires, les infrastructures du projet Dorsal à Fibre Optique d’Afrique Centrale (CAB) ont été officiellement transférées au gouvernement centrafricain.La prochaine étape de ce projet de connectivité à haut débit d'Internet sera sa commercialisation par les compagnies de téléphonie mobile.Le projet, lancé il y a quatre ans, entre dans sa phase opérationnelle, ce qui signifie que la République Centrafricaine entre dans l'ère numérique grâce à sa voie de communication digitale à haut débit.L'installation de la fibre optique couvre plus de 935 kilomètres et relie la RCA à la République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville et au Cameroun.Pour le fonctionnement optimal du réseau, 11 stations de relais ont été construites à Bangui et dans les villes stratégiques du nord du pays.Ce réseau permettra aux citoyens, aux organismes gouvernementaux et aux entreprises d'avoir accès à des services de télécommunication fiables et peu coûteux.« Il faut que tout le pays soit connecté [...] Nous sommes un pays continental. Il faut des travaux, des tranchées pour arriver jusqu'ici. Maintenant que c'est fait, nous devons optimiser pour réduire l'handicap d'enclavement », confie Faustin Archange Touadéra, le président de la République.Retour Sur Le Début du ProjetLe projet CAB est né en mai 2007 lors de la réunion des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) à Ndjamena, les chefs d'État d'Afrique centrale souhaitant mettre en œuvre un réseau de télécommunications haut débit en conformité avec la stratégie d'intégration régionale.En janvier 2012, les chefs d'ECCAS et les dirigeants du gouvernement ont approuvé le projet CAB.Ce projet vise à développer la connectivité accessible à tous, les services électroniques du gouvernement et à réduire les coûts d'accès en reliant les pays d'Afrique centrale à des infrastructures de télécommunications rapides.Le projet a démarré en octobre 2019 avec un financement de 220 milliards de francs africains (environ 45 millions d'euros) par la Banque Africaine de Développement et l'Union Européenne.Il vise à installer plus de 1 000 kilomètres de câbles optiques connectant le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Gabon, la République Centrafricaine, le Guinée Equatoriale et le Tchad, ainsi que la création de centres de données nationaux en Afrique centrale, de plateformes de gestion électronique, de 20 centres communautaires numériques et de centres de formation numérique.Lors de la quatrième réunion du comité directeur du projet CAB à Yaoundé, le ministre du Minpostel du Cameroun a fait un discours en invitant les parties intéressées du projet à participer davantage à la mise en œuvre des activités afin de stimuler le développement de l'économie numérique de la CEMAC.Ce projet permettra finalement aux pays d'Afrique centrale d'accéder à des câbles sous-marins à partir d'un point d'accès sur la côte camerounaise.Des Progrès Constants Sur Le ProjetLa connexion en fibre optique entre la Gabon et la République du Congo a été lancée en 2015 et, en avril 2018, la République du Congo a terminé sa connexion à large bande avec le Gabon.Côté Gabon, pour interconnecter avec la République du Congo, 1100 km de fibres optiques ont été déployées à travers le pays jusqu'à la frontière, représentant la phase 1 de la partie 4 de Gabon.Financé conjointement par la Banque mondiale avec 33 millions de dollars américains (176 milliards de francs CFA) et réalisé par la China International Communications Service Company (CCSI).Côté République du Congo, financé conjointement par la Banque mondiale, Huawei a installé 520 km de fibres optiques à travers le pays jusqu'à la frontière, représentant la partie 3 de CAB Congo.Le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a annoncé cela lors de la cérémonie de inauguration.:« nous sommes venus lancer les travaux de construction du réseau à fibre optique entre le Congo et la RCA, sachant qu'il y a une grande partie de la frontière entre les deux pays qui est sous les eaux.Cette barge contient le matériel nécessaire pour pouvoir effectuer les travaux d'interconnexion en fibre optique entre nos deux Etats ».Ce travail comprendra le déploiement de 285 km de fibres optiques dans le lit du fleuve., renforcées avec de l'acier pour améliorer leur efficacité et leur sécurité sur le lit de la rivière. En outre, des sites de construction de génie civil et de technologies seront également ajoutés sur l'axe Pokola-Ouesso-Kabo-Bomassa-Bayanga-Salo.Pour les deux pays, cette infrastructure de télécommunications contribuera à réduire les coûts élevés des télécommunications/TIC, à encourager l'accès à la bande large pour les citoyens et à améliorer l'environnement commercial.Le 8 août 2020, la construction de la liaison en fibres optiques entre la République démocratique du Congo et le Cameroun a démarré.Le 2 juin 2021, lors d'une réunion de travail avec le ministre des Postes et de l'Économie numérique Léon Juste Ibombo à Brazzaville, la capitale de la République démocratique du Congo, le responsable de la commission de pilotage du projet a révélé qu'une construction de la fibre optique entre le Cameroun et la République démocratique du Congo était terminée à 98%.L'achèvement de ce projet permettra de réduire les coûts et d'ouvrir le numérique dans les régions frontalalières des deux pays, ce qui contribuera à réduire le fossé numérique.Le ministre des Postes et des Télécommunications du Cameroun, Minette Libom Li Likeng, et le ministre des Postes et des Télécommunications de la République Centrafricaine, Justin Gourna Zacko, ont signé un mémorandum d'entente à Yaoundé le mercredi 4 mai pour finaliser la connexion du réseau de communication par fibre optique dans le cadre du projet Câble à Haute Bande Centrafrique-Cameroun (CAB) avant 2023.L'état des Installations de Télécommunications en AfriqueL'Economic Community of Central African States (ECCAS) est une organisation régionale qui regroupe 10 pays d'Afrique centrale, visant à renforcer la coopération économique et la solidarité entre ses membres.La question de l'infrastructure des télécommunications dans cette région est cruciale pour le développement économique et la connectivité des pays membres.Malheureusement, la plupart des pays de la ECCAS font face à un déficit en matière d'infrastructure de télécommunications moderne et fiable, ce qui limite leur capacité à intégrer les dernières technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leur développement économique.Les réseaux de télécommunications existants sont souvent inefficaces et sont confrontés à des difficultés d'interconnexion entre les pays membres, ce qui rend difficile la circulation de l'information et la coopération économique.Heureusement, la région a pris des mesures pour remédier à cette situation. En 2019, la Banque africaine de développement et l'Union européenne ont lancé le projet de l'African Backbone Cable System (CAB).Le but de ce projet est d'installer des fibres optiques sur l'axe de connexion entre le Cameroun et le Congo, et de construire un centre de données national.Outre le CAB, de nombreux autres projets ont également été mis en œuvre pour développer les infrastructures de télécommunications dans la région.Par exemple, des centres de formation en technologies numériques ont été créés dans plusieurs pays pour renforcer les compétences de la main-d'œuvre locales, tandis que des initiatives pour améliorer la gouvernance numérique ont été mises en place pour accroître la transparence et la responsabilité.la question de l'infrastructure des télécommunications dans les pays de la ECCAS reste un défi important pour le développement économique de la région.Cependant, les efforts en cours pour renforcer l'infrastructure de télécommunications, tels que le projet CAB, sont de bonnes nouvelles pour les pays membres et peuvent ouvrir la voie à un avenir plus connecté et prospère pour la ECCAS.Pourquoi Les Câbles à Fibres Optiques Sont Si Importants Pour Les TélécommunicationsLes câbles à fibres optiques sont devenus l'un des éléments clés de notre monde moderne connecté. Ils jouent un rôle important dans la transmission de données à haute vitesse à travers le monde entier.Premièrement, il est important de comprendre la composition d'un câble à fibres optiques. Il est constitué de plusieurs fibres optiques, qui sont en réalité de fines tiges de verre ou de plastique capable de transporter des informations à la vitesse de la lumière. Les signaux lumineux sont transmis à travers les fibres grâce à un processus appelé réflexion totale interne.Autour de ces fibres optiques, il y a plusieurs couches de protection, telles que la gaine extérieure en plastique qui protège les fibres des dommages mécaniques. Il y a également une couche de revêtement en aramide qui renforce la gaine extérieure. Certaines câbles ont également des câbles métalliques en acier ou en aluminium pour renforcer leur structure.Le nombre de fibres dans un câble dépend de ses applications. Les câbles pour les réseaux locaux (LAN) peuvent avoir une seule fibre, tandis que les câbles de communication de longue distance peuvent avoir plusieurs dizaines de fibres.Les câbles à fibres optiques doivent être conçus pour résister aux conditions difficiles telles que les variations de température, les intempéries, les conditions de la mer et les incidents de sécurité.Ils peuvent être enterrés directement dans le sol, posés sur le fond de la mer ou fixés aux poteaux de télécommunication pour minimiser les dommages mécaniques.Deuxièmement, les câbles à fibres optiques ont des avantages considérables par rapport aux autres méthodes de transmission de données telles que les câbles en cuivre ou les réseaux sans fil.Ils permettent une transmission plus rapide et plus fiable des données, car les signaux lumineux ne sont pas affectés par les interférences électromagnétiques.Ce qui les rend plus fiables que les câbles en cuivre, qui peuvent être affectés par les interférences.De plus, les câbles à fibres optiques sont très peu sensibles aux erreurs de transmission, ce qui permet de garantir la qualité des données transmises.En plus de la fiabilité, les câbles à fibres optiques offrent également une grande capacité de transmission de données.Les câbles à fibres optiques peuvent transporter des quantités énormes de données à des vitesses élevées, ce qui les rend idéaux pour les applications à grande vitesse, telles que la télévision en haute définition et le streaming de données.De plus, les câbles à fibres optiques ne s'usent pas avec le temps, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications de longue durée.Enfin, les câbles à fibres optiques jouent un rôle important dans le développement des infrastructures de télécommunications des pays. De nombreux gouvernements investissent dans le déploiement de câbles à fibres optiques pour améliorer leurs réseaux de télécommunications.Cela permet à leurs citoyens d'avoir accès à des services de communication de qualité supérieure, tels que l'Internet haut débit, les services de téléphonie mobile de qualité et les services de diffusion en continu.Comment Poser des Câbles à Fibres OptiquesLes câbles à fibres optiques jouent un rôle crucial dans l'infrastructure de télécommunications moderne. La pose de câbles à fibres optiques peut être un processus complexe, mais est nécessaire pour permettre une transmission fiable et rapide de données.Au niveau mondial, la méthode la plus courante de pose de câbles à fibres optiques est la pose sous-marine.La pose de câbles à fibres optiques sous-marins est un processus complexe et délicat qui implique de nombreux défis techniques, économiques et environnementaux.Les câbles sous-marins sont le moyen le plus courant de connecter les réseaux de télécommunications dans le monde entier.Ils jouent un rôle crucial dans la transmission rapide et fiable des données numériques sur de longues distances. Cependant, poser des câbles sous-marins est un défi logistique important qui implique un grand nombre d'études et de planifications préalables.Pour poser un câble à fibre optique sous-marin, il est nécessaire de tenir compte de nombreux facteurs, tels que les conditions météorologiques, les profondeurs d'eau, les fonds marins, les zones de trafic naval et les réglementations environnementales.Il est également important de prendre en compte les éléments potentiellement nocifs pour le câble, tels que les épaves, les champs de mines, les tempêtes sous-marines et les animaux marins.Le processus de pose du câble à fibre optique sous-marin commence généralement par une étude approfondie de la zone où le câble sera posé.Cela implique de collecter des informations sur les fonds marins, les conditions météorologiques, les zones de trafic naval et les réglementations environnementales.Une fois ces informations collectées, il est possible de déterminer les meilleurs chemins pour poser le câble et d'identifier les éléments potentiellement nocifs pour le câble.La pose elle-même est effectuée par des navires spécialisés qui transportent le câble et les équipements de pose nécessaires. Ceux-ci peuvent inclure des équipements de levage, des dispositifs de positionnement sous-marins, des équipements de soutien en mer et des équipements de protection du câble.Une fois que le navire est en place, le câble est déployé en utilisant des équipements spécialisés et est enterré dans le fond marin pour le protéger contre les éléments environnementaux potentiellement nocifs.Une fois posés, les câbles à fibres optiques doivent être testés pour s'assurer de leur fonctionnement optimal. Les tests peuvent inclure la vérification de la qualité de la transmission de la lumière à travers les fibres, ainsi que l'isolation des câbles pour éviter les interférences électromagnétiques.Le processus de pose de câbles à fibres optiques sous-marins est coûteux et complexe, mais il est nécessaire pour permettre à l'infrastructure mondiale des télécommunications de fonctionner de manière fiable.Les câbles sous-marins sont le moyen le plus courant de connecter les réseaux de télécommunications dans le monde entier, et ils jouent un rôle crucial dans la transmission rapide et fiable des données numériquesEn suivant le développement du projet CAB, nous pouvons voir comment la mise en place de câbles à fibres optiques peut aider à développer l'économie numérique dans la région.Les câbles permettent la transmission rapide de données entre les pays, ce qui peut stimuler la croissance économique en facilitant les échanges commerciaux et les investissements.De plus, en fournissant une connectivité de qualité, les câbles peuvent également aider à développer les services en ligne, tels que l'e-gouvernement, qui peuvent améliorer la vie des citoyens.

