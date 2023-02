Le Conseil mondial d’optométrie et Alcon organisent un webinaire dédié à la prise en charge de la sécheresse oculaire

Dry Eye Disease Management Webinar Registration Banner World Council of Optometry

Les inscriptions sont à présent ouvertes pour cet événement en ligne gratuit prévu le 14 mars

ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, February 7, 2023 / EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (World Council of Optometry, WCO) et Alcon lancent officiellement leur campagne d’inscription pour le webinaire « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 3 : Prise en charge », le troisième d’une série de conférences internationales gratuites visant à mieux comprendre cette pathologie. Les approches pour la prise en charge de la sécheresse oculaire varient : le webinaire du 14 mars reviendra sur l’importance d’adopter une démarche rigoureuse et méthodique pour choisir celle qui convient le mieux. Cet événement sera animé par le professeur Lyndon Jones, accompagné pour l’occasion des professeurs Jennifer Craig et James Wolffsohn. Lors de ce webinaire, le corps enseignant expliquera comment adapter les stratégies de prise en charge en se basant sur une compréhension approfondie des facteurs d’atténuation et des mesures recueillies auprès des patients.La présentation sera suivie d’une séance de questions-réponses, l’occasion pour les participants de s’entretenir de manière privilégiée avec des experts reconnus. Inscrivez-vous sur https://bit.ly/DryEyeManagement Le professeur Jones explique : « Fait surprenant, 20 à 25 % des patients qui consultent un optométriste sont atteints de sécheresse oculaire. Mon principal conseil aux praticiens est de ne pas avoir peur de cette pathologie. C’est une maladie très courante, et sa prise en charge reste accessible. L’éducation est l’une des interventions les plus simples et efficaces. Ce webinaire est idéal pour découvrir ou approfondir le thème de la prise en charge de la sécheresse oculaire. »Le webinaire « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 3 : Prise en charge », qui comprendra un moment d’échange en direct entre spécialistes et participants, sera présenté de manière indépendante le mardi 14 mars dans trois fuseaux horaires :17 h 00 HKT/SST = Hong Kong/Singapour18 h 00 CET = Europe centrale18 h 00 PST = Heure du PacifiqueLes participants peuvent choisir la session qui les intéresse en s’inscrivant sur https://bit.ly/DryEyeManagement Les deux premiers webinaires de la série, « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 1 : Atténuation » et « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 2 : Mesures », sont à présent disponibles sur demande sur dryeye.worldcouncilofoptometry.info. Le site internet propose également des outils et des ressources à disposition immédiate des professionnels de la vue, basés sur les trois notions clés que sont l’atténuation, la mesure et la prise en charge de la pathologie. Le webinaire « Pleins feux sur la sécheresse oculaire 3 : Prise en charge » du 14 mars sera également disponible sur demande après l’événement. Les inscriptions pour le quatrième webinaire de la série « Pleins feux sur la sécheresse oculaire », « Roue de la sécheresse oculaire » (9 mai), ouvriront dans les mois à venir.Le WCO et Alcon se sont associés pour mettre sur pied ce programme de formation sur la sécheresse oculaire. L’objectif : aider les optométristes à mieux comprendre cette pathologie et leur fournir des ressources pour assurer sa prise en charge. La sécheresse oculaire est une affection chronique et douloureuse. Environ 1,4 milliard de personnes présentent des symptômes de sécheresse oculaire dans le monde. L’augmentation de la fréquence de cette affection est liée à des facteurs importants tels que l’utilisation croissante de la technologie, des déclencheurs environnementaux et le vieillissement de la population. Le programme de formation réunit des experts de renommée mondiale qui souhaitent partager les dernières données et avancées scientifiques sur la sécheresse oculaire avec l’ensemble de la communauté des optométristes.À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d’accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l’éducation, l’élaboration de politiques et l’action humanitaire. Pour en savoir plus, consultez www.worldcouncilofoptometry.info ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.À propos d’AlconAlcon aide les gens à voir le monde dans toute sa splendeur. En tant que leader mondial des soins ophtalmologiques, fort d’un héritage de plus de 75 ans, nous offrons la plus large gamme de produits visant à améliorer la vue et la vie des gens. Nos produits chirurgicaux et de soins de la vue changent chaque année la vie de plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays et souffrant de maladies comme la cataracte, le glaucome, les maladies de la rétine et les défauts de réfraction. Nos plus de 24 000 collaborateurs améliorent la qualité de vie grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes qui favorisent l’accès à des soins oculaires de qualité. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.alcon.com