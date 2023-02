Mosaic acquiert 15,370 hectares (290 claims) dans la ceinture de lithium de la Baie James

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou “La Société”) est heureuse d’annoncer l’ajout de 290 claims d’une superficie de 15,370 hectares formant le projet Mirabelli SM à son portefeuille de projets miniers centrés sur le lithium dans la région de la Baie James.

Localisé à environ 15 km au sud de la municipalité de Eastmain, Mirabelli SM est accessible par la route principale traversant la partie nord-est de la propriété et se situe à l’ouest du projet de James Bay Lithium de Allkem (Galaxy Lithium Canada).

« Avec Pluton SM et Lithium SM, le projet Mirabelli SM, par son potentiel et sa localisation, fera partie de nos projets ciblés pour les travaux d’exploration en 2023. Nous sommes confiants de trouver de nouvelles indications quant à la présence de lithium dans ce secteur de la Baie James. Mirabelli SM se situe dans un environnement favorable contenant déjà des indicateurs intéressants pour la présence de lithium dans les nombreuses pegmatites déjà répertoriées par le MERN » de mentionner Jonathan Hamel, président et chef de la direction de Mosaic.

Cette propriété a été acquise par jalonnement pour son potentiel à receler du lithium. Rien n’indique pour l’instant la présence de spodumène sur ces claims mais différentes formations géologiques comprenant plusieurs lambeaux de roches vertes, de vastes granites, de granodiorites et de paragneiss à grenat recoupés par plusieurs pegmatites roses ou blanches contenant souvent de la biotite et de la muscovite, peuvent indiquer la présence de ce minéral. La présence de sillimanite, de béryl, de grenat et de tourmaline renforcit aussi cette possibilité.

Le gisement James Bay Lithium détenu par Allkem se situe plus à l’est au contact de paragneiss à grenat avec des basaltes amphibolitisés dans ce que l’on appelle le Complexe de Jolicoeur. Mirabelli SM se trouve également dans le Complexe de Jolicoeur avec des paragneiss à grenat et sillimanite au contact de basalte amphibolitisés.

Selon le MERN, il est également mentionné que des injections sous forme de dykes ou de masses intrusives recoupent ces paragneiss à grenat et sillimanite et que certaines pegmatites blanches injectées dans la séquence sédimentaire du Complexe de Jolicoeur sont associées à l’apparition de la sillimanite, comme c’est le cas pour la Suite de Causabiscau, dans laquelle on retrouve plusieurs pegmatites à spodumène.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de La Société d’acquérir un nombre important de propriétés minières ayant un potentiel géologique favorable à la présence de pegmatites à spodumène et autres minéraux stratégiques. Avec cette nouvelle acquisition, la société détient maintenant 1,074 claims miniers d’une superficie totale d’environ 57,500 hectares se situant pour la plupart dans le secteur de la Baie James (Jamésie).

La direction de la société demeure ouverte à acquérir d’autres projets jugés favorables.

Pike Nickel – Gaboury

La direction de la Société aimerait aussi rappeler qu’un programme de forage est présentement en cours sur l’indice de nickel Pike Ouest.

Ce programme de quatre forages totalisant environ 1,200 mètres ciblera des charnières de plis ainsi que la continuité en profondeur du forage GA-21-07 lequel avait révélé une teneur de 0,35% Nickel sur une épaisseur de 121,5 mètres. Les zones de plissement de l’unité ultramafique ont été définies à partir du levé magnétique de surface et de l’inversion 3D.

La zone Pike Ouest, découverte suivant un programme de forage en 2021, demeure très intéressante tant par la puissance des zones nickélifères intersectées que par ses teneurs significatives. La zone Pike Centre, découverte en 2010 et située à environ 1,5 km à l’est, démontre également une présence importante en nickel (GA-21-01 : 0.21% Ni sur 112.9 m incluant 0.25% Ni sur 70,9 m). Le forage GA-21-06, localisée à environ 2,5 km à l’est de Pike Centre, a recoupé une zone nickélifère de moindre importance (0.11% Ni sur 59 m) pouvant être la continuité de la zone principale. Toutefois, cette section d’ultramafique qui est d’une longueur de plus de 8 km associée à une anomalie magnétique de forte intensité, n’a fait l’objet que d’un seul sondage. D’autres forages seront donc nécessaires pour bien évaluer ce secteur de l’anomalie magnétique. Notez également qu’une nouvelle zone aurifère avait été détectée dans ce même forage. Le corridor nickélifère regroupant les trois indices Pike (Ouest-Centre et Est) a été retracé par forage sur plus de 5 km jusqu’à maintenant.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue indépendant et personne qualifiée selon la norme 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux tels que le Nickel et le Lithium sur le territoire de la province de Québec.

