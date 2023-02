Mediaocean annonce le renouvellement d'un partenariat international sur sept ans avec Publicis Groupe

Mediaocean va fournir à Publicis les meilleures technologies publicitaires omnicanales au service des annonceurs de son portefeuille, à l’échelle mondiale.

/EIN News/ -- NEW YORK, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean, plateforme stratégique dans le domaine de la publicité omnicanale, a annoncé aujourd'hui une expansion de partenariat d'une durée de sept ans avec le Groupe Publicis. Cette collaboration internationale étend et renforce la relation existante entre les 2 sociétés. Mediaocean fournira diverses technologies publicitaires, ainsi que d'autres services, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, avec l'option d'inclure d'autres marchés en Europe et en Asie.

L'accord comprend un partenariat sur l'adserving principal (PAS), l'optimisation dynamique de la création (DCO), l'adserving vidéo (avec CTV-OTT) incluant les capacités de mesure du produit Flashtalking, dédié aux agences du Groupe Publicis et de son portefeuille de clients.

En complément, l’accord inclut des dispositions concernant l'utilisation de la solution Scope de Mediaocean, plateforme d’optimisation des réseaux sociaux, comme Meta (Facebook, Instagram), LinkedIn, Pinterest, Twitter, TikTok et Snap.

« Vu à quel point nos deux entreprises s'engagent dans l'omnicanal, du point de vue de l'infrastructure comme de celui de l'innovation, l'approfondissement de ce partenariat avec Publicis constitue une étape cruciale pour nous », a déclaré Bill Wise, co-fondateur et PDG de Mediaocean. « Il s'agit de publicité à grande échelle, visant à atteindre les consommateurs aujourd'hui comme à l'avenir. »

« Après de nombreuses années de collaboration fructueuse, nous nous réjouissons de débuter ce nouveau chapitre entre le Groupe Publicis et Mediaocean », a commenté Stephanie Dorman, Chief Customer Officer chez Mediaocean. « Cette transaction ouvre la voie à une collaboration efficace entre les équipes, soutenues par la technologie. Tout le monde est gagnant, en particulier nos clients communs localement et à travers le monde. »

À propos de Mediaocean

Mediaocean alimente l'avenir de l'écosystème publicitaire avec des solutions technologiques qui permettent aux marques et aux agences d'offrir des expériences percutantes de marketing omnicanal. Avec plus de 200 milliards de dollars de dépenses annualisées en médias gérées via son logiciel, Mediaocean emploie l'IA et l'apprentissage automatique pour contrôler les investissements dans les médias et optimiser les résultats commerciaux. L'infrastructure et les outils de technologie publicitaires de la société soutiennent les campagnes, de la planification, l'achat, l'adserving et la personnalisation créative à l'analyse, l'optimisation, aux factures et aux paiements. Mediaocean emploie 1 600 personnes dans 30 bureaux à travers le monde et aide plus de 100 000 personnes qui utilisent ses produits. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.mediaocean.com.

À propos de Publicis Groupe

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est positionné à chaque étape de la chaîne de valeur, du conseil à l'exécution, combinant la transformation du marketing à la transformation commerciale numérique. Publicis Groupe est un partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour améliorer la personnalisation à l'échelle. Le Groupe se fonde sur une expertise concentrée dans quatre activités principales : Communication, Médias, Données et Technologie. À travers une organisation fluide et unifiée, ses clients disposent d'un accès facilité à toute son expertise sur chaque marché. Présent dans plus de 100 pays, Publicis Groupe emploie environ 96 000 professionnels.