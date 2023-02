DNV OFERECE VERIFICAÇÃO LIXO ZERO QUE PERMITE AS EMPRESAS DEMONSTRAREM A DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

/EIN News/ -- SÃO PAULO, Brazil, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- É cada vez maior a preocupação das empresas com a gestão correta dos seus resíduos sólidos. Ao mesmo tempo, verificar essa correta destinação de resíduos ainda é um desafio. Para suprir essa necessidade do mercado, a DNV está oferecendo a Verificação Lixo Zero, em parceria com a Co.circular, empresa responsável pelo Instituto Lixo Zero Brasil e que possui a exclusividade da metodologia validada pela Zero Waste International Alliance (Aliança Internacional Lixo Zero) no Brasil. A Verificação Lixo Zero conta com diversos pré-requisitos estabelecidos de forma internacional, atende aos mais exigentes protocolos, e tem como principal objetivo atestar a correta gestão de resíduos sólidos aplicada de acordo com metodologia Lixo Zero.



"Nossa parceria com a Co.circular está nos permitindo oferecer às empresas da América do Sul uma estrutura para verificar seus esforços de redução de resíduos sólidos", afirma David Tellez, Líder Regional América da DNV Supply Chain & Product Assurance. "A verificação demonstra ao mercado que a empresa utiliza as melhores práticas reconhecidas internacionalmente no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos."

Durante o processo de verificação diversos aspectos são analizados e as empresas participantes que atingirem a meta mínima de 90% de resíduos encaminhados corretamente conquistam o Certificado Lixo Zero. As empresas que obtiverem índice entre 50% e 89,9% de destinação correta recebem o Selo Rumo ao Lixo Zero. As que obtiverem menos de 50% de destinação correta assinam o Compromisso com o Lixo Zero, uma opção para as empresas que estão iniciando sua jornada e que representa um compromisso com os funcionários, colaboradores, clientes e com a sociedade, que a empresa continuará trabalhando para melhorar e se tornar uma empresa Lixo Zero em um prazo determinado. Além disso, todas as empresas participantes recebem um relatório de avaliação para ajudar a mover e aumentar o nível de desempenho da empresa, e de um atestado refletindo o nível de desempenho do cliente.

De acordo com a Gerente de Risco e Sustentabilidade da DNV, Caroline Passuello, a verificação é importante para as empresas terem um panorama da sua atuação. “Realizar uma verificação sobre destinação de resíduos sólidos, independente do nível de aderência encontrado em relação às melhores práticas, mostra que a empresa está comprometida a obter uma fotografia de sua atuação e identificar possíveis gaps. É a partir desse olhar isento que a DNV pode apoiar as organizações para que evoluam na jornada ESG”, ressaltou.

Etapas da verificação

No processo de verificação são observados alguns requisitos, como: documentação legal básica, logística reversa, políticas lixo zero, redução, inovação, reuso, gerenciamento de resíduos orgânicos, controle e monitoramento, entre outros.

A verificação dessses requisitos acontece em três principais etapas:

Validação do descarte correto de resíduos sólidos nas empresas, através da verificação de porcentagem de desvio de aterro e incineração, além de outros critérios.

Ajuda as empresas para demonstração do desempenho em descarte de resíduos sólidos para diversos stakeholders.

Demonstração do desempenho através de atestado digital, possível de ser compartilhado em diversos meios eletrônicos e físicos.



De acordo com o Diretor do Instituto Lixo Zero Brasil, Mateus Peçanha, as empresas podem se beneficiar da verificação de diversas formas. “Entre os principais benefícios para as empresas que conquistam a certificação estão a verificação da prática ESG, a diferenciação no mercado em relação aos concorrentes, o marketing verde e a demonstração da preocupação da empresa com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável”, enfatizou Peçanha.

Sobre a Co.circular

A Co.circular uma empresa que busca, por meio da metodologia Lixo Zero, trazer conceitos inovadores para a gestão empresarial de resíduos sólidos, aplicando ferramentas de impacto social, ambiental e econômico. A empresa é a única homologada no Brasil pela Zero Waste International Alliance (Aliança Internacional Lixo Zero) para operar e gerenciar a Certificação Lixo Zero.

Sobre a DNV

A DNV é uma provedora independente de garantia e gerenciamento de riscos, operando em mais de 100 países. Por meio de sua ampla experiência e profundo conhecimento, a DNV promove a segurança e o desempenho sustentável, define os padrões do setor e inspira e cria soluções.

Seja avaliando um novo projeto de navio, qualificando a tecnologia para um parque eólico flutuante, analisando dados de sensores de um gasoduto ou certificando a cadeia de suprimentos de uma empresa de alimentos, a DNV permite que seus clientes e suas partes interessadas gerenciem a complexidade tecnológica e regulatória com confiança.

Impulsionada por seu propósito, proteger a vida, a propriedade e o meio ambiente, a DNV ajuda seus clientes a aproveitar as oportunidades e enfrentar os riscos decorrentes das transformações globais. A DNV é uma voz confiável para muitas das empresas mais bem-sucedidas e com visão de futuro do mundo.

Para mais informações acesse: Lixo Zero (dnv.com.br)

