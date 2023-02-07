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Senate Floor Calendar: Tuesday, February 7, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
7TH LEGISLATIVE DAY
Tuesday, February 7, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 6/ec     HERMITS PEAK-CALF CANYON FIRE RECOVERY FUNDS     (CAMPOS /CASTELLANO)
(2) SENATE BILL 71/a/ec     ORGAN DONATION DISCRIMINATION/ SJC AMENDED     (BRANDT/JONES)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 31     GUARDIANSHIP CHANGES (DUHIGG/LOPEZ)
(4) SENATE BILL 29     MEDICAL AND GERIATRIC PAROLE     (O’NEILL)
(5) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 1     REGIONAL WATER SYSTEM RESILIENCY     (WIRTH/STEFANICS)
(6) SENATE BILL 47/a     DRIVER=S LICENSE SUSPENSION PENALTIES/ SJC AMENDED     (WIRTH/CHANDLER)
(7) SENATE BILL 44     PROHIBIT FIREARMS AT POLLING PLACES     (WIRTH)

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3      LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN RECOGNITION      (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL EDUCATION     (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 2      “PB&J DAY”      (PADILLA/ORTIZ y PINO)
(4) SENATE MEMORIAL 3      “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”      (NEVILLE)
(5) SENATE MEMORIAL 9      “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR”     (MUÑOZ)
(6) SENATE MEMORIAL 10     NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHERS DAY     (JARAMILLO)
(7) SENATE MEMORIAL 15     LOREN & BARBARA NELSON, RECOGNITION     (HEMPHILL)
(8) SENATE MEMORIAL 17     “EARTH CITIZENS DAY”     (RODRIGUEZ)
(9) SENATE MEMORIAL 21     “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING ASSOC. DAY” (BRANDT)
(10) SENATE MEMORIAL 22     “NEW MEXICO MESA DAY”     (CAMPOS)
(11) SENATE MEMORIAL 24     “FFA DAY’     (DIAMOND)
(12) SENATE MEMORIAL 25     “JAG-NM DAY”     (TALLMAN)
(13) SENATE MEMORIAL 26     “NMSU AGGIES FOOTBALL TEAM DAY”     (MUÑOZ)
(14) SENATE MEMORIAL 28     “SENATOR JOHN PINTO DAY” (PINTO)
(15) SENATE MEMORIAL 31     NM SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER NETWORK     (CAMPOS)
(16) SENATE MEMORIAL 32     “NM ATHLETIC TRAINER DAY”     (HEMPHILL)

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