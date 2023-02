PHILIPPINES, February 7 - Press Release

February 7, 2023 Cayetanos 'overwhelmed' by strong support for CIA with BA's pilot episode Senators Alan Peter and Pia Cayetano on Tuesday expressed gratitude for the strong support shown by the public for the premiere episode of the "Cayetano in Action with Boy Abunda" (CIA with BA) which premiered on February 5, 2023. CIA with BA is a late-night public service program airing Sundays on GMA 7 in which the Cayetano siblings serve as on-air legal advisers for two parties arguing over matters related to family, finance, and other topics usually brought before barangay justice officials. "We are humbled by the reception of our kababayans given our little contribution to help those who need legally-informed decisions. We are overwhelmed by all the support," Senator Alan said on February 7, 2023. "Patuloy niyo po sanang suportahan ang aming hangaring matulungan at ma-inform ang ating mga kababayang walang kakayanang humingi ng tulong sa mga tunay na may alam sa batas," he added. On the program's premiere episode, the Cayetanos - both lawyers and legislators - helped resolve a dispute between a wife and her niece, with the former accusing the latter of having an affair with and receiving financial support from her husband. The Cayetanos also enlightened a mother who was having conflicted feelings about her husband's inclination to prioritize the financial need of his brother in need of regular dialysis. The show's positive welcome was reflected in the comments from netizens on the official social media accounts of the program. "Heto mas OK 'to, mga tunay na abogado. 'Di tulad n'ung [iba] puro journalist na feeling abogado," a Youtube user said. "Ang ganda ng paliwanag. Talagang may aral at matututunan," a netizen also wrote. "Keep up the good work!" another Facebook user said. Cayetano vowed to deliver more informative and inspiring episodes in the coming Sundays, saying it is the continuation of the legacy of their father, the late Senator Rene Cayetano, who also brought free legal advice to the public through the program "Compañero y Compañera" from 1997 to 2001. "Ang gusto namin ni Ate Pia at Tito Boy ay talagang mailapit sa inyo ang batas, malaman ninyo ang inyong mga karapatan, at matuto sa makukulay na kwento ng ating mga kababayan," he said. Magkapatid na Cayetano, nagpasalamat sa malakas na suporta para sa unang episode ng CA with BIA Nagpahayag ng pasasalamat sina Senador Alan Peter at Pia Cayetano nitong Martes para sa malakas na suportang ipinakita ng publiko sa unang episode ng "Cayetano in Action with Boy Abunda" (CIA with BA) na ipinalabas nitong February 5, 2023. Ang CIA with BA ang pinakabagong public service program na mapapanood sa GMA 7 tuwing Linggo ng gabi, kung saan nagbibigay ng libreng payong legal ang magkapatid na Cayetano sa mga indibidwal o pamilyang may alitan. "We are humbled by the reception of our kababayans given our little contribution to help those who need legally-informed decisions. We are overwhelmed by all the support," pahayag ni Cayetano nitong February 7, 2023. "Patuloy niyo po sanang suportahan ang aming hangaring matulungan at ma-inform ang ating mga kababayang walang kakayanang humingi ng tulong sa mga tunay na may alam sa batas," dagdag niya. Noong premiere episode ng programa, nagbigay ng legal at emosyonal na payo ang magkapatid sa isang pamilyang nag-aaway dahil sa pakikiapid umano ng pamangkin ng isang ginang sa kanyang asawa. Pinayuhan din ng magkapatid na Cayetano ang isang nanay na may sama ng loob sa asawang inuuna raw ang pinansyal na pangangailangan ng kapatid nitong nagda-dialysis. Maganda ang naging pagtanggap ng mga netizen sa programa, tulad ng isang YouTube user na nagsabing, "Heto mas OK 'to, mga tunay na abogado. 'Di tulad n'ung [iba] puro journalist na feeling abogado." "Ang ganda ng paliwanag. Talagang may aral at matututunan," sabi ng isa pang netizen. "Keep up the good work!" sabi naman ng isang Facebook user. Wika ni Senador Alan, sisiguraduhin nilang ang mga susunod pang episode ay kapupulutan din ng aral at inspirasyon ng mga manunuod. Ang programa ay pagpapatuloy na rin sa nasimulan ng kanilang namapayapang ama na si Senator Rene Cayetano na nagbigay din ng libreng payong legal sa publiko sa pamamagitan ng kanyang programang "Compañero y Compañera" noong 1997-2001. "Ang gusto namin ni Ate Pia at Tito Boy ay talagang mailapit sa inyo ang batas, malaman ninyo ang inyong mga karapatan, at matuto sa makukulay na kwento ng ating mga kababayan," pahayag ni Cayetano.