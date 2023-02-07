Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group完成對總部位於德國武爾岑的Cryotec Anlagenbau GmbH的收購

/EIN News/ -- 加州特曼庫拉, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group（「集團」）以金額未披露的代價完成對總部位於德國薩克森州武爾岑的Cryotec Anlagenbau GmbH（「Cryotec」）的收購，集團隸屬Nikkiso Co., Ltd（日本），在Cryogenic Industries, Inc.（美國）旗下運營。



作為一家全球性的工廠工程和建設公司，Cryotec提供橇裝/集裝箱空氣分離和液化工廠的規劃、項目管理、製造和工程服務，並為客戶提供量身定制的二氧化碳技術解決方案。

Cryotec將作為集團有限公司設施的一部分運營，總部位於德國萊茵河畔的紐恩堡。

集團由六大職能業務部門組成：低溫泵、熱交換器系統、流程系統、燃料和解決方案、能源基礎設施和戰略項目，以及服務。Cryotec將作為Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group的歐洲能力和生產中心。

「Nikkiso將在全球推廣和銷售旨在減少和回收二氧化碳排放的Cryotec智能封裝解決方案，並進一步支持集團的可持續發展目標。Cryotec將可充分利用Nikkiso Group在加州以及其他地方開發的創新技術，並為德國和歐洲的LH2（液氫）、LNG（液化天然氣）、氨和低溫儲能應用提供本地化的封裝、解決方案和站點。我們將透過劃撥資源，增加在薩克森州的製造和組裝活動，並為德國和全球市場提供Cryotec解決方案，全力支持Cryotec的發展」，Cryogenic Industries CEO兼集團總裁Peter Wagner表示。

薩克森州州長Michael Kretschmer表示：「Nikkiso對Cryotec Anlagenbau的收購可加強武爾岑傳統撒克遜公司的國際化。Nikkiso在可再生能源、氫氣和能源儲存方面擁有豐富的全球運營經驗。可再生能源和綠色氫氣在薩克森州實現能源和氣候目標方面發揮著關鍵作用。薩克森自由州現已成為氫技術研究和應用的樞紐之地。我很高興Nikkiso能夠在未來為薩克森貢獻自己的專業知識。」

「Nikkiso將能夠協助該項目的實現，以及歐洲市場液氫和液化天然氣加氣站的供應和服務」，歐洲副總裁Ole Jensen表示。「此次收購彰顯出我們對歐盟到2050年實現氣候中和目標的承諾和支持。」

收購於2023年2月3日生效。

關於Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group隸屬Nikkiso Co., Ltd（日本）工業分部。在美國，集團在Cryogenic Industries, Inc.（Nikkiso Co., Ltd.旗下公司）旗下運營。集團成員公司製造與維修工程低溫氣體處理設備（泵、透平膨脹機、熱交換器等）以及用於工業氣體、液化天然氣(LNG)、液化氫(LH2)以及廢熱回收有機朗肯循環的工藝裝置。Cryogenic Industries成立於50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和Cryoquip的母公司，亦是一個由約20個營運實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽www.nikkisoCEIG.com及www.nikkiso.com。

傳媒聯絡人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com





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