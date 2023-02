Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group finalise l'acquisition de Cryotec Anlagenbau GmbH, à Wurzen, en Allemagne

/EIN News/ -- TEMECULA, Californie, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie de Nikkiso Co., Ltd (Japon), opérant sous Cryogenic Industries, Inc. (État-Unis d'Amérique), a finalisé l'acquisition de la société Cryotec Anlagenbau GmbH (Cryotec), située à Wurzen, Saxe, Allemagne. Le montant n'a pas été divulgué.



Société opérant dans l'ingénierie et la construction d'installations à l'échelle mondiale, Cryotec fournit des services de planification, gestion de projets, fabrication et ingénierie d'installations de liquéfaction et de séparation de l'air conteneurisées/montées sur plateforme, ainsi que des technologies axées sur le CO2 offrant des solutions personnalisées à ses clients.

Cryotec opèrera dans le cadre de l'installation GmbH du Groupe, basée à Neuchâtel-sur-le-Rhin, en Allemagne.

Le Groupe se compose de six unités commerciales fonctionnelles : Pompes cryogéniques, Systèmes d'échangeur de chaleur, Systèmes de processus, Ravitaillement et Solutions, Infrastructure énergétique et Service et projets stratégiques. Cryotec fera office de centre de compétence et de production de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group en Europe.

« Nikkiso fera la promotion et la vente à l'échelle mondiale des solutions packagées intelligentes de Cryotec, qui réduisent et récupèrent les émissions de dioxyde de carbone et soutiennent davantage les objectifs de durabilité du Groupe. Cryotec disposera d'un accès complet aux technologies innovantes développées en Californie et ailleurs dans le Groupe Nikkiso et proposera des packages, des solutions et des stations localisés pour le LH2 (hydrogène liquide), le GNL (gaz naturel liquéfié), l'ammoniac et les applications de stockage d'énergie cryogénique en Allemagne et en Europe. Nous soutiendrons la croissance de Cryotec, en ajoutant des ressources et en accroissant nos activités de fabrication et d'assemblage en Saxe et en apportant des solutions Cryotec à l'Allemagne et au marché mondial », a déclaré Peter Wagner, PDG de Cryogenic Industries et président du Groupe.

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a déclaré : « L'acquisition de Cryotec Anlagenbau par Nikkiso renforce l'internationalisation d'une société traditionnelle de Wurzen, en Saxe. Nikkiso détient une expérience mondiale dans l'énergie renouvelable, l'hydrogène et le stockage d'énergie. Les énergies renouvelables et l'hydrogène vert jouent un rôle prédominant pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques en Saxe. L'État libre de Saxe est déjà un lieu important pour la recherche et l'application des technologies de l'hydrogène. Je suis ravi que Nikkiso apporte à l'avenir son expertise à la Saxe. »

« Nikkiso sera en mesure d'aider à la réalisation du projet ainsi qu'à la fourniture et à l'entretien de stations de remplissage d'hydrogène liquide et de GNL sur le marché européen », selon Ole Jensen, vice-président, Europe. « Cette acquisition représente notre engagement et notre soutien envers les objectifs de l'Union européenne pour devenir climatiquement neutres d'ici 2050. »

L'acquisition est entrée en vigueur le 3 février 2023.

À PROPOS DE Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group fait partie de la division industrielle de Nikkiso Co., Ltd. Japon. Le Groupe opère aux États-Unis, sous Cryogenic Industries, Inc. (un membre de Nikkiso Co., Ltd.). Les entreprises membres du Groupe fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbo-détendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.NikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com.

Contact auprès des médias :

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com





Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5818ee3c-2c93-4ad0-b03b-a87bda21cfce