Technicolor Creative Studios : Renforcement de l'équipe de direction et du Conseil d’administration - Discussions constructives avec les créanciers et les actionnaires - Point sur l’activité

Renforcement de l'équipe de direction et du Conseil d’administration

Discussions constructives avec les créanciers et les actionnaires

Point sur l’activité

PARIS (FRANCE), 7 février 2023 – Suite aux annonces des 15 et 30 novembre 2022, le Conseil d'administration de Technicolor Creative Studios (Euronext Paris : TCHCS) (le « Groupe ») a mandaté des conseils externes pour effectuer une revue indépendante des activités du Groupe, afin d'identifier les axes d’améliorations opérationnelles, organisationnelles et financières. Cet audit a permis au Groupe de définir une nouvelle série d'actions de relance, dans la continuité du plan Re*Imagined annoncé en novembre.

En conséquence, tout en continuant à livrer des projets de grande qualité à ses clients et afin d'accélérer la transformation du Groupe, le Conseil d'administration de Technicolor Creative Studios annonce la nomination immédiate de Caroline Parot au poste de Directrice générale par intérim, en charge de l’accélération de la transformation du Groupe à l’échelle mondiale, et de la mise en œuvre d'un programme d'amélioration opérationnelle. Caroline Parot travaillera en étroite collaboration avec Christian Roberton qui, en tant que Directeur général adjoint, sera entièrement mobilisé pour les clients, la réalisation de leurs projets et pour les talents.

Parallèlement, le Groupe travaille activement à des discussions constructives avec ses principaux créanciers et certains actionnaires clés, afin de réajuster sa dette et sa structure capitalistique, pour répondre à ses besoins de liquidité à partir du deuxième trimestre 2023.

La direction et le Conseil d'administration du Groupe sont pleinement engagés à protéger les intérêts de ses clients, talents et parties prenantes.

Nomination de Caroline Parot en qualité de Directrice générale par intérim, en charge d’accélérer la transformation de Technicolor Creative Studios, aux côtés de Christian Roberton, Directeur général adjoint, entièrement dédié aux clients, à la réalisation de leurs projets et aux talents.





Dans le prolongement de sa nomination en tant que Senior Advisor du Groupe annoncée le 30 novembre 2022, Caroline Parot a accompagné Technicolor Creative Studios dans la définition et le déploiement d’une série d’actions de relance. Précédemment Directrice générale d'Europcar Mobility Group SA et après avoir travaillé pendant 6 ans chez Technicolor SA, elle apporte son expérience en matière de gestion d'une grande entreprise internationale qui place le client au cœur de sa stratégie.

Annonçant cette nomination, Anne Bouverot, Présidente du Conseil d’administration de Technicolor Creative Studios, déclare : « Caroline possède toutes les qualités requises pour diriger Technicolor Creative Studios et conduire la mise en œuvre de son plan de transformation. Son expérience antérieure sera déterminante pour mieux positionner le Groupe afin d’améliorer la rentabilité et saisir les opportunités de croissance du marché. »

Christian Roberton, Directeur général adjoint, déclare : « Je travaille en étroite collaboration avec Caroline depuis plusieurs mois et me réjouis de cette nouvelle structure de direction. Cela me permettra de consacrer l’intégralité de mon temps à nos clients et à nos talents. Main dans la main avec nos équipes, nous nous concentrerons sur la réalisation de projets de haute qualité, tout en résolvant les difficultés opérationnelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. »

Caroline Parot, nouvelle Directrice générale par intérim, déclare : « Je suis fière de contribuer à la transformation de ce Groupe multi-récompensé et de renommée mondiale, en cette période particulièrement difficile. Avec Christian et l'équipe de direction, nous sommes résolument engagés à pleinement satisfaire nos clients. Nous allons accélérer la transformation en nous appuyant sur la plateforme mondiale, unique et intégrée de Technicolor Creative Studios, qui est riche en technologies innovantes et en talents. Les améliorations substantielles qui en découlent permettront de restaurer la rentabilité du Groupe et réaffirmer sa position de leader sur le marché. »

Poursuite du renforcement de l'équipe de direction



Simon Presswell est nommé Directeur des Opérations et sera chargé de superviser la mise en œuvre des actions d'amélioration. Ayant précédemment occupé des postes de direction et d’administrateur au sein d’entreprises du secteur du divertissement et des TMT, il dispose d’une expérience démontrée en matière de transformation et de redressement.



Hugues de Nicolay est nommé Directeur Financier par intérim.



Nouvelles nominations au Conseil d’administration



Angelo Gordon, deuxième plus grand actionnaire de la société et l'un des principaux actionnaires participant aux discussions en cours sur la structure de financement, est nommé censeur au Conseil d'administration.



Guillaume Maucomble, salarié de la société, désigné par le comité social et économique comme administrateur représentant les salariés au Conseil d’Administration.



Discussions constructives en cours avec ses principaux créanciers et certains actionnaires clés



Au cours des dernières semaines, le Groupe a engagé des discussions avec ses principaux créanciers (dont les cinq principaux créanciers qui représentent ensemble plus de 70% de l'encours de la dette) ainsi que certains actionnaires clés pour réajuster sa dette et structure capitalistique, et faire face à ses besoins de liquidité à partir du deuxième trimestre 2023.



Les discussions progressent positivement dans le cadre d'une conciliation amiable et le Groupe vise à les finaliser dans les prochaines semaines. Toutes les options stratégiques conformes à l'intérêt social du Groupe sont à l’étude 1 afin de protéger au mieux les intérêts des clients, talents et parties prenantes.







Les bénéfices des actions déployées depuis le quatrième trimestre 2022 ne devant se matérialiser que progressivement au cours de cette année, les résultats 2022 et 2023 seront encore impactés par les coûts additionnels engagés et restant à engager pour certains projets clients. Le Groupe s’attend désormais à ce que l'EBITDA ajusté2 pour 2022 s’établisse à environ 20 millions d’euros et à ce que l’EBITDA ajusté pour 2023 soit en-dessous de ses précédentes perspectives.





En outre, le Groupe s'attend à ce que 2023 soit une année de transition et a donc décidé de retirer ses perspectives pour 2023 sous réserve d'une évaluation plus approfondie des actions d’amélioration en cours. Le Groupe prévoit un fort rebond en 2024 et un retour à une rentabilité normalisée en 2025.

Le Groupe a connu des défis opérationnels au cours des derniers mois après une année très active. La demande post-Covid a été particulièrement soutenue et MPC a livré 70 grands projets riches en effets spéciaux en 2022.

Parallèlement à cette demande soutenue, Technicolor Creative Studios a dû faire face à une pénurie importante de talents expérimentés qui a entraîné des retards tant sur les projets en cours que sur le démarrage de nouveaux projets, et a mis en évidence la nécessité d'en améliorer la gestion et le suivi pour livrer les projets à temps.

En parallèle de ce manque de ressources, les opérations de The Mill ont été impactées négativement par les réorganisations internes de The Mill et MPC post-Covid.

Mikros Animation et Technicolor Games ont continué à réaliser des performances conformes aux attentes.

Le Groupe s'est concentré sur son programme de relance visant à résoudre ses difficultés opérationnelles



Les revues indépendantes menées par des cabinets de renom permettent d’identifier les points d’amélioration sur les plans financier, de reporting, et opérationnel.



Amélioration continue du suivi des projets en temps réel avec un processus renforcé de gestion. Finalisation de l'évaluation approfondie de l’équipe de direction et progrès significatifs en matière de recrutement de talents clés. Lancement d'un nouveau programme de rétention pour les talents clés.



Les studios continuent d’être reconnus par l’industrie pour ses travaux de haute qualité



MPC a récemment été nommé pour un Oscar (« Meilleurs effets visuels ») pour son travail sur Top Gun : Maverick et a également reçu des nominations aux BAFTA, Emmy, VES et Annie pour des projets tels que : Prehistoric Planet, Pinocchio de Guillermo Del Toro, Finch, Thirteen Lives et Valhalla : Le pont.



The Mill a récemment été salué comme la société de post-production n°1 au Royaume-Uni et en Europe lors des « Immortal Awards » du Little Black Book. En novembre 2022, The Mill a ouvert un nouveau studio VFX à Séoul pour répondre à l'influence croissante de la Corée du Sud sur le marché mondial de la publicité et de l'expérience de marque. Technicolor Games a collaboré à deux des plus grands jeux sportifs mondiaux AAA de l'année, notamment NBA 2K23 et FIFA 23. Parmi les autres sorties majeures des fêtes de fin d’année figurent: Tom Clancy's Rainbow 6, WWE 2K22, NHL 23, Madden 23, Gotham Knights, High on Life. Mikros Animation s'est associé à Nickelodeon pour le film Bob l’éponge, le film : Eponge en eaux troubles, qui a été diffusé pour la première fois aux États-Unis à l’occasion de Thanksgiving. Le studio a connu sa meilleure année à ce jour pour les sorties de série animée, notamment Star Trek Prodigy 2, Dragon: The Nine Realms et Croods: Family Tree.



Calendrier financier indicatif

Résultats annuels 2022 8 mars 2023

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor et Technicolor Creative Studios auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le prospectus préparé par Technicolor Creative Studios relatif à l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris dans le cadre du projet de distribution de 65 % des actions Technicolor Creative Studios par TSA à ses actionnaires, approuvé par l’AMF en date du 1er août 2022 sous le numéro 22-331, est disponible sans frais et sur simple demande au siège social de la société, 8-10 rue du Renard, 75004 Paris, France, ou sur les sites internet de l’AMF (https://www.amf-france.org) et de Technicolor Creative Studios (https://www.technicolorcreative.com/investors/).

A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché régulé d’Euronext Paris (symbole : TCHCS)

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d'idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.

Nos équipes internationales d'artistes et d’experts en technologies s'associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l'animation, des jeux vidéo, de l'expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l'art universel de la narration aux publics du monde entier.

www.technicolorcreative.com

Relations investisseurs :

Alexandra Fichelson : alexandra.fichelson@technicolor.com

Presse :

Image 7 : Technicolorcreative@image7.fr

1 Les conversions de dettes en capital, de l’argent frais sous forme de dette et/ou l'injection de capital font partie des options qui sont examinées. La mise en œuvre de ces options pourrait avoir un impact significatif sur la structure de capital du Groupe.

2 L’EBITDA ajusté après loyers correspond à l’EBITA ajusté après loyers auquel sont rajoutés les amortissements et dépréciations, hors amortissement des coûts informatiques basés sur l'utilisation, amortissement des actifs relatifs aux loyers opérationnels et amortissement des incorporels issus d'acquisitions ou de cessions (PPA) et les éléments du compte de résultat sans impact sur la trésorerie comme les plans d’attributions d’actions dénoués en instruments de capitaux propres.

