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Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики

Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики

06/02/2023

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6 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Туркменистана выразил слова сочувствия и поддержки своему турецкому коллеге в связи с разрушительным землетрясением в Турции, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и увечья.

Р.Мередов просил передать глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики

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