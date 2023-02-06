Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики
Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики
06/02/2023
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6 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.
В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Туркменистана выразил слова сочувствия и поддержки своему турецкому коллеге в связи с разрушительным землетрясением в Турции, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и увечья.
Р.Мередов просил передать глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.