ŞİŞECAM STEIGERT SEINEN UMSATZ AUF 95.3 MILLIARDEN TRY IM JAHR 2022

İSTANBUL, TURKIYE, February 6, 2023 /EINPresswire.com/ -- Das vom weltbekannten Staatsmann Atatürk gegründete Unternehmen Şişecam, ein Global Player in der Glas- und Chemieindustrie, setzt seinen Wachstumskurs fort. Mit Produktionsaktivitäten in 14 Ländern auf vier Kontinenten und dem Vertrieb in mehr als 150 Ländern weltweit leistet Şişecam einen nachhaltigen und wertschöpfenden Beitrag. Nach den Geschäftszahlen zum Jahresende 2022 erreichte der konsolidierte Nettoumsatz der Şişecam 95.3 Milliarden TRY (5.8 Millionen USD). Im gleichen Zeitraum betrug der Anteil der internationalen Verkäufe 63 % des Gesamtumsatzes von Şişecam. Im Laufe des Jahres verzeichnete Şişecam Gesamtinvestitionen in Höhe von 7,8 Milliarden TRY (470 Millionen USD) und Exporte in Höhe von 1,1 Milliarden USD.

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Vorsitzender und geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Şişecam, erklärte: "Trotz der anhaltenden globalen makroökonomischen Volatilität und geopolitischen Risiken hat Şişecam seinen nachhaltigen Wachstumskurs fortgesetzt. Obwohl Produktions-, Liefer- und Logistikstörungen alle Branchen weltweit betrafen, erreichte Şişecam seine Ziele mit strategischen Investitionen, den durch die One Şişecam Transformation gewonnenen Kompetenzen und seiner Erfahrung aus 87 Jahren. Als Unternehmen, das seinen Globalisierungskurs ohne Unterbrechung fortsetzt, werden wir weiterhin hart daran arbeiten, unsere Erfolge nachhaltig zu gestalten und zu wachsen, indem wir einen Mehrwert für unsere Investoren und alle unsere Stakeholder schaffen."

Şişecam, Global Player in der Glas- und Chemieindustrie, setzt seinen Wachstumskurs fort und schafft nachhaltige Werte. Şişecam gab kürzlich seine Geschäftszahlen für 2022 bekannt und vermeldete einen konsolidierten Nettoumsatz von 95,3 Mrd. TRY und Exporte aus der Türkei in Höhe von 1,1 Mrd. USD. Die internationalen Verkäufe (die Summe der Exporte aus der Türkei und der Verkäufe aus der Produktion außerhalb der Türkei) machten 63% des gesamten konsolidierten Umsatzes von Şişecam aus. Im Jahr 2022 produzierte das Unternehmen 5,8 Millionen Tonnen Glas, 4,9 Millionen Tonnen Soda und 4,4 Millionen Tonnen Industrierohstoffe.

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Vorsitzender und geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Şişecam, erklärte: "Trotz der anhaltenden makroökonomischen Volatilität und der geopolitischen Risiken in der ganzen Welt haben wir ein schwieriges Jahr erfolgreich abgeschlossen, das andere Auswirkungen hatte als die vorangegangenen Krisen, und wir haben unseren Wachstumskurs fortgesetzt. Vor dem Hintergrund von Unterbrechungen in der Produktion, der Lieferkette und der Logistik, die sich weltweit auf alle Branchen auswirkten, haben wir unsere Ziele mit unserer durch die One Şişecam Transformation geschaffenen agilen Struktur und 87 Jahren Erfahrung erreicht. Als Şişecam-Familie sind wir fest entschlossen, unsere Geschäftsaktivitäten aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen sowie das Wachstum der Branchen zu fördern, für die wir im Jahr 2023 Input liefern. 2023 wird das Jahr sein, in dem wir unseren umfassenden Transformationsprozess wie geplant abschließen werden."

Prof. Dr. Ahmet Kırman betonte, dass Şişecam sich zuversichtlich auf sein Ziel zubewegt, in seinen Hauptgeschäftsfeldern weltweit unter den ersten drei zu rangieren, und hob hervor: "2022 - das von den Vereinten Nationen (UN) ausgerufene 'Internationale Jahr des Glases', zu dem auch Şişecam beigetragen hat, war ein besonderes Jahr für unser Unternehmen. Şişecams einzigartiges Profil - strategischer Einsatz intelligenter Technologie, hochkompetente MitarbeiterInnen und datengestützte Entscheidungsmechanismen - hat es uns ermöglicht, für unsere Stakeholder einen Mehrwert zu schaffen. Unsere Ergebnisse sind insofern bemerkenswert, als dass sie die starke Leistung, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität von Şişecam in Hinblick auf sich stark verändernde Bedingungen und Umstände demonstrieren. Unter diesem Gesichtspunkt leisten wir auch unter schwierigen Bedingungen einen langfristigen Beitrag und Mehrwert für unsere Investoren und sind bestrebt, dass sie ihre Reise mit Şişecam auf der Basis von Vertrauen und Zuversicht fortsetzen. Wir sind uns bewusst, dass nachhaltiger Erfolg niemals nur vom Zufall abhängt. Wir haben diese Ergebnisse und den nachhaltigen Erfolg durch den Umgang mit Veränderungen mittels datengestützter Vorhersagen in verschiedenen Regionen und durch unsere Kompetenzen in der Risikowahrnehmung erreicht."

7 Milliarden Dollar an laufenden Investitionen

Prof. Dr. Ahmet Kırman erklärte, dass Şişecam Anfang 2022 den italienischen Feuerfesthersteller Refel übernommen hat, um so die Nachhaltigkeit seiner Investitionen sicherzustellen. Er fuhr fort: "2022 war ein entscheidendes Jahr für Şişecam. Wir haben den ersten Spatenstich für unser Werk in Ungarn gesetzt - unsere erste Investition in Glasverpackungen in Europa. Außerdem gaben wir unsere Investition in einen neuen Schmelzofen und eine Verarbeitungslinie für Milchglas in Mersin bekannt. In unserer Anlage in Mersin haben wir die ersten Versuche mit der Basalia-Technologie gestartet - einer nachhaltigen Innovation, die jegliche Art von Abfall in unbedenkliche Substanzen umwandelt. Unsere Investitionsvorhaben für Glasverpackungen in Eskişehir, für Flachglas in der Autoglasbranche und für Flachglas im Bereich der Glasarchitektur sind im Gange. Derzeit betragen die laufenden Investitionen von Şişecam, einschließlich der Investitionen in natürliche Soda in den USA, weltweit insgesamt 7 Mrd. USD. 2023 will Şişecam mit seinen Produktionsstätten in 14 Ländern auf vier Kontinenten und 24.000 Mitarbeitern weltweit schnell, entschlossen und selektiv wachsen. In der ersten Jahreshälfte 2023 beabsichtigen wir, unseren Schmelzofen für Glasverpackungen in Eskişehir in Betrieb zu nehmen und in Kırklareli in einen neuen Schmelzofen für Autoglas zu investieren. Die Tatsache, dass alle unsere Investitionen durch unseren F&E-Ansatz unterstützt werden, bietet uns eine wesentliche Möglichkeit uns von der Masse abzuheben. Mit unserem Fokus auf Global Excellence und starken Produktionskapazitäten liefern wir wichtige Beiträge für verschiedene Sektoren in zahlreichen Regionen. Mit der Stärke, die wir aus unseren Ursprüngen, unserer besonderen Unternehmenskultur und unserer Wandlungsfähigkeit beziehen, arbeiten wir hart daran, unsere Erfolge mit Nachhaltigkeit zu untermauern. Neben unseren Haupttätigkeitsfeldern suchen wir zweifellos auch weiterhin nach neuen Gebieten der Spitzentechnologie. Wir sind fest davon überzeugt, dass die wertschöpfenden Initiativen von Şişecam sowie unsere zukunftsorientierte Neuausrichtung uns neue Chancen eröffnen werden."

Prof. Dr. Kırman erklärte, dass Şişecam nach Abschluss der digitalen Transformation bis Ende 2023 weltweit über eine der am stärksten integrierten technologischen Infrastrukturen verfügen wird, die alle Standorte/Regionen der Unternehmensgruppe abdeckt. "Bei Şişecam haben wir uns auf die Zukunft vorbereitet, indem wir unser Führungsverständnis auf unsere funktionale Transformation abgestimmt haben. Und nun treten wir in eine Phase des kulturellen Wandels ein, die unsere ganzheitlichen Transformationsbemühungen abrunden wird. Wir richten alle Şişecam Geschäftsaktivitäten aufeinander aus und setzen auf eine kontinuierliche Stärkung des Einklangs mit dem Planeten, der Gesellschaft und dem Leben, um unser Ziel der nachhaltigen Wertschöpfung zu erreichen", sagte Prof. Dr. Kırman.

Über Şişecam

Şişecam wurde 1935 gegründet, um die türkische Glasindustrie nach den Vorstellungen von Mustafa Kemal Atatürk, dem Gründer der türkischen Republik, aufzubauen. Heute ist Şişecam ein starker Global Player in den Bereichen Glas und Chemie. Şişecam ist das einzige weltweit tätige Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasproduktion aktiv ist - einschließlich Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen und Glasfaser. Gegenwärtig zählt Şişecam weltweit zu den beiden größten Herstellern von Glaswaren und zu den fünf größten Produzenten von Glasverpackungen und Flachglas. Şişecam ist einer der drei größten Sodahersteller der Welt und Weltmarktführer bei Chromchemikalien.

Şişecam spielt eine führende Rolle in den Sparten Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen, Chemikalien, Automobil, Glasfaser, Bergbau, Energie und Recycling. Şişecam betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Italien, Bulgarien, Rumänien, der Slowakei, Ungarn, Bosnien-Herzegowina, der Russischen Föderation, Georgien, der Ukraine, Ägypten, Indien und den USA sowie in der Türkei.

Şişecam schreitet mit großen Schritten auf sein Ziel zu, in seinen Hauptgeschäftsfeldern unter die drei größten Hersteller der Welt aufzurücken. Angetrieben von seinen hochkompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und intelligenten Technologien entwickelt Şişecam seine digitale Infrastruktur sowie seine Unternehmenskultur kontinuierlich weiter - immer mit Blick auf die Anforderungen der Zukunft. Mit 87 Jahren Erfahrung und 24.000 Beschäftigten produziert Şişecam in 14 Ländern auf vier Kontinenten und betreibt ein Vertriebsnetz in mehr als 150 Ländern weltweit. Şişecam setzt seinen Wachstumskurs fort, getragen von einem integrativen Vorgehen, das die Entwicklung seines gesamten Ökosystems unterstützt Şişecam übernimmt Verantwortung für den Schutz des Planeten, die Stärkung der Gesellschaft und die Veränderung von Lebensbedingungen mit seiner CareforNext-Strategie, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen im Einklang steht und sich daran orientiert. Şişecam setzt seine gesamte Erfahrung und Fachkompetenz zur Förderung der Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht ein.

