Prof. Dr. Ahmet Kırman Sisecam Chairman and Executive Member of The Board

ŞİŞECAM HA AUMENTATO LE SUE VENDITE FINO A 95.3 MILIARDI DI TRY NEL 2022

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

Fondata dal leader di fama mondiale Atatürk, Şişecam, un'azienda globale nel settore del vetro e dei prodotti chimici, sta proseguendo il suo percorso di crescita. Şişecam aggiunge valore sostenibile con le sue attività produttive in 14 paesi in quattro continenti e con le sue vendite in più di 150 paesi in tutto il mondo. Secondo i risultati finanziari di fine anno 2022, il fatturato netto consolidato di Şişecam ha raggiunto i 95.3 miliardi di TRY (5.8 milioni di USD). Nello stesso periodo, le vendite internazionali hanno rappresentato il 63% delle vendite totali di Şişecam. Nel corso dell'anno, Şişecam ha registrato investimenti totali per 7.8 miliardi di TRY (470 milioni di USD) ed esportazioni per 1.1 milioni di USD.

Il Prof. Dott. Ahmet Kırman, Presidente e Membro Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Şişecam, ha dichiarato: "Nonostante l'attuale volatilità macroeconomica globale e i rischi geopolitici, Şişecam ha continuato il suo percorso di crescita sostenibile. Sebbene le interruzioni nella produzione, nell'approvvigionamento e nella logistica abbiano colpito tutti i settori industriali su scala globale, Şişecam ha raggiunto i suoi obiettivi grazie agli investimenti strategici, alle competenze acquisite con la trasformazione One Şişecam e ai suoi 87 anni di esperienza. In quanto azienda che prosegue ininterrottamente la propria azione di globalizzazione, continueremo a lavorare sodo per rendere sostenibili i nostri risultati e crescere aggiungendo valore ai nostri investitori e a tutte le nostre parti interessate."

04. 02.2023 – Şişecam, un attore globale nel settore del vetro e dei prodotti chimici, prosegue nel suo percorso di crescita che crea valore sostenibile. Şişecam ha recentemente annunciato i risultati finanziari per il 2022, riportando un fatturato netto consolidato di 95.3 miliardi di TRY e esportazioni dalla Turchia per 1.1 milioni di dollari. Le vendite internazionali (la somma delle esportazioni dalla Turchia e delle vendite della produzione al di fuori della Turchia) hanno rappresentato il 63% del fatturato totale consolidato di Şişecam. Nel 2022 l'azienda ha prodotto 5.8 milioni di tonnellate di vetro, 4.9 milioni di tonnellate di soda e 4.4 milioni di tonnellate di materie prime industriali.

Il Presidente e Membro Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Şişecam, Prof. Dott. Ahmet Kırman, ha dichiarato: "Nonostante la continua volatilità macroeconomica e i rischi geopolitici nel mondo, abbiamo chiuso con successo un anno difficile che ha avuto effetti diversi rispetto alle crisi precedenti e abbiamo sostenuto il nostro percorso di crescita. In un contesto in cui le interruzioni della produzione, della catena di approvvigionamento e della logistica hanno interessato ogni settore su scala globale, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi grazie alla nostra struttura agile creata dalla trasformazione One Şişecam e a 87 anni di esperienza. Come Famiglia Şişecam, ci impegniamo a sostenere e sviluppare ulteriormente le nostre attività commerciali e a sostenere la crescita dei settori a cui forniamo input nel 2023. Il 2023 sarà l'anno in cui completeremo la nostra trasformazione globale, come previsto".

Il Prof. Dott. Ahmet Kırman ha dichiarato che Şişecam si sta muovendo con fiducia verso il suo obiettivo di posizionarsi a livello globale nelle prime tre posizioni per i suoi principali settori di attività, sottolineando che: "Il 2022, 'Anno Internazionale del Vetro' dichiarato dalle Nazioni Unite (ONU) con il contributo di Şişecam, è stato un anno speciale per la nostra azienda. Le peculiari capacità di Şişecam – uso strategico di tecnologie intelligenti, risorse umane altamente competenti e meccanismi decisionali basati sui dati – ci hanno permesso di aggiungere valore per le nostre parti interessate. I nostri risultati spiccano, nel senso che dimostrano le forti prestazioni, la capacità e la flessibilità di Şişecam di adattarsi alle condizioni mutevoli in ogni circostanza. Da questo punto di vista, continuiamo a contribuire e ad aggiungere valore ai nostri investitori, con una prospettiva di lungo termine, anche in condizioni difficili e ci sforziamo di garantire che continuino il loro viaggio con Şişecam su basi di fiducia e sicurezza. Siamo consapevoli che il successo sostenibile non dipende mai dal caso. Abbiamo raggiunto questi risultati e sostenuto il successo gestendo il cambiamento con previsioni supportate da dati in diverse aree geografiche e con le nostre competenze in materia di percezione del rischio."

7 miliardi di dollari di investimenti in corso

Il Prof. Dott. Ahmet Kırman ha dichiarato che Şişecam ha acquisito Refel, il produttore italiano di refrattari, all'inizio del 2022 per garantire la sostenibilità dei suoi investimenti. Ha proseguito: "Il 2022 è stato un anno critico per Şişecam. Abbiamo tenuto la cerimonia di inaugurazione del nostro stabilimento in Ungheria, il nostro primo investimento in Europa nel settore degli imballaggi in vetro. Abbiamo anche annunciato il nostro investimento per una nuova fornace e una nuova linea di lavorazione del vetro smerigliato a Mersin. Abbiamo avviato le prime prove della tecnologia Basalia – un'innovazione che trasforma tutti i tipi di rifiuti in sostanze innocue per un mondo più sostenibile – presso il nostro stabilimento di Mersin. Abbiamo in corso investimenti sui contenitori in vetro a Eskişehir, investimenti sul vetro piano nel settore del vetro per auto e investimenti sul vetro piano nel settore del vetro per architettura. Gli attuali investimenti di Şişecam, compresi quelli in soda naturale negli Stati Uniti, raggiungono un totale di 7 miliardi di dollari in tutto il mondo. Şişecam prevede per il 2023 una crescita rapida, decisa e selettiva con i suoi impianti di produzione in 14 paesi di quattro continenti e i 24.000 dipendenti in tutto il mondo. Nella prima metà del 2023 puntiamo a mettere in funzione il nostro forno per gli imballaggi in vetro a Eskişehir e l'investimento per il nuovo forno dedicato al vetro auto a Kırklareli. Il fatto che tutti i nostri investimenti siano supportati dal nostro approccio orientato alla Ricerca e Sviluppo ci offre un'opportunità fondamentale di differenziazione. Grazie alla nostra particolare attenzione all'eccellenza globale e alle nostre forti capacità produttive, forniamo input a diversi settori in molte aree geografiche. Grazie alla forza che ci deriva dalle nostre radici, dalla nostra cultura unica e dal nostro potere di trasformazione, stiamo lavorando duramente per rendere sostenibili i nostri risultati. Chiaramente, oltre ai nostri principali campi di attività, continuiamo a esplorare nuove aree caratterizzate da tecnologie di alto livello. Siamo pienamente convinti che le iniziative che aggiungono valore a Şişecam e il nostro approccio di riposizionamento per il futuro ci aiuteranno a conseguire nuove opportunità."

Il Prof. Dott. Kırman ha dichiarato che, una volta completata la trasformazione digitale entro la fine del 2023, Şişecam disporrà a livello globale di una delle maggiori infrastrutture tecnologiche integrate che coprirà tutte le sue aree geografiche. "In Şişecam abbiamo preparato il futuro modellando la nostra comprensione manageriale in linea con la nostra trasformazione funzionale. E stiamo per entrare in un periodo di trasformazione culturale che completerà i nostri sforzi di trasformazione olistica. Ci apprestiamo ad allineare tutte le attività aziendali di Şişecam e ci concentriamo sul miglioramento continuo della nostra armonia con il Pianeta, la Società e la Vita, per raggiungere il nostro obiettivo di creare valore sostenibile", ha dichiarato il Prof. Dott. Kırman.

Informazioni su Şişecam

Şişecam è stata fondata nel 1935 per fondare l'industria turca del vetro in conformità alla visione di Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore della Repubblica Turca. Oggi, Şişecam è un solido leader globale nei settori del vetro e dei prodotti chimici. Şişecam è l'unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro, che includono vetro piano, articoli in vetro, contenitori in vetro e fibra di vetro. Attualmente, Şişecam è tra i primi due produttori mondiali di articoli in vetro e tra i primi cinque produttori di contenitori in vetro e vetro piano.

Şişecam è uno dei tre maggiori produttori di soda al mondo e il leader mondiale dei prodotti chimici a base di cromo.

Şişecam svolge un ruolo di primo piano nei settori del vetro piano, degli articoli in vetro, dei contenitori in vetro, dei prodotti chimici, dell'industria automobilistica, delle fibre di vetro, dell'industria mineraria, dell'energia e nel settore del riciclo. Şişecam gestisce impianti di produzione in Germania, Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti, oltre alla Turchia.

Şişecam sta realizzando importanti passi avanti verso l'obiettivo di diventare uno dei primi tre produttori al mondo nei propri settori di competenza principali. Grazie alle sue risorse umane altamente competenti e alle tecnologie innovative, Şişecam sta trasformando continuamente la propria infrastruttura digitale e la propria cultura aziendale, tenendo conto delle esigenze del futuro. Con 87 anni di esperienza e 24.000 dipendenti, Şişecam svolge attività produttive in 14 paesi, in quattro continenti, e gestisce una rete di vendita in oltre 150 paesi del mondo. Şişecam sta avanzando nel suo percorso di crescita conformemente alla propria strategia di Eccellenza Globale e con un approccio inclusivo che sostiene lo sviluppo dell'intero ecosistema. Şişecam si impegna a proteggere il pianeta, a potenziare la società e a trasformare la qualità della vita con la sua strategia "CareforNext", conforme e incentrata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Şişecam si avvale di tutta la propria esperienza e competenza per promuovere lo sviluppo sostenibile in ogni suo aspetto.

