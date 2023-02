La paix pour et par les jeunes femmes au Soudan du Sud

Le Pape François se rend au Soudan du Sud. Dans ce tout jeune pays, les femmes demeurent sous-représentées des efforts de consolidation de la paix.

BRUSSELS, BELGIUM, February 3, 2023 /EINPresswire.com/ -- Du 3 au 5 février, le Pape François se rend au Soudan du Sud. Dans ce tout jeune pays, les jeunes femmes sont confrontées à un cruel paradoxe : d’un côté, elles sont les plus grandes victimes de la violence et des conflits. Et pourtant, elles sont aussi les moins susceptibles d’être incluses dans les structures de paix ou de s’asseoir à la table des négociations. Grâce à son travail de terrain depuis 2014, l'ONG Search for Common Ground est en train de changer cette dynamique.

Après sa visite en République Démocratique du Congo, le Pape François se rendra au Soudan du Sud, un pays où 60 % de la population est catholique. Après l’indépendance en 2011 et une guerre civile de six ans qui a fait jusqu'à 400 000 morts, le Soudan du Sud lutte toujours pour mettre fin aux divisions et instaurer une paix durable. Pour être efficace, la consolidation de la paix doit non seulement combler le fossé entre les ennemis politiques, mais aussi s'attaquer aux racines du mal et des tensions, estime Search for Common Ground, une organisation internationale de consolidation de la paix ayant plus de 30 ans d'expérience dans la transformation des conflits violents.

“Au Soudan du Sud, l'âge moyen est de 18,6 ans. Les jeunes ne sont pas seulement une réalité démographique dans la société, ils possèdent en outre un énorme potentiel pour construire la paix et élaborer des solutions”, confirme Kenneth Ganna-Conteh, directeur pays de Search for Common Ground au Soudan du Sud.

“Nous, femmes, sommes des acteurs de changement”, déclare Agau Bul Deng (27), diplômée de l'Université catholique du Soudan du Sud. "Un message que nous sommes heureux de mettre en avant maintenant que le Pape est dans le pays et que tous les regards sont tournés vers nous." Grâce à des formations à la médiation des conflits et à des campagnes médiatiques, Search for Common Ground donne aux femmes comme Agau, les moyens de s'élever contre la violence dans leur communauté et dans leur pays. L’ONG prépare les jeunes femmes à devenir des médiatrices et des bâtisseuses de paix, et les accompagne au quotidien. Entre 2021 et 2022, 81 jeunes femmes médiatrices ont été formées.

"Mais être jeune et surtout être une jeune femme dans ce pays relève du parcours du combattant. Pourtant, cela ne me décourage pas de m’engager." Agau milite pour les droits des jeunes et leur implication dans le processus de paix. Au quotidien, Agau œuvre comme médiatrice des conflits dans sa communauté. “Il ne suffit pas de cocher des cases en disant “on a écouté les jeunes, on a écouté les femmes” et puis de ne rien faire avec ce qui a été dit. Nos politiciens et ceux qui les soutiennent doivent veiller à ce que les voix des femmes soient transformées en actions concrètes, que le rôle de la femme et des jeunes soient respectés dans les processus de paix. Et que nous soyons soutenues pour jouer un rôle actif en faveur de la paix dans nos communautés et notre pays.”

Sans la participation des femmes sud-soudanaises au processus de paix, c’est la moitié de la population qui n’est pas prise en compte, et cela compromet la stabilité à long terme du pays. Selon une étude de ONU Femmes, l’implication active des femmes augmente de 35% la probabilité qu’un accord de paix dure 15 ans.

